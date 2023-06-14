«Учитель должен быть личностью»: Студенты и профессура СПбГУП встретились с президентом РАО Ольгой Васильевой

Президент РАО, академик Ольга Васильева. Фото: СПбГУП.

Студенты должны знать российских лидеров в лицо! Очередным гостем вуза стала Президент Российской академии образования Ольга Васильева. Вместе с профессурой и студенческим активом она пила чай в непринужденной обстановке и отвечала на вопросы. Иногда каверзные.

Искусственный интеллект на службе у человечества

На встрече присутствовали и студенты, и профессура: ведущий в Петербурге театровед, Заслуженный деятель искусств России Дженни Катышева, всемирно признанный ученый в сфере акустики, Заслуженный деятель науки России Ирина Алдошина, один из ведущих филологов Петербурга Анна Успенская, легендарный теоретик в области социально-культурного проектирования, Заслуженный работник высшей школы РФ Григорий Бирженюк и др. Вопросы задавали все. Однако если профессуру волновали вопросы образования, то студенты интересовались мнением Ольги Васильевой об актуальных и модных явлениях.Например, об искусственном интеллекте, который входит в нашу жизнь все сильнее и сильнее. И здесь нужно быть внимательными, ведь уже есть истории, когда выпускники писали дипломы с помощью ChatGPT. Дипломы получались, кстати, троечными.

- Безусловно, мы не можем не учитывать все те вызовы, которые связаны с искусственным интеллектом, - выразила свою точку зрения президент Российской академии образования. - Но я всегда говорю: «Ребята, почитайте фантастов, начиная с Айзека Азимова. Там про это уже все написали».

Поэтому боязни перед такого рода технологиями у педагогов нет. Ольга Васильева уверена, что через какое-то время нейросети будут использоваться.

- Меня тревожит только одно, - продолжила она. - Дело в том, что позиция любого ученого должна соизмеряться с понятием нравственности, совести. Если ты, как ученый, имеешь совесть, то все твои начинания будут служить человечеству.

Передача нравственного опыта

В Год педагога и наставника у бывшего министра образования сам Бог велел спросить об институте наставничества, ведь когда-то он был вполне успешен, но потом исчез, растворился в перестроечной алмазной дымке. Можно ли его вернуть из небытия?

- В истории педагогики есть российские имена, которые известны всему миру. Например, Ушинский, Макаренко, - ответила на вопрос Ольга Васильева. - Так вот Ушинский в свое время говорил очень простую вещь: «Беда российского образования заключается в том, что в нем отсутствуют наставники». Главное условие наставничества - это не передача, как у коуча, профессиональных навыков, это передача нравственного опыта. Это самое главное.

Кстати, Российская академия образования, которую возглавляет Ольга Юрьевна, активно работает над тем, чтобы вдохнуть жизнь в этот термин, поэтому в недрах этого учреждения родилась концепция развития наставничества.

- Это значит, что когда молодой педагог приходит в школу, ему нужно активно помогать в становлении как профессиональном, так и человеческом, - рассказала Ольга Васильева. - Дети обожают молодых педагогов. Да, молодые люди многие вещи воспринимают по-другому, но с ними нужно постоянно работать через институт наставничества, который возвращается.

Студенты СПбГУП слушали академика с обостренным интересом. Фото: СПбГУП.

Учитель должен верить в свое дело

А каким вообще должен быть современный педагог? По мнению гостьи Университета профсоюзов, такой человек должен быть профессионалом.

- Человек, который входит в класс, должен знать свой предмет очень глубоко, - сказала Ольга Васильева. - Он должен постоянно совершенствоваться, то есть это учеба на протяжении всей жизни. Еще он должен знать психологические и физиологические особенности разного возраста, уметь выстраивать коммуникацию.

И это еще не весь список. Ольга Юрьевна считает, что учитель должен быть личностью.

- Я преклоняюсь перед нашими учителями, - продолжила она. - Он должен любить жизнь, любить своих учеников, самое главное - верить в то, что он делает. Это самое главное, потому что предмету можно научить, а всему остальному нет.

Тут, к слову, нашлось, что добавить и ректору СПбГУП Александру Запесоцкому - знаменитому мастеру ярких афоризмов и точных образов.

- Во всем красивым должен быть учитель, - сказал он. - Ведь еще Ушинский говорил, что самое главное средство воспитания - это личность педагога.

Изменения в образовании

Зашла речь и о том, какие дисциплины в современных условиях требуют изменений. И здесь у Ольги Юрьевны был заготовлен четкий ответ, тем более что разработка новых стандартов школьного образования началась, когда министерством руководила Васильева.

- Вы не представляете, как мне дались эти новые стандарты! - вспомнила она. - То количество часов, которое я провела с литераторами и преподавателями русского языка, зашкаливало. Часто мне задают очень простой вопрос: «Зачем им Гоголь, зачем им Пушкин в таком объеме? Давайте им больше современной литературы». У меня на это был ответ простой: «Ну вам-то все наследие мировое дали! Не лишайте этого детей».

То есть если перефразировать классическую фразу, то чтобы добавить что-то нужное, нужно сократить что-то ненужное. А у нас все нужное!

- Язык нужен? Нужен. Физика нужна? Нужна. Биология нужна? Нужна, - продолжила Ольга Юрьевна. - Вообще все, что нас окружает, - это познание мира, поэтому кардинально менять ничего нельзя.

А если взять 10-11 класс, то дальше нужно внимательно смотреть, какие новые открытия в науке. А в математике 5-6-х классов многое осталось. Но почему-то на домашнее задание времени уходит больше, чем 10-20 лет назад.

Поспешать медленнее

В конце встречи у многих присутствующих возник закономерный вопрос: что взять из советского образования и что оставить из постсоветского?

Здесь все тоже неоднозначно.

- Отдельные монографии есть, те или иные статьи есть, но за 30 лет больших фундаментальных трудов, равных тем, что делали наши с вами предшественники в Академии педагогических наук СССР, на сегодняшний день нет, - рассказала Ольга Васильева. - Работы ведутся, очень надеюсь, что осмысление придет. Я думаю, прежде всего мы должны, памятуя о замечательном Козьме Пруткове, помнить его слова: «Поспешай медленнее». Надо брать то, что действительно дало результаты.

Фото: СПбГУП.

СКАЗАНО!

«Раньше, в 1986 году, мы были самая читающая страна в мире. Но сегодня функциональная читательская грамотность у подрастающего поколения формируется гораздо сложнее. Поэтому, когда меня спрашивают, почему люди в СМС и других сообщениях делают ошибки, я отвечаю: «Потому что они неграмотные».

(Ольга Васильева, президент РАО, академик.)

КСТАТИ

В ходе встречи Президента РАО, академика Ольги Васильевой с ректором СПбГУП, академиком Александром Запесоцким обсуждалось изучение опыта университета и придание ему статуса инновационной площадки РАО в области воспитания студенчества.