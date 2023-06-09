Пугающие перемены в поведении и состоянии Зеленского признали даже на Западе: «Он выглядит просто ужасно»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Многие на Западе отмечают, что в последнее время президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский стал выглядеть очень и очень плохо. Обрюзгший, с отвислыми щеками, а на встрече с премьером Великобритании в Молдавии он, вообще, отметился непередаваемой мимикой и, мягко говоря, странными движеньями глаз в их орбитах. Риши Сунак, по всей видимости, даже немного опасался его, поскольку был наигранно весел, но вел себя с явной опаской.

Но наконец-то о том, что из себя представляет Зеленский публично заговорил заместитель главреда немецкого Bild Пауль Ронцхаймер, который и брал у него последнее интервью. И немец оказался настолько потрясен, что не смог молчать и выплеснул все на страницах своего издания.

- Мы не раз брали у него интервью с начала конфликта, но я никогда не видел президента Украины Владимира Зеленского таким, как в среду! – восклицает Ронцхаймер. - Зеленский сказал мне, что иногда он спит всего два часа в сутки, часто просыпаясь среди ночи от таких новостей, как взрыв плотины.

Он круглосуточно дежурит, и у него почти не остается времени на жену и двоих детей, - сочувствует Зеленскому Ронцхаймер, опуская за скобками тот факт, что жена Зеленского и его дети давно уже находятся на территории не Украины, а одной из европейских стран. Немец мог бы пустить слезу, что Зеленский настолько занят, что не может уделить достаточно времени и своим родителям, но и тут вышла бы промашка, поскольку папа и мама Зеленского давно эвакуированы в Израиль, где проживают на фешенебельной вилле под охраной натасканных держиморд, обеспечивающих их безопасность.

Зеленский кажется мне то совершенно изможденным, то снова просыпающимся, активным, даже весёлым, - делится Ронцхаймер своими впечатлениями. - На одни вопросы он отвечал сердито, на другие — эмоционально. Когда я хочу знать, что происходит с контрнаступлением, началось ли оно уже, он лукаво посмотрел на меня: "Если вы это увидите и почувствуете, то поймете, что оно началось".

Вроде бы зрелый человек этот немецкий журналист, наверняка с большим жизненным опытом за спиной, но то ли действительно не понял, то ли в таком зашифрованном виде сообщает, что Зеленский уже не может себя контролировать. Резкая смена настроения, череда сменяющих друг друга веселья и депрессии, эмоциональные скачки и даже смена тонуса организма – любой врач-нарколог сможет вам объяснить, симптомами чего являются такие проявления, и на какой стадии наркозависимости они проявляются так, как это происходит у Зеленского.

Зеленский, судя по всему, уже законченный наркоман, и даже речь его стала сумбурной и бессвязной. Ронцхаймер спросил у Зеленского, отправил бы он своего сына на передовую, если бы не знал точно, вернется ли тот обратно живым.

- Ни один ребенок этого не заслуживает, и мой ребенок не исключение. На первых линиях наши герои, они самые смелые. Эти родители заслуживают огромного уважения, и мы так гордимся ими, - ответил ему Зеленский.

Где дети, где родители? Все смешалось в его мозгу, все перепуталось.

- Зеленский кажется мне совершенно измождённым…

Пауль, Пауль, наркотики еще и не до такого доведут.