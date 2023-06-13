Запад жестоко обманул Украину: бюрократия нанесла удар по раненым солдатам ВСУ

Всего на реабилитацию в ФРГ доставлено около 750 солдат и офицеров ВСУ. Фото: REUTERS

Одной из разрекламированных форм поддержки Евросоюзом киевского режима стало взятое на себя некоторыми странами ЕС обязательство обеспечить лечение украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий. Лечение должно было быть качественным, быстрым и, разумеется, бесплатным. Локомотивом почина выступила Германия - на реабилитацию в ФРГ доставлено около 750 солдат и офицеров ВСУ.

Однако, как сообщает издание Politico, немецкая бюрократия нанесла по поступившим пациентам удар, сравнимый с внезапным артналетом. Местной медицинской страховки у привезенных бедолаг, понятное дело, не имелось. А без бумажки ты кто? Правильно, букашка. Пусть даже раненая или контуженная. В министерстве труда Германии заявили, что знать ничего не знают, а право на получение бесплатного лечения должно проверяться «в каждом отдельном случае». Что это за проверки - не понятно, но они могут занять до нескольких недель, явно не способствуя скорому выздоровлению обманутых укровояк.

А многих из тех, кто все же смог получить необходимую медицинскую помощь, в конце ждал неприятный сюрприз в виде счета за оказанные услуги. Как пишет Politiko, среди украинцев зреет мнение, что «их доставили в Германию под ложными обещаниями». Издание рассказывает историю некого офицера, которому посулили установить протез вместо ампутированной ноги. Все расходы должна была покрыть германская сторона. Больше месяца офицер без толку провалялся в госпитале, пока местный чиновник проверял, есть ли у него или его супруги имущество на Украине и деньги в банке. Наконец, украинцу выдали письменное уведомление о том, что оплата производится... в частном порядке. То есть - либо ищи какой-то благотворительный фонд, либо раскошеливайся сам. Протез в итоге сделали, но счет ждет оплаты.

Скандал с липовым бесплатным лечением «героических украинских воинов» набирает обороты. Германский минздрав кивает на министерство труда, там винят во всем министерство обороны, в ведении которого находятся военные госпиталя. Ответ генералов явил собой прекрасный образчик грамотно организованного обходного маневра. «Решение, дающее возможность покрыть эти расходы, отвечает интересам всех нас, - говорится в заявлении министерства. - Но поиск решения не входит в обязанности минобороны».

Бюрократическая круговерть настолько заморочила всем голову, что сейчас доставку раненых украинцев в Германию пришлось временно приостановить. Что ж, это еще один урок для Киева. На Западе обещают много чего и даже кое-что дают. Но огромные деньги за это сдерут сполна - отвертеться не получится.