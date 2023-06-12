Прохор Шаляпин развенчал Аллу Пугачеву: «Не считаю ее великой»

Прохор Шаляпин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохор Шаляпин не частый гость на светских раутах. Артист посла смерти жены ведет закрытый образ жизни. Однако певец принял приглашение выступить на премии телеканала ММТВ, где получил награду, как представитель молодого поколения эстрадников.

Журналисты расспросили Шаляпина о том, как певец относится к Алле Пугачёвой, которая покинула страну, улетела в Израиль почти сразу после начала СВО.

- Алла Пугачева, конечно же, яркий человек в шоу-бизнесе. И она много песен прекрасных спела. Но это не та культура, которая останется сквозь время, - сказал KP.RU Шаляпин. - На века останется только классика и народная песня. Эстрада будет не интересна через 200-300 лет. Ныне живущие эстрадные артисты не будут интересны наших потомкам. Будут интересны истории личного момента: кто с кем жил, кто кого облапошил, сколько мужей имела какая-то певица. Вот это может остаться в качестве юморески. А творчество Пугачевой не будет интересно. И потом. Все говорят, мол, Алла Пугачева - великая. Нет. Я не считаю ее великой. Великие люди, на мой взгляд, те, кто на передовой защищают честь России. Великие люди - это наши полководцы, которые меняют ход истории.

- У вас с Shaman репертуар близкий, народный.

- Ох, если бы мне дали такую же поддержку, как ему, я бы тоже пел везде. Дайте мне эфиры и я буду делать тоже самое. Shaman - талантливый парень. Но любой грандиозный проект делается благодаря грандиозным ресурсам. Тут даже не деньги нужны, а поддержка, связи. Песню записать и выйти в красивом костюме - это не так дорого. А вот, чтобы тебе дали эфир и дорогу - тут уже влиятельные люди нужны, - считает певец.