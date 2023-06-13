Шольц завел страну в тупик: рекордное число немцев задумалось об эмиграции из страны

Если так дело пойдёт и дальше, то правительство Шольца в ближайшем будущем управлять будет одними пенсионерами. Фото: REUTERS

Удивительные результаты выявил на днях опрос общественного мнения, проведённый известным в Германии институтом социологии ИНСА: четверть немцев всерьёз подумывают об эмиграции из страны в ближайшее время. 14% опрошенных не знают ответа на вопрос о своих планах и 3% отказались на него отвечать. И только 58%, пожалуй самый низкий показатель с эпохи великого переселения народов, твёрдо ответили, что покидать родную Германию не намерены.

Ещё хуже выглядят перспективы ФРГ в глазах молодёжи. Среди опрошенных возрастной группы от 19 до 29 лет готовность собрать чемоданы выразили 37%, более трети. Да и родившиеся на десять лет раньше не многим отстают от них: в возрастной группе от 30 до 39 положительно на вопрос о мыслях про эмиграцию ответили 36%. Если так дело пойдёт и дальше, то правительство Шольца в ближайшем будущем управлять будет одними пенсионерами. Только в возрастных группах старше 60 преданность родной земле оказалась выше средней.

А всего год назад дела обстояли принципиально иначе. На аналогичный вопрос тех же исследователей в январе 2022-го года положительно на вопрос о готовности к эмиграции тогда ответили 16%, что в то время казалось очень высоким показателем. Среди молодёжи показатель тогда тоже был выше, чем в среднем по всем возрастным группам. Но тогда он равнялся девятнадцати процентам, за год вырос до тридцати семи. Чем не оценка бурной деятельности правительства под руководством канцлера Шольца?

О том, что рост миграционных настроений напрямую связан с политикой действующего правительства, косвенно свидетельствует и их распределение по политическим предпочтениям: готовность к миграции ниже среди избирателей партий, входящих в правительственную коалицию, а также поддакивающей правительству во всех существенных вопросах партии Левых и вроде бы оппозиционных, но не менее воинственных и русофобских христианских демократах. Наивысшее недовольство положением в стране зафиксировано среди избирателей и сторонников оппозиционной Альтернативы для Германии (АдГ). Среди них эмигрировать всерьёз или в мечтах планирует каждый второй.

Этому, впрочем, есть два объяснения: либо жизнь в Германии стала особо невыносимой именно для правых оппозиционеров, что вполне вероятно, ведь на качество жизни в стране помимо работающего зимой отопления в доме и приемлемых цен на продукты и топливо (эти условия одинаковы для сторонников любой партии) влияет и возможность самовыражаться, ощущение, что твоё мнение и слова имеют вес в обществе и ты в целом влияешь на избранный страной путь развития. Не хлебом единым же. А ощущения причастности к судьбе родной земли в Германии сегодня лишены именно условно «правые - люди с консервативными взглядами на жизнь. По ним наиболее больно бьёт и цензура, и насилие постмодернистского мейнстрима.

Но возможно объяснение намного проще. Просто у недовольных положением дел в стране и проводимой мейнстримом внутренней и внешней, экономической и культурной линией на выборах не осталось другой альтернативы (простите за каламбур) кроме «Альтернативы для Германии». Вот и получается, что недовольство выражается одновременно в помыслах об эмиграции из ФРГ и голосованием за АдГ. Причём вне зависимости от изначальных идеологических предпочтений недовольного.