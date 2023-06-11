Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 июня 2023 года: Зеленский признался, что ВСУ пытаются контрнаступать

Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 11 июня 2023 Фото: REUTERS

Сводка Министерства обороны РФ

На Херсонском направлении уничтожено 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а так же самоходная артустановка «Акация».

В течении прошедших суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлении. Активными действиями подразделения «Восток», ударами авиации и артиллерии отражены две атаки в районе Яблоневое и Новопокровка (Запорожская область). Всего за сутки потери противника составили свыше 60-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, два БТР, артустановки «Krab», «Гвоздика» и «Акация».

Всего с начала СВО уничтожены 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотника, 424 зенитно-ракетных комплекса, 9841 танк, а также 10856 единиц спец техники.

И-за обстрелов ВСУ поврежден жилой дом в Петровском районе Донецка

Выбиты стекла, двор усеян осколками от снаряда. Больше всего пострадал балкон одной из квартир. К сожалению, в момент удара на нем находился мужчина. Он погиб.

Как сообщили в правительстве ДНР, украинские боевики открыли огонь по этому району в 17:40. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Уровень воды в Днепре понижается

Об этом заявил сегодня и.о. губернатора Херсконской области. Глава администрации Новой Каховки подтвердил, что ситуация в зоне бедствия контролируется и остается стабильной. Но для ликвидации последствий техногенной катастрофы предстоит еще много потрудиться.

Зеленский признал, что Украина ведет контрнаступательные действия

«Но на какой стадии – я не буду говорить детально». Так глава Украины преподнес ситуацию на переговорах с премьером Канады, которые состоялись накануне в Киеве.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным

При этом он подчеркнул, что уже неоднократно контактировал с российским лидером, каждый раз настаивая на выводе российских войск с Украины. Однако, в Кремле заявили, что ни о каких переговорах с немецким лидером пока речи не идет.

Из-за Украины США остались без боеприпасов.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что из-за военной помощи Киеву американская армия осталась без боеприпасов. Так же политик заявил, что «щедрость президента Джо Байдена имеет коррупционную составляющую». Такие громкие заявления бывший американский лидер сделал, выступая перед республиканцами в штате Джорджия.

Канада передаст Украине российский самолет Ан-124

Речь идет о самолете АН-124 российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", который прошлой весной приземлился в аэропорту Торонто. И канадские власти задержали борт еще до официального введения соответствующих санкций. В итоге самолет был конфискован, благодаря изменениям в законодательстве Канады. Теперь правительство северного соседа США решило вдруг передать российский борт Украине, о чем заявил канадский премьер.

«Это совершенно незаконно. Это воровство. Режим [премьер-министра] Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», - заявил посол РФ в Оттаве Олег Стапанов.

Офис Зеленского заявил о поддержке 20 стран НАТО по вопросу вступления Украины в альянс

При этом замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вообще-то единогласное решение по Украине отсутствует: «В данный момент мы не видим консенсуса по поводу присоединения Украины к блоку. И думаю, что президент Зеленский это понимает».

На Украине продолжается стихийная мобилизация

Хватают всех подряд. Причем методы весьма изощренные. Музыканты киевской рок-группы приехали в субботу 10 июня в Одессу на благотворительный концерт. Но прямо на вокзале их поджидал сотрудник военного комиссариата. Всех троих артистов вместо гримерки привези в военкомат, тут же провели медкомиссию и отправили в войска. В своих соцсетях музыканты написали, что никак не ожидали такого «приема».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)