Путин вручил звезду Героя раненому офицеру, прикрывшему отход сослуживцев из-под обстрела

Президент России Владимир Путин и военнослужащие ВС РФ в госпитале имени А.А. Вишневского. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Владимир Путин в День России после вручения в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца золотых медали «Герой Труда Российской Федерации» и госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, отправился в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

В госпитале его встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

Президент пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации. Путин вручил им награды.

Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.

Президент Путин во время беседы с военнослужащими ВС РФ после церемонии награждения государственными наградами в госпитале имени А.А. Вишневского. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Глава государства вручил звезду Героя России командиру мотострелкового взвода Юрию Жуланову. Этот офицер (и прежде получавший ранения) продолжал командовать своими бойцами, несмотря на прилетевший в левую ногу осколок, и прикрывал отход раненых сослуживцев из-под обстрела на Запорожском направлении.

Несколько дней назад младший лейтенант Жуланов рассказывал, что Путин поговорил с ним по телефону. Глава государства высоко оценил поступок офицера, интересовался его самочувствием и обстоятельствами совершенного им подвига.

По словам Жуланова, президент сообщил ему, что представит его «к высшей награде и к присвоению воинского звания». Ну вот - приехал, вручил, поздравил.

С Золотой Звездой Жуланов получил и звание старшего лейтенанта.