Враг до «линии Суровикина» не дошел, но надорвался: Россия нанесла удар ВСУ на «Веремьевском выступе»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Товарищ мой, с весны воюет под Токмаком, напротив уже знаменитого городка Орехов. С начала прошлой недели его позиции оказались на острие главного удара ВСУ, который, впрочем, закончился только потерями противника. Сутки товарищ не выходил на связь, отсыпался после пяти дней боев. Сегодня списались. Первый вопрос:

- Как у вас? Спокойно сейчас?

- На данный момент без изменений. У нас вчера дожди пошли, противник притих. Хотя и пытался лезть.

- По вашим-то черноземам?!

- А слышно было, как их техника буксовала. Одна «коробочка» застряла, к ней подъехал трал или тягач – вытягивать, но мы арту навели, вдолбали им, как следует.

- А сейчас, вроде подсыхать начало? Дожди прошли…

- Да, переменная облачность, без осадков. Они перегруппировываются, стягивают технику, мы долбим артой и авиацией, камикадзе наши ланцетоподобные летают. Пока уверенно стоим.

- Что от вас справа на флангах? Там, где ДНР уже начинается?

- Под Новоселкой, мне парни написали, устроили знатный бой, но отошли в итоге. Очень много на них техники и живой силы бросили.

Имеется ввиду наш так называемый «Времьевский выступ», враг его надкусил, но до «линии Суровикина» не дошел даже близко. А поставлена она грамотно. Враг тыкается везде по фронту, ищет слабые места. Товарищ подтверждает:

- Я же эти села брал в прошлом году. Знаю… Но в Старомайорское противнику тяжело будет зайти.

Говорю, мол, что был в этом Старомайорском, оно и осенью прошлого года считалось «серой зоной», на простреле, заезд-выезд только ночью. Ночевал там в подвале, правда, подвал был просто отличный – сухой, теплый. Выясняется, что мой собеседник этот подвал тоже посещал в начале СВО:

- От миномета там прятался.

Буквально несколько часов назад, связался с товарищем, непосредственно с «Времьевского выступа». Говорит, все пришло в движение:

- Только не в ту сторону, куда бандеровцы лезут, а строго в другом направлении. В обратном. Авиация работает и арта. Вот что поразило – раньше, как арта там работала, был такой порядок – чтобы возле арсистемы никого даже близко не было. Рассредоточивались, противник выучил. А сейчас наши просто лупят без остановки из всех стволов. Ответки нет.

- Получается, что у противника сдулась контрбатарейная борьба?

- На данный момент, похоже, что так. Две кассеты прилетело с чем-то непознаваемым, просто по дороге. Хлопок и по земле мелкие, как будто бомбочки застучали… Да вот и все.

— Это совсем не то, противник может и по-другому с нашей артиллерией бороться, видали.

- Факт. Значит, сейчас не может.