Военная спецоперация на Украине 12 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июня 2023 года.

На Донецком направлении российские военнослужащие поразили несколько украинских полевых казарм.

Отмечалось, что удары были нанесены расчетами гаубиц Д-30 по нескольким объектам, где украинские военнослужащие обустроили полевые казармы.

Российский военнослужащий рассказал военкору KP.RU Александру Коцу об уничтожении трех танков Leopard на Ореховом направлении.

Минобороны РФ прокомментировало безуспешную попытку атаки ВСУ российского корабля «Приазовье». Как уточнили, попытки атаки была совершена ночью 11 июня. Все морские быстроходные безэкипажные катера ВСУ были уничтожены из оружия корабля в 300 километрах от Севастополя.

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Российские военные в том числе уничтожили три танка Leopard и боевую машину ЗРК Stormer британского производства.

Воздушная тревога была объявлена 11 июня по всей территории Украины, об этом свидетельствовали данные онлайн-карты.