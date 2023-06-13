В Испании раскроют тайны печального отрезка истории страны: споры об этом длились 16 лет

В Испании судмедэксперты начали эксгумацию тел, принадлежащих жертвам Гражданской войны 1936-1939 годов и репрессий, которые были захоронены в Долине Павших недалеко от Мадрида. Фото: REUTERS

В Испании судмедэксперты начали эксгумацию тел, принадлежащих жертвам Гражданской войны 1936-1939 годов и репрессий, которые были захоронены в Долине Павших недалеко от Мадрида. Как пишет The Guardian, этот масштабный проект направлен на раскрытие правды о прошлых трагедиях, чтобы установить личности и истории этих погибших и предоставить семьям возможность достойно похоронить своих близких.

Коррида и гражданская война в Испании – это две исторические темы, которые не только пронизывают национальное сознание страны, но и вызывают глубокие разногласия и страстные споры в испанском обществе.

Долина Павших, включающая в себя католическую базилику, аббатство и мемориал, занимает территорию в почти полторы тысячи гектаров в горах Гвадаррамы. Работы по ее возведению начались в 1940 году в 58 километрах от Мадрида, а при строительстве использовался труд заключенных. Официальное открытие комплекса состоялось только спустя 19 лет.

Эксгумация станет важным шагом в процессе национального примирения, а также свидетельством стремления Испании к исторической справедливости и осознанию своего прошлого, заявляют власти.

«Это задача, которую правительство Педро Санчеса продвигало в течение многих лет», – отметили в правительстве Испании. Социалисты, находящиеся сейчас у власти в стране, считают, что жертвам франкистского режима необходимо обеспечить «достойное захоронение».

Внутри самой базилики эксперты оборудовали полноценную судебно-медицинскую лабораторию и уже приступили к работам по эксгумации первых тел 128 человек. Там установили рентгеновский аппарат, микроскопы, специальные измерительные инструменты и освещение. Все это необходимо для того, чтобы специалисты, в число которых также вошли археологи, дантисты и генетики, могли установить личности покойных и в будущем передать их тела родным.

Внутри самой базилики эксперты оборудовали полноценную судебно-медицинскую лабораторию и уже приступили к работам по эксгумации первых тел 128 человек. Фото: REUTERS

По официальным данным, после постройки Долины Павших туда были перемещены останки 33847 человек из братских могил по всей стране. Это было сделано без согласия, а иногда и без ведома родственников. При перемещении в мемориальный комплекс тела размещались как в индивидуальных ящиках, так и коллективных, делались отметки, откуда они были доставлены.

Гражданская война в Испании – вооруженный конфликт 1936-1939 годов между республиканским правительством страны и поднявшими мятеж фашистскими силами во главе с генералиссимусом Франсиско Франко. В 2007 году в стране был принят закон «Об исторической памяти», согласно которому Долину Павших предполагалось превратить в мемориал жертвам франкистов. Однако его реализация застопорилась с утратой социалистами парламентского большинства.

Ранее испанский публицист Энрике Рефойо рассказал «Комсомолке» об антироссийской пропаганде в Европе, климатических изменениях и возможности выхода пиренейской страны из ЕС.