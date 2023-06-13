Разрыв договора с Украиной, недействительные загранпаспорта и регулирование сигарет: Путин подписал десятки новых законов

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин за день подписал более 20 разных законов. Мы собрали самые важные и интересные из них.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ СИГАРЕТ

Табачный рынок ждет примерно такая же система, как у алкоголя. Для учета производства и продажи сигарет на пачках будут наносить специальный qr-код. Без его считывания на кассе продать курево не получится.

Цель закона: избавиться от табачной контрабанды. С алкоголем такой подход сработал. Эксперты признали, что количество паленой водки на прилавках уменьшилось в разы после принятия системы ЕГАИС.

Сейчас отрасль теряет примерно 90 млрд. рублей в год из-за контрафактных сигарет. 11-16% табака в магазинах ввезено в страну незаконно.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. С 1 марта 2024 года обязательным станем лицензирование производства, хранения и поставки сигарет, сырья для них.

100 ТЫСЯЧ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

Президент сильно ужесточил ответственность для владельцев домашних питомцев.

- До 100 тысяч рублей штраф за жестокое обращение с животными. С поправкой – если нет признаков уголовного преступления. А то за умышленное убийство или пытки животных можно лишиться свободы до 5 лет.

- До 200 тысяч рублей можно будет заплатить, если домашняя собака кого-нибудь случайно покусает. Это считается «нарушением обращения с животными».

АЗОВСКОЕ МОРЕ БОЛЬШЕ НИ С КЕМ НЕ ДЕЛИМ

Глава страны денонсировал договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря. Россия теперь сама будет устанавливать правила судоходства.

Сам договор был подписан в 2003 году. Основание для разрыва: теперь вся береговая линия Азовского моря наша, поэтому нам нет смысла советоваться с кем-то еще, как использовать свои внутренние воды.

АННУЛИРОВАНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТОВ ПРИЗЫВНИКОВ

В середине апреля в закон «О порядке выезда из России» внесли абзац, запрещающий призывникам покидать страну после получения повестки из военкомата. По правилам, призывник должен сдать свой загранпаспорт «на хранение в уполномоченный орган».

Теперь загранник призывника, не сдавшего документ без уважительной причины, будет считаться недействительным.

ДО 4 ЛЕТ МОЖНО С РЕБЕНКОМ

Путин принял несколько норм «гуманизации уголовной политики».

- В жилье для осужденных на принудительные работы должно быть не менее пяти квадратных метров на человека.

- Осужденные женщины могут держать своих детей в домах ребенка при тюрьмах до четырех лет. Раньше можно было лишь до трех.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРПОМОЩЬ

На нее теперь имеют право мобилизованные, добровольцы, военнослужащие, сотрудники Росгвардии и остальные силовики, участвующие в спецоперации.

Авторы закона объяснили, что в последнее время было принято больше сотни мер поддержки. Бойцы и их родственники часто не понимают, как ими воспользоваться. Бесплатные юристы должны будут все объяснить.

УМЫСЕЛ БОЛЬШЕ НЕ ОТЯГЧАЕТ

С 2010 года в уголовном кодексе «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел» считалось отягчающим обстоятельством. Теперь больше нет.

ОБОРОТ ОРУЖИЯ В НОВЫХ РЕГИОНАХ

До 1 января 2026 года жители присоединенных территорий смогут хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании разрешений, выданных властями Украины. Но покупать новое оружие или патроны по старым документам нельзя.

Россияне, владеющие боевым оружием, в течение 60 дней после отмены военного положения, но не позднее 1 января 2026 года, могут передать его юрлицам с лицензией либо в госорганизацию для переделки в гражданское оружие.

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА

Командующим группировкой войск разрешено награждать солдат от имени президента прямо в зоне СВО. Но не всеми наградами, а только орденом Мужества, Георгиевским крестом IV степени, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени , Ушакова, Нестерова и «За спасение погибавших».