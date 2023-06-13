Как отдохнуть недорого? Названы средние цены в гостиницах разных городов России

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Сезон отпусков в разгаре, и эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru подсчитали, сколько денег выкладывают туристы на проживание в отелях разных городов России (см. «Кошелек») этим летом. В рейтинг вошли как пляжные курорты на Черном море и Балтике, так и волжские города, и мегаполисы, и популярные у любителей экскурсий места.

Оказалось, что балтийский загар обходится туристам очень дорого! В верхней части рейтинга сразу два курорта Калининградской области - Светлогорск и Балтийск. Средний чек за ночевку в отелях - 6500 рублей. В Сочи на две тысячи скромнее (за каждый день отпуска!). Хотя в Ялте все равно дороже. Ну а сэкономить можно в Ейске (это если хочется именно на море).

При этом Калининградская область лидирует и по росту популярности у самостоятельных путешественников. В плюсе и Краснодарский край (на 53%), и Дагестан (на 47%), и курорты Кавказских Минеральных Вод (на 29%).

Средний чек за сутки проживания в российских отелях нынешним летом - 4600 рублей за двухместный номер. За год он вырос на 12%.

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