Раскрыта правда о замке Максима Галкина* в деревне Грязь: кто и почему арестовал недвижимость

Замок звездной четы оказался под арестом: ни продать, ни переписать их на нового владельца нельзя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иноагент Максим Галкин и его замок в деревне Грязь снова попали в новости. По сообщениям Телеграм-каналов, хоромы шоумена оказались под арестом: ни продать, ни переписать их на нового владельца нельзя. А причина тому - пресловутые налоги, которые в связи с делами топовых блогеров стали главным трендом последних месяцев.

Так, сообщается, что еще в 2018 году Галкин ходил по судам из-за денег, недоплаченных государству. Суммы были небольшие, но так как недоимки случались якобы регулярно, за дело взялись судебные приставы, которые и арестовали недвижимость.

Но так ли это на самом деле, или новость об аресте - очередной вброс? Ведь за полтора года с тех пор, как Галкин с Пугачевой сбежали в Израиль, "осведомленные источники" уже не раз сообщали, что замок продан - а он по-прежнему принадлежит комику.

Разобраться с имуществом иноагента сайту KP.RU помог адвокат Тимур Матвеев.

1. Могут ли дом арестовать из-за копеечного долга?

- Да, это возможно, - подтверждает адвокат Матвеев. - Судебные приставы не ограничены в своем праве наложить арест на дорогостоящую недвижимость из-за долга даже в пару тысяч рублей. И пока задолженность не будет погашена, никакие сделки с недвижимостью произвести будет нельзя.

2. Есть ли арест на замке в Грязи?

По информации на сайте ФССП, которая находится в открытом доступе, судебные приставы действительно возбудили исполнительное производство на Максима Галкина 18 января 2022 года. Причина - неуплаченная судебная пошлина в 1000 рублей. Однако там же черным по белому указано: дело Галкина закрыли 30 апреля 2023 года на основании ст. 46 ч.1 п.3, что в переводе на понятный язык означает банальную невозможность установить местонахождение должника.

- Если производство закрыто, то все ограничения с должника снимаются. Таким образом, даже если замок в деревне Грязь и был арестован, то сейчас он уже "чист" - ареста нет, - отмечает Тимур Матвеев.

КСТАТИ

Заглянем в документы

Сайт KP.RU проверил замок в Грязи по кадастровому номеру. Как выяснилось, никаких ограничений прав и обременения объекта недвижимости не зарегистрировано. Таким образом, особняк можно продать хоть сейчас. Но этот вариант маловероятен. Юристы уже не раз заявляли KP.RU, что избавиться от недвижимости в статусе иноагента фактически невозможно, ведь покупателя могут признать лицом, аффилированным с иностранным агентом. Вряд ли кому-то захочется идти на такие риски.

*признан иноагентом в РФ.