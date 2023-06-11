«Не хочу, чтобы сыновья однажды утром обнаружили, что их мать умерла от передозировки»: Бывший муж Бритни Спирс заявил, что певица принимает метамфетамин

Бритни Спирс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родные Бритни Спирс заявили, что певица снова принимает наркотики. Бывший муж звезды Кевин Федерлайн предположил, что она сидит на метамфетамине. Экс-супруг артистки опасается, что наркотическая зависимость может убить Бритни, как это в свое время случилось с поп-звездой Эми Уайнхаус. Близкие Спирс бьют тревогу и переживают за нее.

«Я боюсь, что она принимает метамфетамин – я молился, чтобы кто-нибудь рассказал об этом, и чтобы она очнулась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков», - цитирует Федерлайна издание Daily Mail.

По словам бывшего мужа звезды, именно из-за наркотиков сыновья Бритни, 17-летний Престон и 16-летний Джейден, отказываются встречаться со своей матерью. С тех пор, как певицу лишили опеки над детьми, сыновья Спирс живут с отцом. Мальчики утверждают, что видели, как ей на дом доставляли запрещенные препараты.

«Я не хочу, чтобы мальчики проснулись однажды утром и обнаружили, что их мать умерла от передозировки», - говорит Федерлайн.

Сыновья певицы приняли решение не встречаться с ней после нескольких испугавших их случаев. Однажды, когда мальчики гостили в доме матери, они увидели ее стоящей посреди ночи возле двери спальни Джейдена с кухонным ножом в руке.

«Она стояла там с ножом», рассказал сказал Джейден отцу.

Дети Бритни уверены, что она нуждается в помощи специалистов. Они разговаривают с матерью по телефону, но наотрез отказываются встречаться с ней.

Бритни с бывшим мужем Кевином. Фото: EAST NEWS

Бритни же, в свою очередь, утверждает, что бывший муж наговаривает на нее. Певица платит экс-супругу гигантские алименты на содержание сыновей – 40 тысяч долларов в месяц. При этом, по словам поп-звезды, Кевин не работает и безбедно живет на ее денежки. Недавно Федерлайн заявил, что собирается переехать из Лос-Анджелеса на Гавайи – якобы чтобы уберечь сыновей от порочного влияния матери. Но на самом причина может быть вполне меркантильной. На Гавайях родители должны поддерживать своих детей в колледже, пока им не исполнится 23 года. В остальных штатах поддержка заканчивается в 18 лет. Таким образом, по мнению представителей звезды. Кевин пытается выжать из Бритни больше алиментов.

Ранее отец Бритни Спирс рассказал, почему он решил стать опекуном своей дочери. В течение 13 лет Джейми Спирс контролировал жизнь и финансы певицы. Опекунство прекратилось лишь в 2021 году, когда 40-летняя Бритни смогла добиться его отмены в суде. Отец певицы уверен, что опека над Бритни была необходимостью, и без нее его дочь уже была бы мертва.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Пара пошла под венец, когда Бритни забеременела. В течение двух лет, один за другим, на свет появились их сыновья Шон Престон и Джейден. В ноябре 2006 года, через два месяца после рождения Джейдена, Спирс подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Певица запросила в суде единоличную опеку над сыновьями.

Кевин нанял адвокатов и смог отсудить совместную опеку. А потом жизнь Бритни пошла под откос. Она обрила голову наголо и попала в больницу после передозировки наркотиков. Врачи забрали звезду из ее дома в бессознательном состоянии. Артистка, приняв наркотики, заперлась в ванной, оставив крошечных детей без присмотра.

В январе 2008 года Федерлайн получил единоличную опеку над сыновьями. А еще спустя месяц Бритни была принудительно помещена под опеку своего отца Джейми Спирса.

Освободившись от опеки отца, Бритни Спирс в 2022 году вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. Пара ждала ребенка, но у Бритни случился выкидыш.

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