«Оторвут с руками и ногами»: Названо условие, при котором возрожденная «Ока» станет популярна у россиян

Автомобиль "Ока" на улицах подмосковного Серпухова, 1997 год. Фото Игоря Зотина /ИТАР-ТАСС/.

Если поступит предложение о возрождении производства «Оки», Минпромторг готов его оперативно поддержать. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

- Первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Ладе», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, — сообщил Мантуров, рассказывая о возрождении отечественных автобрендов.

В связи с этим, конечно, возникает вопрос: не будет ли наша возрожденная «Ока», с учетом опыта «Москвича», настолько китайской, что ее логичнее будет назвать «Хуанхэ»? И что будет, если нынешние китайские партнеры в какой-то перспективе «кинут» нас так же, как весной прошлого года западные компании?

У Дениса Мантурова и на это нашелся ответ: условия участия иностранных инвесторов сейчас тщательно прорабатываются — и речь идет о совместных проектах, а не «просто проектах промышленной сборки». Это делается, чтобы «исключить повторение сценария прошлого года».

- Честно говоря, не знаю, у кого автомобиль «Ока» вызывает теплые чувства. По мне, так это была самая дешевая машина, которую люди брали от безысходности. Она была не безопасной, она было конструктивно отсталой, просто вот болью и страданием, — поделился своими воспоминаниями об «Оке» в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

А если под брендом «Ока» будет разработана современная малолитражка типа «Матиза»?

- Ее, да, с руками - ногами оторвут, — считает Шапарин. - Но на разработку полноценной отечественной новой платформы для подобной микролитражки уйдут 6-8 лет и миллиарды не рублей…

Остается, конечно, альтернативный вариант: «Ока», которая больше похожа на «Хуанхэ»...