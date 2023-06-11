Искусственный интеллект впервые сочинил проповедь для церкви: вот о чем была речь нейросети

В лютеранском храме св. Павла в баварском городке Фюрст искусственный интеллект ChatGPT… прочитал составленную им проповедь. Фото: REUTERS

В каких только сферах не применяли ставшие ультрамодными в последнее время чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ).

ИИ теперь вовсю рисует, дает ответы на вопросы, генерирует изображения, а для кого-то и вовсе становится единственным другом, советчиком и даже виртуальным спутником жизни.

Духовные особы к ИИ тоже, как выяснилось, пристально присматриваются. И в Германии дело дошло до практического его применения в церкви: в лютеранском храме св. Павла в баварском городке Фюрст искусственный интеллект ChatGPT… прочитал составленную им проповедь.

40-минутная служба, в расписании которой были также религиозные песнопесния и молитвы, прошла под руководством австрийского философа и теолога Йонаса Зиммерляйна.

- Я придумал все это, но, скорее, сопровождал, так как 98% исходило от машины. – рассказал он.

Такая вот церковная служба вызвала невероятный ажиотаж – люди образовали длинную очередь еще за час до ее начала. А стала она одним из мероприятий протестантского съезда, проходящего в ФРГ раз в два года, в котором традиционно принимают участие десятки тысяч верующих.

В этом году съезд проводится под девизом «Сейчас самое время». И, возможно, так оно и есть, ведь ИИ проповедовал о том, чтобы оставить прошлое позади, сосредоточиться на настоящем и никогда не терять веру в Бога.

Часть прихожан восприняла «искусственную» проповедь с энтузиазмом. Но немало было и тех, кто отозвался о ней критично и даже отказывался произносить «аминь» в положенных местах. Как сказала одна из тех, кому такая проповедь не пришлась по душе, «в ней не было ни сердца, ни души».

Зиммерляйн признает, что между чат-ботом и верующими нет реального взаимодействия – у ИИ нет немедленной реакции, например, на смех или неодобрительные возгласы прихожан, которые есть у священнослужителя. Также, по словам ученого, «пастор знают общину, он живет в ней, он крестит, женит, хоронит ее членов, знает каждого их них, а таких вот знаний у ИИ нет».