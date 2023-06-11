Эдгард Запашный: в шапито в Мариуполе будут показывать полноценную цирковую программу

Гендиректор Большого государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В субботу, 10 июня, в Мариуполе, открылся цирк шапито. Подробности я узнал у знаменитого дрессировщика и общественной деятеля Эдгарда Запашного, который сейчас находится в Донецкой народной республике.

…- Эдгард, во-первых, «Комсомольская правда» поздравляет вас с премьерами цирковых представлений в ДНР.

- Да, вчера в Мариуполе уже прошла премьера сразу целых двух шоу.

Первое - бесплатное. Приглашения раздали детям. Было очень много раненых ребят, которые перенесли тяжелые операции.

Второе шоу - уже по билетам. Мы определили символические цены - по 200 рублей.

Все деньги, которые зрители приносят в цирк, останутся в Мариуполе.

То есть, это - благотворительные спектакли.

- Сколько времени ушло на обустройство шапито?

- Цирк (то есть, само сооружение. - А.Г.) уже месяц в Мариуполе.

А предыдущие две недели артисты готовились к премьере, репетировали…

И вот вчера выступления состоялись.

- Еще вопрос такой… Некоторое время назад вы вместе с братом Аскольдом говорили о том, что готовы пойти добровольцами в зону СВО, причём - с автоматами, а не в качестве артистов, поднимающих дух бойцов.

- Я сказал, что, если мы получим повестку, то обязательно пойдем. Эти слова не будут корректироваться.

Если мы понадобимся стране - встанем в строй, не раздумывая.

- А можно ли считать, что вот цирк шапито в Мариуполе – это, своего рода, такая вот акция двух знаменитых братьев, чтобы как-то приблизиться к зоне спецоперации? И - к мирной жизни Донбасса тоже.

- Что касается нашей с братом работы…

На протяжении не только всех этих месяцев после начала СВО, а и последних девяти лет, - мы с братом активно участвуем в жизни Донбасса.

Не однажды были в Луганске, в Донецке. И продолжаем оказывать всестороннюю поддержку жителям ДНР и ЛНР. И эта помощь - в разных проявлениях. Мы и дальше будем ее оказывать.

- Я девять раз был с Иосифом Кобзоном в Донбассе, когда он туда выезжал, «Комсомолка» всегда находилась с ним. А что за программу вы показываете в Мариуполе?

- Шапито в Мариуполе открыли «Росгосцирк» вместе с Министерством культуры Российской Федерации. И вот собрались артисты - как штатные, так и свободные агенты.

- Как понять?

- Это - артисты, которые сами проявили инициативу поехать на гастроли в Мариуполь.

У нас образовалась даже целая очередь из желающих, пришлось выбирать.

Что касается программы, то это, по-настоящему, хорошее цирковое шоу, рассчитанное на полтора часа.

С большим количеством животных… Это и попугаи, и бобры, медведи, бизоны. Хорошие воздушные гимнасты, великолепные клоуны.

Так что, это - полноценная цирковая программа, которая, в буквальном смысле слова, нравится нашим детям.

А это значит, что эффект достигнут.

* * *

- Эдгард, 12 июня все мы отмечаем День России. У вас сейчас есть возможность в эфире Радио «Комсомольская правда», которое вещает и на Мариуполь, на сайте KP.RU поздравить россиян. Потому что мы все знаем ваши патриотические убеждения, ваши патриотические заявления….

- Дорогие друзья, всех с праздником.

День России – хороший светлый праздник.

Убежден, что с каждым днем сплочение нации становится все теснее.

Ну, а мы с вами должны понимать, что есть большое количество людей, которым необходима наша помощь, в буквально смысле слова, уже сегодня.

Поэтому, я призываю своих сотоварищей как можно больше внимания уделять нашим новым регионам, непосредственно Донецку, Луганску и Мариуполю.

А всех жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины я отдельно поздравляю, желаю скорейшей Победы и мирного неба над головой.

- Классно. С Днём России!