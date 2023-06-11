Сердце не выдержало после долгих лет наркозависимости: почему на самом деле Стас Пьеха оказался в реанимации

Для Пьехи это уже не первый случай, когда сердце дает сбой Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для близких и поклонников Стаса Пьехи утро воскресенья 11 июня выдалось нервным: 42-летнего певца госпитализировали в кардиореанимацию Боткинской больницы из-за проблем с сердцем. По сообщениям СМИ, благодаря оперативному вмешательству медикам удалось предотвратить инфаркт. Впрочем, сам Пьеха вышел на связь с больничной койки и поспешил успокоить публику.

Кардиограмма певца не устроила бригаду скорой помощи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мне очень многие пишут, приятно, что я стольким людям небезразличен. Я провел все сердечные анализы, которые только можно было. Никаких глобальных проблем они не показали, что-то по мелочам. Давайте не будем переживать, - высказался артист в своем видеообращении.

Стаса Пьеху доставили в Боткинскую больницу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, для Пьехи это уже не первый случай, когда сердце даёт сбой. Певец не скрывает, что по молодости плотно сидел на наркотиках.

- Я глубоко зависимый человек. Да, я был обыкновенным наркоманом без надежды, перспектив и шансов на дальнейшую жизнь. Всё, на что меня хватало, - уходить как можно дальше от своих страхов, тревог, стыда, одиночества и прочих чувств... уходить в глубокое систематическое употребление, - признавался певец в интервью. - Я жил всё время в напряжении, мне казалось, что я должен кому-то что-то доказать. Из-за этого была агрессия, а потом пришел алкоголь и запрещенные вещества. Это давало мне облегчение. Вообще, это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Я много раз оказывался на краю гибели.

С тех пор Пьеха не только завязал, но и открыл собственную реабилитационную клинику, где помогает таким же наркозависимым. Вот уже восемь лет, по словам певца, он абсолютно чист: не притрагивается к спиртному, сигаретам и, тем более, запрещенным веществам, регулярно ходит в спортзал и правильно питается. Однако, врачи уверены, что даже спустя много лет трезвости организм артиста все еще страдает от пагубных последствий наркотиков.

- Связь сегодняшних проблем с сердцем с употреблением когда-то в молодости запрещенных веществ очевидна, - объяснил KP.RU врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. - Наркотики-то вышли из организма, но метаболические процессы, которые они запустили, сохраняются дальше по жизни. И это процесс необратимый. Наркотики приводят к тому, что люди стареют раньше, и болезни, характерные для пожилых, у наркозависимых проявляются в более ранние годы. Сколько сейчас артисту, 42? Это по паспорту. А его биологический возраст из-за употребления запрещенных веществ может быть куда выше. Потому что наркотики приводят к деградации всех систем организма и, в первую очередь, сердечно-сосудистой.

При этом, по словам доктора, регулярными занятиями в спортзале певец на самом деле может себе навредить.

- Надо проводить исследование, как его сердце реагирует на нагрузку. Может быть как положительно, так и отрицательно, - предупредил кардиолог.