Сильвио Берлускони был другом Владимира Путина и одним из важнейших союзников России в Италии

Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS

- Умер Сильвио Берлускони – большая фигура в итальянской политике. В памяти обычных российских граждан он, наверное, запомнится как один лучших итальянских друзей нашей страны, - заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» доцент кафедры истории и политики стран Европы, Америки МГИМО Мария Шипкова.

Но это не совсем так. Берлускони ловко маневрировал между Россией и Соединенными Штатами. Есть символичное фото 2002 года, когда Сильвио стоит между Джорджем Бушем и Владимиром Путиным, и они делают тройное рукопожатие. Именно Берлускони некоторое время был посредником в наших отношениях с США. Он, в частности, провел огромную подготовительную работу для создания новой структуры – Совета Россия–НАТО.

Сильвио приходилось порой расплачиваться за те высказывания и действия, которые он себе позволял. В том числе и в контексте дружеских отношений с Россией. Он не скрывал, что был личным другом нашего президента.

В целом его вольнодумство вызывало некое отторжение, но этим же Берлускони был и привлекателен. Он показал себя таким, каким был. Говорил, что смог построить свою медиа-империю и сможет сделать из Италии сильное государство, поскольку будет применять свой опыт бизнесмена.

То же самое можно экстраполировать на Европу. Он хотел видеть ее сильной. Это было непросто: США тянули европейских союзников в Ирак, Афганистан. А Берлускони выступал как самостоятельный политик, в частности, в отношениях с Москвой.