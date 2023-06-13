"Проснулся – хорошо. Вернулся с работы – еще лучше": как на самом деле живут люди на Украине за свинцовым занавесом

Украина превратилась едва ли не в самую закрытую страну мира. В сравнении с ней даже Северная Корея - образец открытости и мягкости. Фото: REUTERS

Украина превратилась едва ли не в самую закрытую страну мира. В сравнении с ней даже Северная Корея - образец открытости и мягкости. Все украинские телеканалы строжайше обязали показывать одинаковые новости - это называется «Єдині новини». Несогласных с этим просто закрыли. В интернете - тоже сплошная пропаганда как «вся страна в едином порыве борется с агрессором». А когда вдруг просачиваются видео, как прямо на улице охотятся на прохожих, чтобы отправить их на фронт, людей раздевают и привязывают к столбам, а по ночам в пригородах от ударов ракет взрываются склады с оружием, блогеров просто арестовывают. Обвинение тоже одно: «работа в интересах оккупанта». Вместе с этим экономика уже ничего не производит, а люди живут исключительно за счет подачек с запада.

Но с другой стороны есть видео, где сотни молодых людей отрываются на концертах, танцполах и в ресторанах Одессе и Киева. И никто их с повестками как будто не ловит. Почему?

Как на самом деле там, за этим свинцовым занавесом живут люди? Где зарабатывают, на что рассчитывают? Нам удалось поговорить об этом с реальными жителями двух крупнейших городов - Харькова и Киева. В целях безопасности оба они просят не называть их реальные имена.

САМЫЕ БОГАТЫЕ - ВОЕННЫЕ

- За счет чего сейчас живут украинцы?

Харьков:

- Работаем. Кто как, кто где. Не сказать, что с началом боев рабочих мест стало сильно меньше. Где-то даже наоборот - многих мобилизовали. Их места освободились. Есть и те кто на пособия живет - от правительства, от международных организаций (от того же ООН). Худо-бедно Работает и сельское хозяйство - поля засеиваются, урожай собирается. Да, не так много, как раньше, но все же. Заводы в основном работают. Само собой, оборонка пашет.

- Что с ценами в магазинах?

Харьков:

- Много что подорожало. И продолжает дорожать с каждым днем.

Киев:

- Теперь мы выбираем, куда сходить, что купить, где подешевле. Конечно, есть прослойка, кто не обращает на это внимания, но в большинстве своем люди думают, как потратить деньги и сэкономить. Перестали тратить деньги бездумно. Считаем.

- А с зарплатами что? По официальным данным ВВП Украины за прошлый год упал на 30%.

Харьков:

- Ну, процентов на 20 мы действительно стали получать меньше. Это примерно. Вместе с ростом цен очень больно.

- Кто сейчас богатеет на Украине?

Киев:

- Про верхушку власти не говорим, там все понятно. А среди простых смертных самые богатые сейчас - военные. У нас все просто - хочешь заработать, иди в армию. Там очень хорошие зарплаты. Не все туда стремятся, но есть примеры среди знакомых, кто рассуждает так: «Сам не пойду, но если призовут, то отказываться не буду». В армии все просто в шоколаде, если не считать, что у многих в семьях есть раненые и убитые.

- Школы работают? Детсады?

Харьков:

- У нас школы не работают, все на дистанционном обучении.

Киев:

- А в Киеве дети учатся. Причем, как: начальная школа учится полностью в бомбоубежище, а средняя и старшая школа туда уже просто не помещаются, и поэтому учатся по очереди. Неделю одна часть сидит на удаленке, вторая - учится в бомбоубежище, другую неделю - наоборот. Удаленка ведь расслабляет учеников и чтобы держать их в тонусе, сделали вот такую сменную систему.

ХАРЬКОВ МОЛЧИТ, ОДЕССА ТУСУЕТ

- Что со свободой? Можно, например, пойти погулять в девушкой по городу?

Харьков:

- По домам люди украдкой не сидят, но и особо никуда и не ходят. Приспособились со временем. Хотя, кончено, с девушкой выйти или просто по городу прогуляться можно, но осторожно.

Киев:

- Вот хороший пример: есть у меня знакомый, у которого освобождение от армии, все документы, само собой, он всегда носит с собой, но все равно он лишний раз на улице старается не появляться. Ездит работа-дом и все.

- А что с досугом? Театры, кино работают?

Харьков:

- Да нет у нас таких тусовок, как раньше. Концертов нет, выставок.

Киев:

- В Киеве развлечения остались: про театры не знаю, но кино работает, люди ходят. Ночные клубы открыты. Но говорят, это только в Киеве и Одессе. В Одессе недавно на знаменитом пляже Ибица прошел большой концерт Монатика (популярный украинский певец. - Ред.). Прямо как в старые добрые тусовочный времена. В общем, в крупных городах все продолжается по классической психологии: люди живут в тылу как будто ничего не случилось. Так психика работает.

- В сети гуляет много роликов, где молодых людей прямо на улице хватают, заталкивают в «бобик» и прямиком на передовую.

Харьков:

- Это происходит где-то на окраинах, в спальных районах. По-тихому. Чтобы никто не видел и мало кто узнал. В центре Харькова не трогают.

Киев:

- Киевские истории я не слышал, но знакомый из Одессы рассказывал: человека предупредили, что там-то стоит заградотряд, а он: «Да *****». Ну, и отправился на фронт.

- Кого вообще освободили от военной обязанности? Кому не страшно попасться?

Харьков:

- Есть те, кого освободили адресно. Как правило, это люди из власти, журналисты, работники оборонки. Плюс все-таки инвалидов стараются не брать, многодетных. Это по закону. Но само собой на законы могут просто закрыть глаза и забрать вообще любого. Тут на кого попадешь.

Среди простых смертных самые богатые сейчас - военные. Фото: REUTERS

«ТЫ СВОЙ ПАСПОРТ ЕЩЕ НЕ СЖЕГ?»

- Столица действительно гуляет спокойно, пока в других городах стараются не ходить по улицам?

Киев:

- О том, что бы проводили облавы, мы не слышали. Мы спокойно передвигаемся. Но у меня есть знакомый с русским паспортом. Вот он - не высовывается.

- Как к нему друзья относятся?

Киев:

- Да нормально относятся. Разрывов отношений не было. Только однажды ему какая-то знакомая сказала: «Ты свой паспорт еще не сжег?» Он дипломатично ответил: «Ну как совсем без документов-то быть?». И все. На этом конфликт был потушен.

- А съездить в другой город можно? В ту же Одессу отдохнуть.

Харьков:

- Можно. Поезда ходят от Харькова до Львова и Ужгорода, и от Чернигова до Одессы и Николаева. Автобусы ходят. Кто на машине - еще проще.

Киев:

- Но дело в том, что все очень сильно волнуются, потому что информации мало. Есть блок-посты или нет, будут проверять или нет. Потому что на посту могут остановить и мобилизовать. Это как повезет - на кого попадешь. А могут просто проверить документы и отпустить.

- Про заграницу, наверное, и не думаете?

Киев:

- Ну, как. У кого деньги есть - думают и ездят. Но загранпаспорт оформить - огромная проблема. Просто страшно куда-то позвонить лишний раз. Что-то не то скажешь и тебя накроют.

ВСЕ ПРИТИХЛИ

- Что в соцсетях происходит? Осталась хоть какая-то свобода слова?

Киев:

- Ее нет и быть не может. У нас военное положение. Никто не пишет ни в соцсетях, ни еще где-то против власти или вообще страны. Это было бы, как минимум, глупо. Многие работают и просто не хотят лишиться последнего куска хлеба.

Харьков:

- Теоретически можно написать все, что угодно. Но, как правило, за это прилетает очень быстро и неприятно. Поэтому все притихли сейчас.

- В церковь люди ходят?

Харьков:

- Есть контингент таких людей. Но в основном сейчас люди ходят только за гуманитарной помощью.

- А священники остались?

Харьков:

- Да, священники есть. Даже видим их иногда на улице.

Киев:

- Не так давно у нас под Киевом был захвачен храм УПЦ - прямо во время службы ворвались люди в форме. Женщины, дети, несколько мужчин попытались спрятаться, не помогло. Всех выгнали. Так мало того, что храм отобрали, так еще и семью священника выгнали из дома, где они жили.

ТАК И ПРИСПОСОБИЛИСЬ

- Как проходит обычный день украинца сегодня?

Харьков:

- Проснулся - уже хорошо. Поехал на работу. Приехал с работы - тоже хорошо. Вечером домой и спать. Больше ни на что желания никакого нет. В выходной погулять - если погода хорошая и обстрела не будет.

Киев:

- Поначалу все буквально жили в бомбоубежищах. Хотя некоторые ни разу туда не ходили принципиально - оставались дома. В целом приспособились к такой жизни. Но на завтра сильно не загадываем.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Смогут русские и украинцы когда-нибудь жить вместе в мире?

Киев:

- Думаю, смогут, но только те кто понимает, что все это происходит из-за интересов третьих лиц. А так в целом пока ощущение, что вряд-ли.

Харьков:

- Вот те у кого корни русские ещё как-то, а считающие себя истинно украинцами ненавидят Россию и русских жутко. Но они и раньше не любили.

Как будут складываться отношения россиян и украинцев после окончания СВО мы спросили исполнительного директора информагентства «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АВТОРИТЕТНО

Скрепленные одной кровью

Как будут складываться отношения россиян и украинцев после окончания СВО мы спросили исполнительного директора информагентства «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич родился на Украине и до 2018 года жил и работал там:

«Пока было мирное время, на этот вопрос можно было просто ответить. Для украинцев даже после 2014 года их АТО (антитеррористическая операция на Донбассе) не было чем-то страшным. «Ну воюют там где-то в Донецкой и Луганской области, да и хрен с ним». Они так рассуждали.

Вот хорошая иллюстрация: в 2018 году украинская железная дорога приводила статистику самых прибыльных поездов и первые три места заняли поезда Киев-Москва, Львов-Москва и Одесса-Москва. То есть, по телевидению каждый день показывают сводки с фронта, а люди ездили массово в страну-«агрессор».

Сегодня все по-другому. Уже ни в гости, ни на работу в Россию никто не ездит.

Как закончится спецоперация? Останется ли Украина? В каких границах? Может часть ее войдет в составе Польши. Может это будет конфедерация западной Украины и Польши. Туда переберутся все, кто не захочет жить в «российской» части. Вот они точно с нами дружить никогда не будут.

Мифы о том, что западенцы примут любую власть, которая в ним придет - это упрощенное представление того, что было раньше, например, в 40-е годы. Особенность западной Украины в том, что они пережили в 20-м веке 6 властей: начинали с австро-венгрии, потом были первые Советы, потом Польша, потом вторые Советы… Чехи были, словаки… И люди чтобы упростить себе жизнь просто решали: будем жить так, что скажут.

Сегодня украинская социология говорит: у больше, чем 30% украинцев в семье есть либо раненый, либо убитый. И вопрос будут ли жить мирно россияне и украинцы - это вопрос уже не только отношений народов или отношения к власти. А еще и вопрос личный. Поэтому власти в Киеве и не считаются сейчас ни с какими потерями. Для них это - лучший способ скрепить свою антироссийскую идеологию кровью людей…»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Минус треть населения и треть экономики

30,4% - падение ВВП Украины в 2022 году

40% - падение промышленного производства

37% - продовольственная инфляция в 2022 году

27% - общая инфляция

24 млн — осталось населения в пределах подконтрольных Киеву территорий. В 1991 году было 52 млн. В 2021 — 35 млн.

(По данным министерства экономики Украины, службы госстатистики и союза пекарей Украины)