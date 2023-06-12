Молодая жена Константина Эрнста разрыдалась на публике Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин Эрнст шесть лет счастлив в третьем браке с актрисой Софьей Заикой. Супруги воспитывают троих детей. Помимо двух дочерей Эрики и Киры у Софьи и Константина есть еще сын Лев, который появился на свет в 2020 году. Знаменитости не привыкли афишировать личное, но на днях общественность впервые увидела старших детей звездной пары.

Константин Эрнст и его молодая жена Софья впервые вывели дочерей в свет. Супруги всей семьей появились в Кремле. Глава семейства получал государственную награду из рук президента России Владимира Путина. В это момент жена снимала супруга на телефон и безудержно рыдала, радуясь за любимого и гордясь им.

Государственную награду Константин Львович получил за картину "Вызов", которую снимали на борту МКС. Это первый фильм, снятый в космосе.

Фото: телеканал Россия 1

Эрнст, получая награду, поздравил соотечественников с праздником: "Разрешите воспользоваться возможностью поздравить всех россиян с Днем России. Наша команда благодарит за столь высокую оценку нашего труда - и когда мы задумывали этот фильм, мы сразу придумали название «Вызов», не думая, как он попадет во время. Наши герои получают вызов из космоса. Нашей стране история бросила вызов - и мы этот вызов приняли. Поэтому мне кажется, что девиз нашего фильма звучит очень актуально".

Наследницы Эрнста тоже стали героинями выпусков новостей. Эрика и Кира с интересом наблюдали за происходящим и хлопали папе. Эрика родилась в 2016 году, а Кира в 2017-м. Звездные родители частые гости на светских мероприятиях, а вот дочек они стараются оградить от излишнего внимания.

Фото: телеканал Россия 1

Напомним, что Константин и Софья начали встречаться в 2014 году, а спустя три года пара поженилась. Актриса не оставила карьеру и продолжает сниматься в кино.

Когда девушка познакомилась с Эрнстом, организовывавшим в тот момент открытие Олимпийских игр, она была не готова к общению. Позже Софья признавалась, что на свиданиях ей приходилось держать на коленках телефон, чтобы гуглить темы разговоров, так как исключительно эрудированный Константин Львович, по ее мнению, знал вообще все. Возвращаясь домой, девушка читала статьи целиком, чтобы в дальнейшем не вскрылись пробелы в знаниях.

"Однажды я сказала какую-то глупость, естественно, он меня раскусил. Знаете, я ужасно боялась, что он поймет, что я самозванка. Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась", - признавалась актриса.

Разница в возрасте в 27 лет, по мнению артистки, не имеет значения, ведь определить возраст души невозможно. При этом даже после первой близости девушка продолжала называть избранника на "вы". "Это был очень долгий путь. Вообще, мне свойственно долго сближаться", - поясняла артистка.