Из Петербурга в Москву без водителя: между столицами запустят беспилотный грузовик 14 июня

Из Северной столицы в Москву по трассе М-11 в свой первый рейс отправится беспилотный грузовик. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Будущее наступает 14 июня! Именно из Северной столицы в Москву по трассе М-11 в свой первый рейс отправится беспилотный грузовик. Что он повезет - Минтранс пока не рассказывает. Может, машина вообще первое время будет ездить порожняком: все-таки это эксперимент.

Но если его признают успешным, после этого грузовики на автопилоте поедут и на других федеральных трассах — например, М-12 «Москва - Казань».

Как пояснил «Комсомолке» автоэксперт Игорь Моржаретто, это будут серийные автомобили «КамАЗ», дополненные интеллектуальной системой автономного управления.

- Эта система состоит из многочисленных датчиков, видеокамер, радаров. Они позволяют не только анализировать и отслеживать ситуацию вокруг автомобиля, но и получать информацию из системы управления дорогой, метеостанций, расположенных на трассе и т. д. Это такая большая умная система «Автомобиль – Дорога», позволяющая ехать с минимальным риском и быстро, — объясняет Игорь Моржаретто.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По словам эксперта, у каждого грузовика есть свой компьютер, подключенный к общему каналу сбора информации. Ее отслеживает оператор в диспетчерском пункте. Еще один нюанс: за грузовиком присматривают не только издалека; внутри кабины – водитель-испытатель.

- Так положено по закону. Его задача - отслеживать ситуацию, и если вдруг возникает что-то нештатное, то водитель берет управление на себя, — говорит Игорь Моржаретто.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«КамАЗы»-беспилотники поедут по трассе М-11 в общем потоке по правой стороне, где движутся все грузовики. Хотя по уму их следовало бы запустить по выделенке, но таковой на магистрали не предусмотрено. Переживать из-за этого особо не стоит, сама трасса проектировалась и строилась как «умная дорога» с автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД).

- М-11 – это самая простая в данном случае дорога, — дополняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Без поворотов, особой разметки, препятствий и с прогнозируемым трафиком. Все автомобили едут прямолинейно вперед, нет большого количества пешеходов, электросамокатов и т. д.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Беспилотные грузовики – это, прежде всего, про рентабельность. Проблема, насущная для многих стран. Ведь цена услуг водителя при дальних автоперевозках – 30% от всей стоимости доставки товара. Беспилотные фуры значительно снизят затраты.

- Но дальнобойщикам не стоит переживать, - говорит Антон Шапарин. – Дальнобойщик в России – это не просто водитель, а еще и механик, экспедитор, логист. Поэтому у дальнобойщиков в ближайшие годы хлеб никто не отберет, даже когда технологии позволят отказаться от водителя-испытателя в кабине.

К слову, Россия - один из первопроходцев в производстве беспилотных грузовиков. Кроме нас такие машины тестируют лишь в нескольких странах, включая США и Китай.

КСТАТИ

Кто заказывал роботакси на Дубровку?

Транспорт на автопилоте уже активно тестируется в нашей стране. В частности, не так давно сервис Яндекс-такси запустил роботакси, предлагая поездки на них за 100 рублей. Водитель-испытатель в салоне есть, но он выступает наблюдателем и не управляет автомобилем.

- Мне удалось потестировать роботакси на прошлой неделе, - рассказывает Антон Шапарин. - Впечатление хорошее. Технология шагнула далеко вперед по сравнению с тем, что я испытывал года два назад в Европе. Тогда я чуть не разбился в шведском автомобиле-беспилотнике. В нашем такси мне было комфортно, несмотря на то, что в какой-то момент под колеса бросилась женщина-пешеход, которая не глядя решила перейти дорогу. Система быстро и адекватно на нее среагировала. Также безупречно она реагировала и на самокатчиков.