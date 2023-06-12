«Он олимпийский чемпион по лежанию на диване»: Подольская раскрыла секрет счастливого брака с Пресняковым

Наталья Подольская с наградой премии телеканала ММТВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На премии телеканала ММТВ Наталье Подольской вручили награду в номинации «Лучшая певица». На красную дорожку артистка выпорхнула одна. Муж певицы Владимир Пресняков-младший не смог в этот вечер быть с ней из-за сложного гастрольного графика.

- Как вам удается в одном весе держаться столько лет. И даже после родов вы не поправились…- поинтересовались мы у Натальи.

- Наверное, это генетика. Ну и конечно же, спорт в моей жизни уже много лет присутствует на постоянной основе, - объяснила певица.

- А питание? Мне кажется, питание важнее.

- Некоторое время назад мое сознание перевернула поговорка : «Количество нашего тела - это то, что мы едим. Качество нашего тела - это спорт!»

- А мужа (Владимира Преснякова-младшего) пытаетесь как-то приобщить к спорту?

- Да-да. Он же олимпийский чемпион по лежанию на диване (смеется.). Его вообще никто не победит.

А если серьезно, то у Володи очень активный гастрольный график. Например, у него сегодня два концерта. Он сейчас на таком взлете потрясающем. Отработать концерт - это отличная кардио-тренировка.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-мл. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вообще кажется, что Владимир - настоящий мужчина, что для него важно заботиться о вас, о семье.

- Вам не кажется. Так и есть. Когда профессия и то, чем ты занимаешься - любимое дело, то ты получаешь огромное удовольствие и испытываешь счастье. А когда ещё за это платят деньги, то это вообще большое везение и мечта.

Наталья Подольская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А он сам выбирает вам подарки или вы что-то советуете?

- Все подарки у нас строго согласованы.

- То есть были какие-то смешные моменты, связанные с презентами?

- Бывало, что подарки возвращались в магазин (смеется.). Это изображение счастья от ужасного подарка уже давно в прошлом. Я вообще предпочитаю, чтобы он дарил мне деньги.