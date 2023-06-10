Прорвав плотину Каховской ГЭС, Киев нанес гигантский ущерб Украине и нагадил соседям. Как аукнется это Румынии и Болгарии

Херсон затоплен в результате подрыва и прорыва плотины Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Разница между нынешними Украиной и Россией больше всего видна по отношению к жителям днепровских берегов, пострадавших в результате подрыва и прорыва плотины Каховской ГЭС. И речь не только о размерах компенсаций материального ущерба, размерам которых, кстати правобережные украинцы завидуют левобережным "новым россиянам" и даже таким же украинцам, но живущим на территории РФ (как уже, наверное, ясно, никакой разницы в зависимости от гражданства для наших властей в отношении к пострадавшим нет). Дело в другом.

Еще не сошла высокая вода, а на российской стороне Днепра уже заработала медицина катастроф. Как заявил в эфире телеканала "Россия-24" временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе уже развернули прививочную кампанию. Проводится вакцинация от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, других вероятных инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть в результате экологической катастрофы.

- Медицинские бригады есть, они работают, прививки уже тоже начались, — рассказал Сальдо.

А что на Украине? А на Украине только слухи и сплетни. Зато зловещие. Про начавшуюся эпидемию холеры. Про вспышку гепатита. На подконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. В местных городских чатах сообщения о регистрации более двухсот заболевших в Херсонской и Одесской областях с подозрениями на холеру, ботулизм, дизентерию и прочие инфекционные заболевания. Украинские СМИ призывают не верить фейкам и утверждают, что у населения нет причин для паники. В тех же самых СМИ врачи и местные чиновники говорят о необходимости кипятить не только питьевую воду, но и ту, которой потом надо мыть овощи и фрукты, не подходить к воде и ни в коем случае не купаться, чтобы ни в коем случае не подхватить заразу, которой "нет". Правда, купаться запрещают из-за якобы "минной опасности".

А экс-премьер Украины Николай Азаров пояснил, что в результате разрушения Каховской ГЭС вода вынесет в Западное Черноморье "минеральные удобрения, которые хранились в порту Херсона, органику с затопленных полей, органику от гниющей рыбы (трупный яд и продукты разложения), биоматериалы из скотомогильников и кладбищ, сливных ям, элементы, которые осели в ил со времён Чернобыля". Причем, только в Херсонской области при разрушении Каховской ГЭС в зону подтопления попали пять кладбищ и один скотомогильник.

И, хотя разного рода эксперты считают, что угрозу на Украине не стоит преувеличивать, российский академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, долгие годы возглавлявший Роспотребнадзор, считает, что главная угроза заключается в том, что система здравоохранения Украины "сведена до уровня пещерного племени", а что такое вакцинация, большинство украинских врачей уже забыли, потому что вакцинация в Незалежной в последние годы после победы "революции гидности" просто не проводилась.

- Несвоевременное оказание помощи и несвоевременное выявление заболеваний может "сдетонировать" на стороне подконтрольной киевскому режиму и привести к развитию неконтролируемых эпидемий опасных заболеваний, таких как острые кишечные инфекции, дизентерия, брюшной тиф и даже холера, – предостерег Генналдий Григорьевич в своем комментарии журналистам.

Впрочем, только этими факторами весь спектр неприятностей от прорыва Каховской ГЭС, устроенного Киевом, не исчерпывается. Наши бывшие братья и сестры, если начинают гадить, то не останавливаются, пока не наносят соседям, которым не повезло обретаться рядом с Незалежной, по максимуму. В частности, морские течения в Черном море имеют одну характерную особенность. Они проходят против часовой стрелки. А потому все вынесенные через устье Днепра в Черное море нечистоты будут (и уже наверняка начали) дрейфовать сначала через побережье у Одессы к черноморским берегам Румынии, затем постепенно дойдут до черноморских курортов Болгарии, а там и до Турции рукой подать. Когда оно дойдет до Грузии, Абхазии и кубанского Черноморья, там уже мало что останется. Практически ничего. И для туристов в этих странах и регионах вряд ли будет нести в себе какую-то опасность. Но вот курортный сезон этого года на черноморских курортах Румынии, Болгарии и Турции может быть под вопросом.

Тем, кто в этом сомневается, советую вспомнить истории, как сорванные у Одессы с минрепов украинские морские мины турецким пограничникам и военным морякам приходилось расстреливать уже на входе в Босфор. Право слово, все что поток вывернул из почвы и снес на землях Херсонщины, повторит тот же самый маршрут.

Молодцы украинцы! Нашли, чем отплатить европейцам "за предобрейшее". Правда, нет никаких сомнений, что они будут отрицать это до самого последнего момента. И даже после него. Единственное, чему в Незалежной научились в совершенстве за последние 9 лет – так это затыкать рты. Так что, честно говоря, было бы совсем не лишним тем же ВОЗ и ООН отрядить свои "летучие отряды" специалистов для отслеживания эпидемиологической обстановки на Украине. Чтобы какая-нибудь вредная зараза не решила как-нибудь "перейти границу у реки".