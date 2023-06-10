Как отличить отравление суррогатным алкоголем: появляются тошнота, рвота и боль в животе

В суррогатных алкогольных напитках может содержаться много токсичных веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, которые обнародовал Минздрав РФ, от суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в России пострадал 101 человек, включая 31 случай летального исхода. На фоне массовых отравлений резко упали продажи натурального сидра, сообщают СМИ. Люди боятся: а вдруг в напитке окажется ядовитая примесь? И, хотя проведено расследование и Роспотребнадзор уже изъял более 70 тысяч литров суррогата, страх отравиться некачественным алкоголем накрыл многих.

- В суррогатных алкогольных напитках может содержаться много токсичных веществ: перекись водорода, антисептики, кетоны, а также спирты, отличные от этанола - изопропанол и метанол. Ввиду своей доступности, цены и токсического эффекта самые опасные – метанол и этиленгликоль, - рассказал KP.RU заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Метиловый спирт применяется в промышленности для синтеза формальдегида, входит в состав растворителей для лакокрасочной продукции, моторного и ракетного топлива. Также мы можем легко столкнуться с ним в быту в составе различных стеклоочистителей. Этиленгликоль служит основным компонентом большинства антифризов, тормозных жидкостей и антиобледенителей.

В составе ядовитого «Мистера сидра» был обнаружен метанол. Можно ли отличить его содержание в напитке - по вкусу, цвету или запаху?

- Метанол по своим органолептическим свойствам практически не отличим от этанола, - разводит руками доктор Каган. - После приема внутрь метанол быстро всасывается и подвергается метаболизму в печени. При участии алкогольдегидрогеназы (фермента, расщепляющего алкоголь у нас в организме. - Ред.) метанол медленно метаболизируется в формальдегид, который затем окисляется до муравьиной кислоты. На клеточном уровне муравьиная кислота блокирует ферменты дыхательной цепи и приводит к тяжелому повреждению органов и тканей.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ?

- Клиническая картина опьянения после употребления метанола и этанола (то есть спирта, который входит в состав нормального алкоголя. - Ред.) практически идентична, - отмечает врач. - Пациенты в течение первых 12-24 часов после приема метанола могут не ощущать какого-либо недомогания. Это называется латентным периодом.

Затем появляются тошнота, рвота и боль в животе. Следом развивается угнетение центральной нервной системы и гипервентиляция (частое поверхностное дыхание, приводящее к нарушению работы легких, сердца и других органов). Из-за токсического поражения сетчатки появляются глазные симптомы: расплывчатость, двоение, снижение остроты зрения, светобоязнь.

Далее наступает сон, сменяющийся общим ухудшением самочувствия. Начинается мелькание мушек перед глазами, нарастает одышка. Артериальное давление может снижаться до критических цифр. Возможно появление судорог. Без лечения у пациентов может развиться кома, дыхательная или сердечно-сосудистая недостаточность и смерть.

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Как оказать первую помощь

- Даже небольшая доля метанола [в напитке] может привести к трагическим последствиям, - предупреждает директор института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Вадим Негребецкий, слова которого приводит официальный телеграм-канал Минздрава России. - Летальная доза составляет 1-2 мл метилгидрата на 1 кг массы тела (на практике определить содержание метанола в напитке может только лабораторное исследование. - Ред.).

Если после употребления алкогольного напитка появились симптомы отравления - тошнота, рвота, проблемы с дыханием, нарушение зрения - нужно незамедлительно вызвать Скорую помощь, подчеркивает эксперт. До ее приезда надо положить пострадавшего на бок - чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути и человек не задохнулся.

Что касается промывания желудка, приема активированного угля и других энтеросорбентов, то это имеет смысл только в первые часы после употребления алкоголя, поясняют эксперты. Позднее ядовитые вещества уже успевают проникнуть в кровеносное русло и распространиться по всему организму.