Джинсы за 70 тысяч, платье за 300 тысяч: дорогие и красивые наряды Утяшевой, Бузовой, Овечкиной и Коки

Ольга Бузова в актуальном дениме. Фото: социальные сети

Есть звезды, которые стараются выходить на мероприятия и прогулки исключительно в ультрамодных вещах. Стилист Анвар Очилов для KP.RU выбрал из обновок артистов те, которые актуальны летом и осенью 2023 года.

Семья Овечкиных-Шубских

Семья Овечкиных-Шубских умеет одеться модно и без пафоса. Фото: социальные сети

Прохладным летним вечером в Москве семья Овечкиных демонстрирует как обеспеченные люди умеют прилично одеваться без пафоса (не выпячивая бренды, как это делают некоторые наши знаменитости) и при этом выглядеть элегантно, дорого и модно. Александр Овечкин и его тесть Кирилл Шубский демонстрируют немного расслабленный городской стиль: хорошо – натуральные материала на основе льна и бумаги. Силуэты неклассические, вместо пиджака — плотная рубашка, а если и пиджак – то из хлопка и льна. Анастасия Овечкина-Шубская демонстрирует прекрасный образ и для детского дня рождения (на котором сделано фото), и для офиса, и для презентации. Универсальная классика 2023: брючный костюм с «просторным» пиджаком, широкими брюками. Модно усиливать линию плеч подплечниками. Летом под костюм модно, как Настя, примерять лиф-бандо или кроп-топ. Лифы-бандо и все возможные варианты кроп-топов давно поселились в наших гардеробах. Есть еще один актуальный вариант летнего образа - костюм-тройка с жилетом вместо рубашки или блузкой, топом, сшитым из того же материала, что и сам костюм. Важно: у семьи на фото - лаконичные фасоны и идеальная посадка. Нет главной ошибки при выборе таких силуэтов — часто берут чрезмерный оверсайз, крой сразу выглядит мешковатым: помним, что вещи должны не висеть, а сидеть.

Клава Кока

Кока и ее корсет. Фото: социальные сети

Корсетный топ с джинсами, как у певицы – отличный молодежный образ на прогулку, в кафе, кино. Клава Кока таким образом подчеркнула и талию, и акцентировала внимание на зоне декольте. Корсет на лето и осень 2023 года назначили самым актуальным предметом женского гардероба – вариантов его масса. Корсетные платья – это на торжественные мероприятия, красные дорожки, юбилеи, свадьбы и выпускные. А на каждый день – такие простые варианты. Их масса: корсет может быть из хлопка или кожи, с разнообразной фурнитурой, его можно носить как самостоятельный верх или как второй слой с рубашкой, водолазкой, футболкой. Рианна любит носить корсеты с широкими костюмными брюками. Если надеть корсет поверх майки или рубашки, то можно попробовать так прийти даже в офис.

Анастасия Ивлеева

Настя Ивлеева сообщила, что до конца лета эти джинсы не променяет на другие. Фото: социальные сети

Эти ультрамодные джинсы Анастасия не снимает второй месяц. Меняет верх – кожаные топы, пиджаки, блузки. Сейчас на ней прикольная футболка, как раз теперь на майках актуальны мультяшные принты, надписи с личными предпочтениями сериалов, музыкантов или афоризмами. На Ивлеевой одна из модных джинсовых моделей сезона – очень широкие брюки с низкой посадкой. Хорошо сидят на высоких и очень худых. Блогер и телеведущая известна любовью к одежде дорогих брендов – ее штаны стоят 70 тысяч рублей. Но подобные модели есть в коллекциях большинства бюджетных марок – можно найти интересные модели за приемлемые деньги. Также в этом сезоне носят деним из нулевых: «грязные» ткани, огромные накладные карманы, низкая посадка, бэгги (это мешковатые джинсы), необработанный крой, потертости или дырки на штанинах. Голые коленки из-за разрезов на джинсах вернулись. Фасон любой – широкие, клеш, зауженные и так далее.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Утяшева и Воля — на стиле. Фото: социальные сети

Идеальная парочка модников. Павел представляет самый актуальный мужской комплект летнего сезона – он должен быть из льна. Ляйсан отвечает за сдержанную сексуальность – именно такого жатого эффекта ткани добивались модельеры для кутюрных коллекций, а теперь его охотно повторяют многие бренды и ателье. На фигуре гимнастки Утяшевой смотрится отлично.

Ольга Бузова

Хлопковое лето Бузовой. Фото: социальные сети

У этой звезды достаточно дорогих вещей в гардеробе. Но здесь Ольга Бузова в отличном хлопком сарафане, который могут себе позволить ее поклонницы. Легкие, летящие сарафаны с открытыми плечами (или спиной), длина миди и макси – тренды лета. Костюм из денима — из той же серии: модно, молодежно.

Валерия

Валерия знает — мода циклична, и демонстрирует тренды 60-х. Фото: социальные сети

Милое платье, абсолютно в тренде – натуральный материал (шелк), воротничок… Какие еще платья носим? С юбкой гаде, платья-рубашки, наряды из шифона и прозрачных тканей, ажурные вязаные платья, нежные кружева как декор на летних платьях. Актуальны глубокие разрезы, которые при движении кокетливо обнажают ногу.

Ирина Шейк

Ирина Шейк и ее шелковая комбинация за 300 тысяч. Фото: социальные сети

Еще один вариант быть модной – платье-комбинация из шелка. Наряды в бельевом стиле остались в тренде с прошлого года. На Шейк – Versace, кастомное (переделанное) платье из коллекции 1996 года. Цена обновленной модели — от 300 тысяч рублей. Мода циклична. Вариант: носки и босоножки, шлепки – модно, но некрасиво. У нас не приживется этот тренд.

Шейк часто носит босоножки или шлепки и высокие носки. Фото: социальные сети

Ксения Собчак

Перья для Собчак прямо с подиума. Фото: социальные сети

Вариант для модниц с деньгами, которые собрались гостьей на свадьбу, или на свидание, или на ужин, или премьеру. Ксения Собчак здесь показывает 3 тренда – перья, белый цвет (главный летом наряду с розовым, бежевым, красный, сапфировый), элегантные лодочки.