Забрали "Леопардов" на опыты: российские военные изучат подбитую и брошенную технику Запада

Немецкие танки «Леопард» оказались в руках российских специалистов. Фото: REUTERS

На Запорожском направлении были подбиты, а потом оказались в нашем распоряжении и американские БМП «Бредли», и немецкие танки «Леопард», и другие образцы современной западной бронетехники. Вслед за этим в Германию и США поступили заявки из Киева на новые поставки вооружений такого же типа.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с военным экспертом, редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

- Трофеи в виде западных танков и БМП наши под Запорожьем уже захватили — и как ими можно пользоваться, этой бронетехникой западной?

- Часть из этих бронетанковых трофеев дополнит экспозицию в подмосковном парке «Патриот». Там после сирийской компании коллекция растет. С другой стороны, изучить начинку этих танков нашим инженерам будет интересно.

- Начинка эта нам совсем незнакома?

- К нам попали немецкие «Леопарды» в новой версии. Ну и американская боевая машина пехоты «Брэдли» М2 нам тоже небезынтересна.

- Они станут объектом изучения для кого?

- Для наших бронебойщиков, в первую очередь. В плане разрабатывания новых снарядов для преодоления этой западной брони. Одно дело - поражать условные мишени. И другое дело - изучить эту реально пораженную мишень в натуральную величину. С конкретными уязвимыми местами, куда ее пробили. На конкретной технике, которую пробили в конкретные места.

- А начинка их разве не представляет особый интерес?

- Представляет. У последней модификации «Леопарда» интересна система управления огнем — к ней был добавлен тепловизионный прицел. Это все доработки. У этой машины хорошая скорострельная 105-мм пушка. Она выпускает до 60 снарядов. Но в общевойсковом бою ее возможности весьма ограничены. Его снаряд может поражать цели, броня которых не толще 300-400 мм.

- У самого немецкого танка защита лучше, чем у наших?

- Защита достаточно слабая. Ее рассчитывали на снаряды, пробивающие броню более чем в 100 мм. И на защиту от автоматических пушек.

- Наш танк их пробивает?

- Да

- Пушки «Леопардов» унифицированы под натовские снаряды?

- Под калибр 105-мм снарядов очень много. Некогда это был единый стандарт НАТО. Но в реальном современном бою этим пушкам такие танки, как Т-72 и Т-90, считаю, не по зубам.

- После поставок Британии танковых снарядов с обедненным ураном о том же самом заявили и в США — это может изменить картину на поле боя в пользу Киева?

- Это попытка изменить картину. Но поставки Великобритании, как предполагается, были обнулены после того, как мы взорвали украинский склад таких английских снарядов где-то в Хмельницком.

- И в бою они так и не поучаствовали?

- Так считается. А поставка подобных американских снарядов говорит о том, что еще есть и у ВСУ, и на подходе к ним какое-то количество западной бронетехники — английской и немецкой — которым эти снаряды могут понадобиться. Ну да, они способны пробивать броню наших танков.

- А мы бы сразу увидели этот радиологический след от таких снарядов?

- Не сразу. Вред от этих снарядов проявляется, как правило, позже. Крошево от этого снаряда сначала проникает в грунтовые воды. А дальше уже может попасть в рацион человека.