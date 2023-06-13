Карен Шахназаров: "Я не считаю кино искусством. Оно находится на уровне наскальной живописи"

Кинорежиссер Карен Шахназаров в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Фильм «Мы из джаза» и сейчас с восторгом смотрят зрители. В чем секрет успеха картины я спросила у её создателя - режиссера Карена Шахназарова.

- Действительно, эта картина имела и зрительский, и фестивальный успех (дипломы и призы международных фестивалей в Лондоне, Чикаго, Белграде, Гонконге, Гренобле, Лодзи – Ред.). Такое случается нечасто, - говорит Карен Шахназаров. - Но я никогда не анализировал причины. Никогда не знаешь заранее, будет у картины успех или нет. Когда снимали «Мы из джаза», все участники этой истории были молоды и творчески свободны. Мой первый фильм «Добряки» получился не очень удачливым, его встретили прохладно. И на меня не давили «былые заслуги», ничто не сковывало. Актеры, которых я взял на «Мы из джаза» тоже были молоды, еще не были звездами, за исключением Петра Щербакова. Поэтому и внутренняя свобода. Да и на «Мосфильме» никто на наш фильм ставку не делал. Всегда есть фильмы, от которых киностудия ждет, что они «выстрелят». А наш фильм был заранее в числе аутсайдеров. И вдруг он «выстрелил». И это был мой первый настоящий успех в кино. Поэтому этой картине я очень благодарен, она мне помогла в дальнейшей работе.

- Роль Кати (она же — эстрадная звезда Изабелла Фокс) сыграла 25-летняя Елена Цыплакова. Но пробовались разные актрисы, в том числе Любовь Полищук. Почему вы отдали предпочтение Цыплаковой?

- Лена была в отличной форме: бездна обаяния, энергетика, к тому же красавица... Люба (Полищук) тоже была очень хороша. Но Лена мне показалась убедительней в этой роли. Вообще у меня много кто пробовался. Кастинг всегда был для меня очень важен. В то время вообще без кинопроб нельзя было снимать. Худсовет, директор «Мосфильма» утверждали актеров. Например, у них возникли сомнения по поводу Саши Панкатова-Черного. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. У него диплом режиссера, а тогда не приветствовалось, если снимался непрофессиональный артист. Но Сашу утвердили.

Актриса Елена Цыплакова в фильме "Мы из джаза".

- Правда, что Леонид Утесов отказался вам помогать?

- Был такой момент. Леонид Утесов был очень своеобразный человек. Когда мы с Сашей Бородянским писали сценарий, мы встречались с первыми советскими джазовыми музыкантами, с эстрадниками. Многие еще были живы. Для сценария нам нужны были их истории, интересные рассказы. Первый, кому я позвонил, был Леонид Утесов. Я ему рассказал, о чем наш фильм. Он выслушал, а потом сказал: «Джаза в СССР не было» и повесил трубку. Причем в некоторых своих мемуарах он писал, что джаза в Союзе не было, но в других мемуарах называл себя родоначальником отечественного джаза, то есть джаз все-таки был. В его оркестре работал замечательный музыкант Аркадий Островский, который и делал для Утесова все аранжировки. Леонид Осипович нам не помог, но зато все другие, к кому мы обращались, очень даже помогали. Много интересного рассказали Никита Богословский, Мария Владимировна Миронова, Сигизмунд Кац, руководитель одного из лучших советских джаз-оркестров Александр Варламов. Их истории потом вошли в сценарий.

- Александр Бородянский говорил мне, что вы были против продолжения «Мы из джаза».

- У каждого из нас есть своя версия на этот счет. Я не был против идеи снять продолжение, но сразу сказал: участвовать в этом не буду. Хотел снимать продолжение киевский олигарх по фамилии Фокин. У него были продюсерские амбиции. Со мной даже связывались по поводу авторских прав, у меня не было возражений. Саша (Бородянский – Ред.) написал для нового фильма хороший сценарий, придумал интересную историю с новыми героями. Наверное, фильм получился бы хорошим, но в Киеве начался Майдан. И проект заглох.

Кадр из фильма "Мы из джаза" (1983 г).

- А почему вы не захотели быть режиссером сиквела?

- Неинтересно. Я никогда не снимал продолжение своих фильмов, хотя много раз предлагали, например, сделать сиквел «Курьера». Я отказывался. Картина закончилась и - точка. У меня в голове крутится уже другое кино, новая история… Возвращаться к пройденному не хочу. Оно ушло из моей жизни. По этой же причине редко пересматриваю свои фильмы. Только если случайно натыкаюсь по телевизору, и то обычно переключаю канал. Вообще лучше не пересматривать. Бывает что-то нравится, а что-то не нравится совсем. Переснять невозможно. Только расстраиваешься. Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Современное кино находится примерно на уровне наскальной живописи в мировом изобразительном искусстве. Начало начал. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века - Леонадо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков. Так же с кино. Оно появилось чуть больше 100 лет назад. Пока оно в зачатке, наверное, через тысячу лет кино дойдет до уровня высокого искусства.