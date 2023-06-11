Эдгард Запашный: в шапито в Мариуполе будут показывать полноценную цирковую программу

Гендиректор Большого государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В субботу, 10 июня, в Мариуполе, открылся цирк шапито. Подробности я узнал у знаменитого дрессировщика и общественной деятеля Эдгарда Запашного, который сейчас находится в Донецкой народной республике.
…- Эдгард, во-первых, «Комсомольская правда» поздравляет вас с премьерами цирковых представлений в ДНР.
- Да, вчера в Мариуполе уже прошла премьера сразу целых двух шоу.
Первое - бесплатное. Приглашения раздали детям. Было очень много раненых ребят, которые перенесли тяжелые операции.
Второе шоу - уже по билетам. Мы определили символические цены - по 200 рублей.
Все деньги, которые зрители приносят в цирк, останутся в Мариуполе.
То есть, это - благотворительные спектакли.
- Сколько времени ушло на обустройство шапито?
- Цирк (то есть, само сооружение. - А.Г.) уже месяц в Мариуполе.
А предыдущие две недели артисты готовились к премьере, репетировали…
И вот вчера выступления состоялись.
- Еще вопрос такой… Некоторое время назад вы вместе с братом Аскольдом говорили о том, что готовы пойти добровольцами в зону СВО, причём - с автоматами, а не в качестве артистов, поднимающих дух бойцов.
- Я сказал, что, если мы получим повестку, то обязательно пойдем. Эти слова не будут корректироваться.
Если мы понадобимся стране - встанем в строй, не раздумывая.
- А можно ли считать, что вот цирк шапито в Мариуполе – это, своего рода, такая вот акция двух знаменитых братьев, чтобы как-то приблизиться к зоне спецоперации? И - к мирной жизни Донбасса тоже.
- Что касается нашей с братом работы…
На протяжении не только всех этих месяцев после начала СВО, а и последних девяти лет, - мы с братом активно участвуем в жизни Донбасса.
Не однажды были в Луганске, в Донецке. И продолжаем оказывать всестороннюю поддержку жителям ДНР и ЛНР. И эта помощь - в разных проявлениях. Мы и дальше будем ее оказывать.
- Я девять раз был с Иосифом Кобзоном в Донбассе, когда он туда выезжал, «Комсомолка» всегда находилась с ним. А что за программу вы показываете в Мариуполе?
- Шапито в Мариуполе открыли «Росгосцирк» вместе с Министерством культуры Российской Федерации. И вот собрались артисты - как штатные, так и свободные агенты.
- Как понять?
- Это - артисты, которые сами проявили инициативу поехать на гастроли в Мариуполь.
У нас образовалась даже целая очередь из желающих, пришлось выбирать.
Что касается программы, то это, по-настоящему, хорошее цирковое шоу, рассчитанное на полтора часа.
С большим количеством животных… Это и попугаи, и бобры, медведи, бизоны. Хорошие воздушные гимнасты, великолепные клоуны.
Так что, это - полноценная цирковая программа, которая, в буквальном смысле слова, нравится нашим детям.
А это значит, что эффект достигнут.
* * *
- Эдгард, 12 июня все мы отмечаем День России. У вас сейчас есть возможность в эфире Радио «Комсомольская правда», которое вещает и на Мариуполь, на сайте KP.RU поздравить россиян. Потому что мы все знаем ваши патриотические убеждения, ваши патриотические заявления….
- Дорогие друзья, всех с праздником.
День России – хороший светлый праздник.
Убежден, что с каждым днем сплочение нации становится все теснее.
Ну, а мы с вами должны понимать, что есть большое количество людей, которым необходима наша помощь, в буквально смысле слова, уже сегодня.
Поэтому, я призываю своих сотоварищей как можно больше внимания уделять нашим новым регионам, непосредственно Донецку, Луганску и Мариуполю.
А всех жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины я отдельно поздравляю, желаю скорейшей Победы и мирного неба над головой.
- Классно. С Днём России!