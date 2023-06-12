Выжить после инфаркта: эксперт по ОМС рассказал, какие льготные лекарства положены сердечникам и как их получить

Люди, которые перенесли инфаркт, инсульт, сложные операции на сердце и сосудах, как правило, нуждаются в пожизненном приеме лекарств. Фото: Shutterstock

Люди, которые перенесли инфаркт, инсульт, сложные операции на сердце и сосудах, как правило, нуждаются в пожизненном приеме лекарств. У таких больных сохраняется высокий риск повторных сердечно-сосудистых катастроф и тяжелых осложнений. Поэтому очень важно соблюдать назначенные схемы приема препаратов. Но не всегда пациенты, особенно пенсионного возраста, могут позволить себе покупку необходимых лекарств.

Несколько лет назад в России была запущена государственная программа по бесплатному предоставлению медикаментов сердечникам. В прошлом году список льготных лекарств расширили. Однако, как показывает практика (в том числе, судя по откликам читателей «КП»), далеко не все больные и их близкие знают о жизненно важной льготе.

Какие именно препараты входят сейчас в список для сердечников, кому они полагаются и как их получить на практике? Разбираем главные вопросы вместе с экспертом Всероссийского союза страховщиков по методологии экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС Сергеем Шкитиным.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО

Приказом Минздрава России от 29.09.2022 №639н утвержден Перечень препаратов, которые бесплатно полагаются сердечникам в двухлетний период после перенесенного инфаркта, инсульта, ряда операций на сердце и сосудах (подробнее см. ниже). На сегодня перечень включает 31 наименование. Вот полный список с указанием, для чего нужны те или иные лекарства:

- профилактика тромбообразования: апиксабан, ацетилсалициловая кислота, варфарин, дабигатрана этексилат, клопидогрел, ривароксабан, тикагрелор;

- снижение артериального давления: амлодипин, бисопролол, валсартан+сакубитрил, лозартан, метопролол, периндоприл, фуросемид, эналаприл;

- лечение ишемии миокарда: бисопролол, ивабрадин, изосорбида мононитрат, метопролол, моксонидин;

- лечение сердечной недостаточности: ацетазоламид, бисопролол, валсартан+сакубитрил, гидрохлоротиазид, дапаглифлозин, дигоксин, индапамид, лозартан, метопролол, периндоприл, спиронолактон, фуросемид, эналаприл;

- лечение аритмий: амиодарон, бисопролол, ивабрадин, лаппаконитина гидробромид, метопролол, пропафенон, соталол;

- лечение нарушений липидного обмена: аторвастатин, симвастатин;

- снижение уровня глюкозы в крови: эмпаглифлозин.

«Это необходимый минимум медикаментов, которые жизненно необходимы кардиологическому больному», - отмечает Сергей Шкитин. Также, по словам эксперта, обсуждаются перспективы включения в перечень более современных препаратов для лечения нарушений липидного обмена (повышенный уровень холестерина), таких как инклисиран или эволокумаб, и легочной гипертензии.

ВАЖНО

Если препарат, который требуется пациенту-сердечнику, не входит в вышеуказанный льготный список, стоит попробовать другие варианты получить такое лекарство. «Если необходимый препарат прописан в клинических рекомендациях для лечения того или иного заболевания, он может быть выдан пациенту в рамках региональной льготы. Либо может быть предоставлен в стационаре в рамках ОМС, если соответствующая схема лечения предусмотрена в программе государственных гарантий», - поясняет Сергей Шкитин.

Чтобы узнать о региональных льготах и схемах лечения по ОМС, пациент или его близкие могут обратиться в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Специалисты организации-страховщика (официально они называются «страховые представители пациентов») проконсультируют по возникающим вопросам. Связаться можно по телефону колл-центра, который найдете на сайте вашего страховщика.

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Бесплатные препараты из льготного списка предоставляются при условии, что пациент находится на диспансерном наблюдении. Оно оформляется, как правило, в районной поликлинике, к которой человек прикреплен для получения медпомощи по полису ОМС. Льгота действует в течение двух лет после постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства.

Господдержка распространяется на пять категорий больных:

1. Пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда.

2. Больные, которым выполнена ангиопластика коронарных артерий со стентированием (операция для расширения просвета сосудов).

3. Пациенты, которым проведено аортокоронарное шунтирование (операция для восстановления нормального кровотока при закупорке артерий сердца).

4. Больные, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

5. Пациенты, которым проведена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (операция для устранения нарушений сердечного ритма).

КАК ПОЛУЧИТЬ ТАБЛЕТКИ

- Медикаменты доступны по рецепту, который можно получить у врача, проводящего диспансерное наблюдение. Например, врача общей практики, терапевта, кардиолога поликлиники по месту прикрепления, - поясняет Сергей Шкитин. - Сам препарат выдадут в аптеке, куда нужно предъявить полученный рецепт.

Как быть, если на практике возникают проблемы?

- Если пациент сталкивается со сложностями при выписке рецепта на льготные лекарства, он вправе обратиться к страховому представителю организации, выдавшей ему полис ОМС. Специалист поможет выяснить причину отказа. Среди объективных оснований - медпоказания для изменения схемы лекарственной терапии, истечение 2-летнего срока с даты постановки диагноза или проведения операции. Возможны также необъективные причины, когда отказ неправомерен: отсутствие препарата в аптеке и др.

От редакции: при необъективном отказе пациент или его представители могут обратиться с жалобой в региональный орган здравоохранения (областной, краевой, республиканский минздрав, комитет или департамент здравоохранения) или в прокуратуру.