Позвали спеть на благотворительном концерте: Украинских музыкантов мобилизовали вместо выступления в Одессе

Трио "JANKET” приехали из Киева в Одессу с благотворительным концертом, а оказались в рядах мобилизованных. Фото: Кадр видео

Трио "JANKET” приехали из Киева в Одессу с благотворительным концертом, а оказались в рядах мобилизованных и уже направляются к месту будущей службы.

Музыканты уверяют, что их заманили в армию обманом.

В черноморской Одессе, похоже, подходят к вопросам мобилизации с традиционным для этого места юморком. Правда шутки в настоящих условиях выглядят, мягко-говоря, цинично. Потенциальных бойцов тут догоняли на скорой, взламывали двери, приглашали на мероприятия, которые оказывались пунктом призыва. И вот новая «шутка». Музыкантов позвали из столицы в Одессу для участия в благотворительном концерте в клубе More Music Club. Планировался ли концерт на самом деле, теперь уже не известно. Всех троих музыкантов прямо на вокзале поджидали люди из военкомата.

«Никто не представился, просто повезли нас в военкомат для проверки. При входе у нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. Затем, так и не выдав телефоны, нас повезли на флюорографию в другой военкомат. Теперь мы направляемся в армию, в ДШВ на Житомирщине», — поведал в соцсетях мобилизованный участник группы.

Похоже, военкоматы Украины экстренно ищут новых бойцов к контрнаступлению.