Любовь к Родине, влюбленность в космосе и настоящий труд: Владимир Путин растрогался на награждении в честь Дня России

Поздравив заслуженных сограждан с Днем России, лидер страны подчеркнул, что присутствующие славят Отечество свои делами. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

В полдень глава государства приветствовал два десятка человек разных возрастов, званий, и степени узнаваемости, которые получали Звезды Героев труда и значки лауреатов Госпремии.

Поздравив заслуженных сограждан с Днем России, лидер страны подчеркнул, что присутствующие славят Отечество свои делами.

АКАДЕМИК-ИМЕНИННИК

- Теплое, душевное отношение к родине трудно передать словами, - сказал Владимир Путин, - но мы храним преданность и любовь к Отчизне, которые завещаны предками. Мы верны традициям. И выдающиеся граждане России — лучшее тому подтверждение.

Первыми глава государства поздравил великолепную пятерку тех, кто получил золотые звезды Героев Труда. Авиастроителя Александра Иноземцева, главу Центра двойных технологий «Союз» Юрия Милехина, горнорабочего уранового рудника №1 в Забайкалье Эдуарда Щербину, руководителя бийской льняной компании Льва Каленова и педагога из Волоколамска с полувековым стажем Татьяну Бабурову.

И для каждого из полутора десятка лауреатов Госпремии президент нашел несколько добрых слов.

- Крупные ученые, блестящие врачи, отличные управленцы, - Путин посмотрел в зал, - Их идеи за короткое время находят блестящее применение.

Одному из награжденных повезло появиться на свет в День России .

- У Левона Андреевича Ашрафяна сегодня день рождения. Наши поздравления, - улыбнулся президент.

Глава Института онкогинекологии и маммологии испытывал очевидное волнение.

- Я хочу поблагодарить Россию как армянин, который родился в Грузии и воспитан на русской культуре, - сказал 71-летний лауреат, - В нашем доме собирались 9 мая фронтовые друзья моего отца. Их уже нет, а эта эстафета живет в моей душе, и я восхищаюсь теми, кто сегодня на переднем крае. Примите благодарность за создание сильной России, России моего отца.

ЗВЕЗДОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ

Первой из Героев Труда взяла слово Татьяна Бабурова, педагог гимназии №1 Волоколамска.

- Я училась в первом классе, когда в Волоколамский район прилетели первые звездочки Героя соцтруда. Они засияли на груди наших доярок. А через несколько лет звезда Героя зажглась на груди директора племзавода «Холмогорка» — они держали первое место в СССР по надоям, - вспомнила Татьяна Ивановна, - Прошло 57 лет. И вот звездочка вновь прилетела в наш район. Это моя звездочка. Настоящий труд, когда есть долг и радость, способен дарить человеку долголетие и востребованность.

Глава объединения «Авиадвигатель» Александр Иноземцев был краток.

- Не было б поддержки - не было успехов гражданского авиастроения в последние годы. Мы обеспечим технологическую независимость нашей гражданской авиации и нашей страны, - разработчик двигателей сделал ударение на глаголе «обеспечим».

Похожий на царя горы подземный горнорабочий из Забайкалья, Эдуард Щербина который с товарищами добывает уран, также слов даром не тратил.

- Я служил и будут служить России! Рабочие и инженеры нашего горнорудного предприятия вас и страну не подведут, - доложил он президенту.

Академик РАН Юрий Милютин, в центре которого введутся, в том числе, и секретные разработки, не скрывал гордости за коллектив.

- Очень сложный и трудоемкий процесс создания твердотопливных двигателей, - сообщил он, - Работа нашего коллектива обеспечивает, в частности, и высокие характеристики и наших гиперзвуковых комплексов.

СЛОВО ХИРУРГА

В числе лауреатов Госпремии оказалось немало работающих в медицине.

Академик и главврач горбольницы имени Боткина Алексей Шабунин так поблагодарил Путина.

- Хирурги мало говорят. Госпремия - признание результатов работы пятитысячного коллектива Боткинской больницы . От имени всех российских медиков со всем знанием дела хотим пожелать Вам здоровья.

А профессор института им. Евдокимова Дмитрий Пушкарь был исполнен гордости за коллег:

- Спасибо каждому урологу страны - они каждый день внедряют технологии, за которые наш коллектив получил госпремию.

ШАГ В КОСМОС

За создание фильма «Вызов» Госпремию получили Константин Эрнст, Юлия Пересильд и Клим Шипенко .

- Наши герои получают вызов из космоса, нашей стране история бросила вызов, и мы его приняли, - сказал автор идеи и продюсер Константин Эрнст, - Девиз нашего фильма сегодня актуален -прими вызов, почувствуй силу. Мальчишки должны мечтать стать летчиками и космонавтами. Кино создает и формирует модели поведения. Чтобы мальчишки, которые посмотрят его сегодня через 10-20 лет стали новыми героями.

Юлия Пересильд исполнила главную роль в «Вызове».

- Спорить с великим Сергем Королевым, что космос не для женщин, я себе не позволю, но... женщины созданы для космоса, - улыбнулась Юлия, - Во-первых, это красиво. Во-вторых, невесомость - это чувство влюбленности. Я благодарна своей стране и Родине за эту возможность, и тем, благодаря кому мы прошли этот путь. У нас невероятные специалисты космической отрасли, которыми мы можем гордиться. А премию передаю детям моего фонда «Галчонок» — им они очень нужны.

В ЧЕМ СИЛА?

Владимир Путин, сказавший много теплых слов в адрес Карена Щахназарова и реставратора Андрея Голубейко, худрука хора им. Пятницкого Александры Пермяковой и президента организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольги Демичевой в завершении еще раз поздравил лауреатов.

- Хотел бы сказать, что на выступление каждого из награжденных хотелось как то отреагировать, но ... лучше чем наши лауреаты трудно сказать. А некоторые выступления были неожиданными даже для меня, - признался Путин — Константин Эрнст сказал, что кино это не столько развлечение, а формирование образа мысли. Формировать жизненные настройки может только настоящее искусство, а подделка не оказывает влияния ни на кого.

Отметил президент и выступление педагога из Волоколамска.

- Вот настоящая учительница очень точно сказала, что результатов добиваются те, кто воспринимает свою работу как долг и как счастье, - сказал Путин, - Это сочетание чувства долга и восторга о того, что человек делает - и приводит к нужному результату и для человека, и для страны в целом. В основе России — вера и люди. Которые идут от победы к победе. Основывая свою жизни и работу на вере в победу и в справедливость.