Вдова и дочь Алексея Баталова пытаются обжаловать приговор Цивину и Дрожжиной

76-летнему Михаилу Цивину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

О том, что Баталовы уже подали апелляционная жалобу, «КП» сообщил их адвокат Сергей Лукин. Решение суда обе стороны конфликта получили на руки.

– Мы считаем, наказание Цивина и Дрожжиной слишком мягким. Поэтому постараемся обжаловать приговор, - сказал адвокат.

Напомним, 26 мая в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор. 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Супруге Цивина 74-летней актрисе Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Услышав, что Дрожжина получила условный срок, Мария Баталова расплакалась: по её мнению, 74-летняя актриса представляет для неё опасность.

- Мы считаем, что Цивину следовало дать 6 лет тюрьмы, а Дрожжиной - 5 лет не условного, а реального срока, - говорит Сергей Лукин. - Прокуратура тоже намерена обжаловать приговор.

Первоначально, государственный обвинитель просил лишить свободы Бублия, Дрожжину и Цивина на 5,6,7 лет соответственно в колонии общего режима.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На суде вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна Леоненко и её дочь Мария тоже просили максимального наказания для своих обидчиков, которые обманом втереться к ним в доверие и завладели большей частью их недвижимости и деньгами (около 22 миллионов рублей). В результате их действий имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Супругов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере(ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они свою вину не признали.