«Большой концерт уже не выстою»: 78-летний Юрий Антонов рассказал о тяжелой травме

Юрий Антонов рассказал о серьезной травме ноги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два года Юрий Антонов сражается с тяжелой травмой. Артист сначала лечил больную ногу в российских клиниках, потом были операции за границей.

- Антонов пробыл в Австрии два с половиной месяца на лечении. У него серьёзные проблемы с бедром и коленом, - рассказывал в беседе с KP.RU руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - Возможно, предстоят ещё операции. Тазобедренный сустав - дело серьёзное.

10-часовая операция у Юры была. Но он мужественно ее перенес. Сейчас уже чувствует себя намного лучше, вернулся в Россию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

78-летний артист появился впервые за долгое время на премии телеканала ММТВ, где получил заслуженную награду «Легенда на все времена». Под овации зала артист исполнил свою новую песню «Любимая» и пообещал, что скоро выйдет альбом.

- Сейчас в своем загородном доме в основном сижу, что мне в Москве делать? - поделился Юрий Михайлович с KP.RU, когда мы зашли к нему в гримерку.

- Ну вы же любите хорошие ресторанчики, неужели никуда не выходите?

- Люблю ресторанчики, но моя жизнь сейчас проходит в домашней обстановке. У меня достаточно людей дома работает, которые нормально готовят. Смысл выезжать куда-то?

В пробках стоять, чтобы покушать, - улыбается артист.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У вас дома много животных. Они дружат между собой?

- Не все. Собак мы выгуливаем в отдельное время.

- Собаки породистые?

- У меня породистых собак нет. У меня только дворовые, в основном подобранные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Говорят, дворняжки самые верные…

-Трудно сказать, верные ли они, но во всяком случае ждут меня всегда.

- Вы до пандемии планировали концерт, потом отменили.

- Не могу пока выступать. Одну песню или несколько ещё выстою. А большой концерт пока не могу, нога болит. Ходил в Дубае к китайскому целителю, он сказал, что нужен какой-то специальный целебный порошок, чтобы делать компрессы. Но у него этого порошка с собой не было. Целитель сейчас в Китае, на связь не выходит, поэтому сложно сказать, помогло бы мне это снадобье или нет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы говорили, что по телевизору смотрите только политические шоу. А в интернет заходите?

- Практически нет. Только музыкальные программы иногда смотрю. Пола Маккартни посмотрю, моих любимцев старых. Я люблю старую музыку, в основном рок слушаю.

- А из наших рокеров, кто вам нравится?

-Я новых не знаю, не слушаю, а из старой гвардии есть хорошие ребята. «Ария», например. Это ударные ребята, настоящие музыканты, которых можно назвать рокерами. У нас ведь как…Многие, кого называют рок-музыкантами, к року вообще не имеют никакого отношения.