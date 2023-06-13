В День России состоялась онлайн-премьера художественного фильма Эдуарда Боякова "Русский крест"

12 июня 2023 года на мультимедиа платформах Wink и Premier размещен для просмотра художественный фильм режиссёра Эдуарда Боякова "Русский крест" Фото: кадр из фильма

«Русский крест» – полнометражный художественный фильм по одноимённой поэме русского поэта Николая Мельникова (1966 – 2006), киновысказывание режиссера Эдуарда Боякова (основателя фестивалей «Золотая Маска», «Традиция», создателя театров «Практика», «Политеатр», художественого руководителя МХАТ им. Горького (2018 – 2021), художественного руководителя Нового театра).

Фильм вышел в общероссийский кинопрокат в день Светлой Пасхи 16 апреля 2023 года и демонстрировался в 1200 кинотеатрах по всей стране. Премьера прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Кинопрокат организовывала компания «Атмосфера кино».

Фильм «Русский крест» – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

В главных ролях: Михаил Пореченков («Ликвидация», «Белая гвардия», «Поддубный»); Полина Чернышова («Тихий Дон», «Легенда о Коловрате», «Красный призрак»); Юрий Кузнецов («Холодное лето 1953-го», «Улицы разбитых фонарей», «Остров»).

Генеральный продюсер – Игорь Кудряшкин. Продюсер – Вадим Горяинов («Стиляги», «Географ глобус пропил», «Поддубный»). Оператор – Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград», «Дуэлянт», «Легенда о Коловрате»). В фильме звучит музыка Тихона Хренникова-младшего и группы LAVRA (Варвара Котова, Сергей Калачев, Василий Поспелов).

Фильм произведен кинокомпаниями «Глагол» и «Киноспутник» при поддержке «Фонда Русской Цивилизации «Светославъ».

Официальный партнер – корпорация «Синергия».

Информационные партнёры картины – «Дорожное радио», ВГТРК, ИД «Комсомольская правда», телеканал "Спас", журнал «Фома», радио «Вера».

Благословение на создание фильма его авторы получили у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.

Фильм рассчитан на широкую аудиторию. Возрастное ограничение 12+.

Текущий рейтинг фильма на КиноПоиске - 7,6.

Игорь Кудряшкин, генеральный продюсер:

«Поэма Мельникова – важный современный поэтический текст, написанный в сказовой народной манере и получивший признание православных христиан. В этом тексте собраны многие темы великой русской литературы, но в то же время он всей своей болью обращён в день сегодняшний. Для меня важно, что фильм развивает идеи других проектов Эдуарда Боякова, таких как спектакль «Лавр», фестиваль «Традиция», актуализирует целый пласт современной культуры, ориентированный на традиционные национальные ценности. Мы будем использовать все доступные каналы, чтобы донести это кино до массового зрителя, и онлайн-премьера - один из важных шагов на этом пути».

Эдуард Бояков, режиссер:

"Несмотря на то, что "Русский крест" прокатывался в кинотеатрах по всей стране, к нам постоянно поступали и поступают просьбы организовать специальный показ фильма в том или ином небольшом городе или поселке. Мы искренне хотим, чтобы наше кино увидело как можно больше людей по всей России. Выход фильма онлайн даёт возможность познакомиться с нашей работой тем людям, которые не ходят в кинотеатры. И в этом большое преимущество цифровой эпохи".

Вадим Горяинов, продюсер:

«Русский крест» — по-настоящему народное кино, которое отзывается в душе каждого русского человека. Релиз фильма в онлайн-кинотеатрах открывает новый, очень важный этап жизни "Русского креста": зрители получают возможность посмотреть фильм дома, вместе с родными и близкими, и поделиться впечатлениями в момент, когда эмоции на максимуме. Отрадно, что платформы ведущих игроков медиарынка России - Ростелекома, Национальной медиагруппы и холдинга Газпроммедиа разделили с нами нашу оценку зрительского потенциала этой необычной картины".