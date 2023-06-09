Российские войска смяли технику НАТО: Бронетанковый разгром под Запорожьем обошелся Украине в $100 миллионов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ЧТО НАМОЛОТИЛИ?

Такого кладбища иностранной и украинской (точнее - еще советской) бронетехники, какое Российская армия устроила противнику в ходе его провального наступа на Запорожском направлении, за время СВО еще никто не видел. На снимках - лишь часть "стального погоста". А за кадром было еще много единиц разорванной снарядами и ракетами, развороченной минами и обгоревшей брони. Тот ночной (перекочевавший в рассвет) бой в запорожских полях оказался для российских бойцов очень "урожайным":

- 5 немецких танков Leopard 2A6 и 2A4 (2 уничтожено, 3 без видимых повреждений брошены, - экипажи их драпанули, видимо из-за нехватки горючего, боеприпасов или поломки движков и других механизмов).

— 6 американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA (все подбиты и брошены)

— 3 американских бронетранспортера MRAP M1224 MaxxPro (все подбиты и брошены)

— 1 нидерландский бронетранспортёр YPR-765 (подбит и брошен)

— 1 чешский танк T-72M1 (уничтожен)

— 1 украинская машина разминирования БМР-2 (подбита и брошена)

— 1 французский бронеавтомобиль VAB (подбит и брошен).

— 11 сгоревших грузовиков

Кстати, именно в том бою впервые были уничтожены танки Leopard 2 А6 и БМП M2A2 Bradley.

Вы, конечно, уже обратили внимание: все подбитое боевое железо на 99% - иностранное. Это вам к вопросу об обученности украинских экипажей, которых долго натаскивали зарубежные инструкторы. Впрочем, пока неизвестно, только ли украинцы в данном случае сидели за рычагами управления в боевых отделениях машин. Нельзя исключать, что были там и "забугорные учителя". А посмотрите, сколько подбитой боевой техники брошено. Причем, говорят наши командиры, украинцы за эти три дня боев даже не пытались ее эвакуировать. НАТО еще даст?

КАК УДАЛОСЬ "НАКРУТИТЬ ХВОСТЫ" ЛЕОПАРДАМ?

Все эти кадры оглушительного "броневого погрома" подкидывают интересную пищу для размышлений. Начнем с того, что расхваленные немцами непробиваемые якобы Леопарды вполне даже по зубам нашим танкистам, саперам, артиллеристам и боевым авиаторам. Чем их (да и другую броню) били и жгли? Тут придется назвать целый арсенал средств: танки Т-72Б3 и Т-90, противотанковыми комплексами "Корнет" и "Конкурс", противотанковая пушка "Рапира", противотанковый авиационный ракетный комплекс "Вихрь", авиа-ракета "Атака".

И было бы несправедливо умолчать о наших саперах, которые надежно перекрыли дороги, по которым шли в наступление железные армады. Та самая украинская машина разминирования БМР-2 (которая тоже подбита и брошена), не смогла преодолеть минное поле, а когда ее стали обходить танки, БМП и БТР, их колеса и гусеницы разлетались в разные стороны. Застывшие боевые машины становились легкой мишенью для наших бойцов.

А командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов не забыл отвесить жирный комплимент своей разведке, которая заблаговременно вскрыла маршруты выдвижения вражеских колонн и дала точную наводку авиации и артиллерии. Наши истребители, бомбардировщики, ударные вертолеты и пушкари хорошо "порезвились" над супостатом. А наши генштабовские спецы обратили внимание и на тактическую безграмотность украинских командиров, "вытягивавших" походные колонны в то время, когда ситуация требовала рассредочения боевой техники. Все это вместе взятое и стало главной причиной "конфузии" первого этапа украинского наступления.

"ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ"

Фотоснимки с разбитой и подбитой под Запорожьем вражеской боевой техникой я показал зампотеху нашего танкового полка майору Сергею Калюжному. И спросил его - тут украинцы смогут что-то восстановить?

Майор ответил:

- Тут процентов 70, железа "просится в мартен". Восстановлению не подлежит. Остальное требует капитального ремонта. Но для этого нужно много труда, времени и денег. На поле боя этого не сделать. А у украинцев нет полевых ремонтных мастерских, способных реанимировать технику НАТО. Придется им тащить хлам на заводы в Польшу и Германию - туда американцы стащили какие-то ремонтные мощности.

После этих слов майор признался, что у него есть мечта, - притащить подбитые немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли" в Москву и поставить их перед посольствами Германии и США. Красиво подсветить, чтоб даже ночью было видно...

ПОЧЕМ ЖЕЛЕЗО?

Въедливо и несколько раз пересчитав попавшие на фото уничтоженные, подбитые или брошенные боевые машины, я стал прикидывать, а в какую цену все это искореженное боевое железо обошлось Киеву и тем странам, которые его поставили? Вот какой прайс-лист у меня получился:

— 5 немецких танков Leopard 2 A6 и 2A4 - около $50 млн

— 6 американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA - $36 млн

— 3 американских бронетранспортера MRAP M1224 MaxxPro - $1,5 млн

— 1 нидерландский бронетранспортёр YPR-765 - $700 тыс.

— 1 чешский танк T-72M1 - $4 млн

— 1 украинская машина разминирования БМР-2 - $1 млн

— 1 французский бронеавтомобиль VAB - $2

— 11 сгоревших грузовиков - $2 млн

То есть, набегает под 100 миллионов долларов. Эти данные о потерях ВСУ только на одном - Запорожском направлении.

А таких направлений было 5. И бои шли три дня. И какие там были потери ВСУ за 3 дня? На этот вопрос ответил министр обороны России Сергей Шойгу:

"Всего за три дня боевых действий потери вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата".