Одно селфи – и все знают, где вы: как в интернете исчезла анонимность

В том, что смартфоны отслеживают каждый наш шаг – нет ничего нового Фото: Иван МАКЕЕВ

Десять лет назад в рунете были популярны социальные сети с геолокацией. Каждый блогер считал нужным отметиться («зачекиниться») в дорогом ресторане или кафе. Со временем мода на такую публичность сошла на нет. Оно и понятно – зачем тратить время на отметки, когда твой телефон и без того знает о тебе все. Добавился и меркантильный интерес: люди перестали бесплатно пиарить заведения, ожидая щедрого предложения от хозяина.

В том, что смартфоны отслеживают каждый наш шаг – нет ничего нового. Но в погоню за бездушными машинами ринулись и простые пользователи. И в западном, и в нашем сегменте мировой сети стали популярны «геочелленджи» - поиск точного местоположения на карте по одной фотографии или видеоролику.

Тик-токер из США выложил ролик, в котором он назвал съеденный сэндвич лучшим в мире, но указывать ресторан не стал. Фото: стоп-кадр видео

На днях американский тик-токер выложил короткий видеоролик, в котором он назвал съеденный сэндвич лучшим в мире, но название ресторана называть отказался. Вызов принял один из тех самых «геочелленджеров» Трэвор Рэйнболт, который по одному только скриншоту видео нашел тот самый ресторан. Как ему это удалось?

ОПРЕДЕЛЯЕМ СТРАНУ ПО ПРИДОРОЖНОМУ СТОЛБИКУ

Сообщество фанатов «геочелленджей» существовало всегда, но в последние годы разрослось благодаря браузерной игре «GeoGuessr». Занятие весьма забавное – тебя забрасывает в любую точку на планете (с помощью Гугл-панорам), и ты должен по окружающей обстановке узнать страну, а еще лучше – найти точные координаты на карте.

Большинство игроков ограничиваются тем, что определяют страну по языку или архитектуре. Но в игре тут же появились тысячи фанатов, умеющих определять любые города мира по придорожным столбикам. Их результаты поражают, ведь за несколько секунд они находят на карте место с точностью до метра.

Одними из лучших в этом деле конечно же стали россияне. На больших турнирах в той же браузерной игре наши много раз побеждали того же Рэйнболта.

ВАС НАЙДУТ ПО ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Самым популярным «геочелленджером» стал тот самый блогер Трэвор Рэйнболт. На него подписаны более трех миллионнов подписчиков, многие из которых буквально забрасывают личную почту просьбами найти то или иное место.

Чаще всего пользователи присылают старые фотографии. Вот, например, памятный снимок молодого человека с уже ушедшим отцом на фоне скалы. Для нас с вами – это просто кусок горы, а для Рэйнболта и других «геочелленджеров» целая куча информации.

Справа виден забор с рекламой на тайском языке, значит это – Таиланд. Слева виднеется дом с типичной для Пхукета архитектурой. А на переднем плане можно и какой-нибудь столбик разглядеть, по которому можно определить улицу и точное место съемки.

«Геочелленджер» Трэвор Рэйнболт нашел тот самый ресторан по кусочку салфетки и по элементам декора. Фото: стоп-кадр видео

Таким же образом Рэйнболт нашел и ресторан тик-токера. По кусочку салфетки он определил саму забегаловку, по элементам декора уточнил конкретное заведение, а найти его на карте было делом совсем уж легким.

Конкретно этот блогер выполняет только те челленджи, о которых его попросили сами пользователи, но в сети полно и анонимных любителей докопаться до каждой фотографии.

Поэтому если вы наивно полагаете, что вас могут найти только вездесущие Google и Apple – вы ошибаетесь. Потратив немного времени, это может сделать каждый.