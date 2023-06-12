Победа, культура и сам русский народ: Чем гордятся россияне

Накануне Дня России 12 июня сайт KP.RU провел опрос среди читателей Фото: Антон СЕНЬКО

Накануне Дня России 12 июня сайт KP.RU провел опрос среди читателей. Мы решили узнать, что больше всего вызывает у россиян гордость за свою страну. Респондентам было предложено несколько вариантов ответа, однако многие читатели хотели отметить их все.

Голоса ожидаемо разделились. Среди 18 тысяч опрошенных самым популярным вариантом из предложенных стала Победа в Великой Отечественной войне – его выбрали 26% читателей. На втором месте, уступив всего один процент, оказался вариант “Сам русский народ”, а третье место с 11% разделили варианты “Природа России” и “Русская культура и искусство”.

9% участников опроса отметили вклад Героя Советского Союза Юрия Гагарина - россияне гордятся тем, что именно наш человек стал первым космонавтом Земли и отмечают успехи России в космосе.

8% прежде всего гордятся достижениями российских ученых, 3% – достижениями в спорте, а 2% отметили достижения в медицине.

"Гордость и от нашей великой литературы, и от красот родной природы, и от достижений наших учёных прошлых и нынешних времён. И Победа всего советского народа над лютым врагом в 1945 году. И сознание того, что враг всегда был бит, если посягал на Русь, Россию, СССР! Вообще-то мать любят ни за красоту, ни за богатство, ни за силу. Любят потому, что она - МАТЬ, - отметили наши подписчики.

“Горжусь всеми достижениями России, ее мощью, ее армией и флотом, народом, стремлением её в борьбе за мир, за суверенитет, за доброе сердце её в помощи нуждающимся малым странам, за ее ученых лучших в мире, за спорт, культуру, художников, поэтов, писателей, учителей…” - поделилась мнением другая участница опроса.