Михаил Дегтярев: «Торговля должна быть доступна абсолютно в каждом населенном пункте края»

Запуск проектов «Выбираю Хабаровское», «Фермерский островок» и «Выбирай свое» обеспечивает местной продукции место на полках торговых точек. Фото: правительство Хабаровского края

В центре внимания очередного заседания президиума краевого правительства под руководством губернатора Михаила Дегтярева оказались вопросы развития отрасли торговли, а также сопутствующие вопросы по ужесточению контроля качества продукции в регионе.

Отрасль входит в число важнейших, так как, по словам исполняющего обязанности министра промышленности и торговли региона Дмитрия Тенетко, 14 процентов валового регионального продукта обеспечивается именно благодаря этой сфере.

Глава региона, в первую очередь, обратил внимание, последствия нынешнего санкционного давления требуют поддерживать доступность товаров на потребительском рынке. Краевое правительство в данном вопросе придерживается комплексного подхода, ведь без товаров не должен остаться ни один населенный пункт. Так, с начала года в регионе действует краевая государственная программа по развитию потребительского рынка. Кроме того, контролируется постоянное наличие запасов из перечня социально значимых товаров, что позволяет сдерживать цены и не допускать роста надбавок.

- Доступность товара заключается не только в его наличии рядом, но и в приемлемой цене. Сегодня уже 750 магазинов заключили с краем и органами местного самоуправления партнерские соглашения, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Местные власти согласны с утверждением, что развитие торговли возможно лишь через повышение уровня конкуренции в ней. Именно поэтому край приветствует заход на его территорию новых игроков и проектов, будь это сети супермаркетов или маркетплейсы. В конечном итоге, от их появления выиграет лишь потребитель, простые люди, для которых каждый сэкономленный рубль представляет ценность. Так, например, на площадке индустриального парка «Авангард» заканчивается реализация логистического комплекса оператора электронной торговли «Озон».

- С руководством «Озона» мы встретимся на Петербургском международном экономическом форуме. Готовим предложения по земельным участкам для еще одного логистического центра группы компаний Х5, чей бренд «Пятерочка» в этом году зашел в Хабаровский край. В этом вопросе прошу министерство имущества края совместно с органами местного самоуправления ускорить работу. Это приоритетный проект, обладающий высокой социальной значимостью, потому что чем больше будет логистических центров и магазинов, тем качественнее будет продукция, а цены, наоборот, пойдут на спад, - заявил губернатор.

Вместе с расширением доступности продукции путем появления больших игроков федерального масштаба, принципиальной остается позиция края в вопросе поддержки местных производителей. Запуск проектов «Выбираю Хабаровское», «Фермерский островок» и «Выбирай свое» обеспечивает местной продукции место на полках торговых точек. Кроме того, поддержка в виде субсидии оказывается в ходе доставки товаров в отдаленные районы региона: Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский. Сегодня сумма средств, заложенных на субсидирование, по словам губернатора, составляет 25 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Для предоставления равных возможностей в доступности покупки товаров в крае принято решение о расширении проекта «Автолавки в село». Если раньше магазины на колесах охватывали 15 поселений в четырех районах края, то, по поручению Михаила Дегтярева, регион закупит еще две автолавки, которые начнут колесить по 17 населенным пунктам Хабаровского и Верхнебуреинского районов.

В то же время, доступность не всегда означает качество, о чем свидетельствует недавнее массовое отравление сидром. Регион требует от предпринимателей ответственного подхода, в том числе, отслеживая продукцию через маркировку. С 1 сентября такая мера будет введена еще на шесть товарных групп.

- Важно, чтобы производители при маркировке вносили достоверную информацию о происхождении, технологии изготовления, составе компонентов продукции. Поэтому прошу Ассоциацию производителей пищевой продукции, Ассоциацию рестораторов и другие профессиональные объединения предпринимателей выработать механизмы общественного, добровольного контроля качества и вхождения в систему маркировки, - обратился к руководителям профильных объединений Михаил Дегтярев.