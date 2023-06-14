Брат Владимира Кузьмина требует 50 миллионов с певца Ярослава Сумишевского

Александр Кузьмин с братом Владимиром. Фото: из архива А. Кузьмина

Гастроли певца Ярослава Сумишевского - обладателя нескольких статуэток "Шансон года", участника телепроектов "Три аккорда", "Маска" и "Аватар" расписаны на несколько месяцев вперед. Однако в этом году зрители могут не услышать любимые песни: автор хитов Сумишевского, брат рокера Владимира Кузьмина подаёт в суд на артиста. Александр Кузьмин намерен запретить исполнение сразу нескольких композиций, которые в своё время принесли популярность молодому шансонье и до сих пор пользуются успехом у зрителей.

- Я познакомился и начал сотрудничать с Ярославом еще в 2008 году, когда еще жил в 20-летней иммиграции в США, штат Калифорния, - рассказывает KP.RU Александр Кузьмин. - Из-за океана курировал его раскрутку, знакомил с нужными людьми, писал песни. Например, мою песню "Алена" Сумишевский спел на одном из международных конкурсов, где занял первое место.

Александр Кузьмин и Ярослав Сумишевский когда-то работали вместе.

Спустя несколько лет сотрудничество вышло на новый уровень: Ярослав Сумишевский стал участником проекта "Народный Махор", который продюсировал и спонсировал Александр.

- В 2012 году мой супруг создавал песню за песней для Сумишевского, рассчитывая превратить мальчика из общежития в настоящую звезду. Хиты действительно были классные, публика их полюбила, - продолжает жена и директор Александра Наталия Кузьмина. - Так, песня "Сезон дождей" принесла известность начинающему артисту. Он пел и "Женщину-войну", и "Избранницу", которую изначально муж написал для Николая Баскова. Саша вкладывал в карьеру Сумишевского все силы и время в надежде, что они вместе будут продолжать концертную деятельность, гастролировать и так далее. Но тандема не получилось.

А вскоре Александр узнал, что его протеже начал выступать самостоятельно с тем репертуаром, который создавался в рамках проекта. Хотя, по словам автора, композиции Сумишевский не выкупал и даже разрешения на их исполнение не спрашивал. Кузьмин был в шоке.

Александр Кузьмин - автор песен Ярослава Сумишевского.

- Тем более, что на своих концертах, собирая полные залы поклонников, Ярослав не упоминал моего супруга как автора - просто один за другим исполнял любимые народом хиты. На телевидении - то же самое: в музыкальных телепроектах он вовсю поет песни Александра Кузьмина. В интервью - ни слова об Александре, везде твердит, что раскрутился самостоятельно, - возмущается Наталия Кузьмина. - То есть он просто кинул своего автора! Восемь лет назад муж вызвал Сумишевского на разговор, запретил исполнять его хиты. Но все эти годы Ярослав этот запрет игнорирует. А ведь у нас запланирована серия концертов, где мой супруг и автор этих песен намерен преподнести слушателям свои композиции в авторском исполнении. Это его творения!

Теперь композитор решил раз и навсегда поставить точку в этом споре: Александр Кузьмин подает иск в суд с требованием запретить Ярославу Сумишевскому исполнять его репертуар и компенсировать нанесенный ущерб.

- У меня юридическое образование и я прекрасно знаю, как отстаивать интеллектуальную собственность, права на которую были грубо нарушены. Я не поленюсь и отсмотрю все концерты Сумишевского, подсчитаю количество спетых им песен и буду требовать компенсацию. По приблизительным подсчетам, наш иск будет на 50 миллионов рублей, - предупреждает Наталия Кузьмина. - Считаю, что так мы восстановим справедливость, ведь артист много лет получал огромные гонорары, а автор сидел без копейки отчислений.

Александр и Наталия Кузьмины.

Сам Александр Кузьмин признается: он до последнего не хотел войны.

- Я человек спокойный и неконфликтный. У меня в репертуаре 300 песен, и мне как композитору очень приятно, что их слушают миллионы людей. Я никогда не сказал бы слова против, если б меня просто упоминали как автора. Но такое отношение уже перешло все границы терпения. С момента публикации данной статьи я официально объявляю запрет Ярославу Сумишевскому на исполнение и трансляцию каких-либо песен моего авторства. А серьезность своих намерений буду доказывать уже в суде.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Безусловно, автор имеет право на авторские отчисления независимо от того, в какой период времени и как часто использовался его материал, - объясняет звёздный адвокат Андрей Алешкин. - Если разрешения на исполнение песен нет, а при этом артист ведет коммерческую деятельность и не отчисляет гонорары автору, то речь может идти не только о компенсации упущенной прибыли и морального вреда. В этом случае возможна и уголовная ответственность. Санкции по статье 146 УК РФ о незаконном использовании объектов авторских прав предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет. Чтобы привлечь нарушителя, надо подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. Сделать это можно параллельно с гражданским иском в суд.

Что касается суммы исковых требований, по сложившейся практике суд её, скорее всего, уменьшит. Но полагаю, что отсудить 5 - 10 миллионов рублей вполне реально.

Кузьмин выступал продюсером проекта "Народный Махор".

КСТАТИ

Сайт KP.RU попытался связаться как с самим артистом, так и с его помощниками, чтобы узнать их версию происходящего. Однако вторая сторона конфликта на звонки и сообщения не ответила. Тем не менее, приглашаем Ярослава Сумишевского к диалогу. Контакт для связи - alena.martynova@phkp.ru