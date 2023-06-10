В Херсонскую область доставлены мобильные комплексы МЧС для санобработки

Спасатели оказывают всестороннюю адресную помощь населению. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

Спасательная операция, работы по ликвидации последствий ЧС (чрезвычайной ситуации) в подтопленных районах Херсонщины продолжаются

«Сотрудники МЧС снимают людей с крыш подтопленных домов, оказывают всестороннюю адресную помощь населению, занимаются эвакуацией домашних животных, которые оказались в зоне затопления, - сообщили «Комсомольской правде» утром в субботу, 10 июня, в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Жителям, которые отказались покинуть свои дома, но находятся в безопасности, раздают воду и продукты питания».

«Также в последние часы принимаются экстренные противоэпидемические меры, направленные на то, чтобы не было вспышек инфекций, - читаем в оперативных сводках, которые поступили в редакцию в утренние часы в субботу, 10-го. - Поэтому, МЧС направило в зону бедствия мобильные комплексы (МКСО) для санитарной обработки местности, техники, задействованной в операции, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров России».

Доставлены также и мобильные комплексы оповещения, при помощи которых будут передавать информацию, связанную с ликвидацией последствий ЧС.

Плюс - сообщения: где можно оформить документы и получить выплаты: с адресами и графиком работы социальных и экстренных служб.