Знал, что так делать нельзя: почему разбился директор рязанской сети «Инвитро», 25 лет прыгавший с парашютом

Инструктор-парашютист с многолетним стажем рассказал, какие ошибки привели к трагедии при прыжке с парашютом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Подмосковье во время прыжка с парашютом погиб директор рязанской сети «Инвитро» Сергей Цыганов. Трагедия произошла 11 июня под Коломной. Как стало известно, он в этот день прыгал с парашютом два раза. В первый – все прошло удачно, во второй, по мнению экспертов, допустил ряд ошибок при приземлении.

Сергей Цыганов умер в 52 года. Практически всю свою жизнь был влюблен в небо и экстрим. Парашютным спортом занимался 25 лет – общее количество совершенных им прыжков приближалось к двум тысячам. Большую часть времени предприниматель жил в Рязани с женой и сыном-школьником. До медицинского бизнеса являлся владельцем радиостанций «Европа плюс - Рязань» и «Русское радио – Рязань». После их продажи вырученные деньги вложил в сеть клиник «Инвитро».

НИКОГО НЕ УВОЛИЛ, ЕЩЕ И С НАМИ ПОЕХАЛ ПРЫГАТЬ

Коллеги, которые до сих пор не могут поверить в произошедшее, вспоминают, как началась у Сергея любовь к прыжкам.

- Мы работали тогда на радио «Европа плюс - Рязань», - рассказывает бывшая коллега Елена Иерусалимова. - Ведущая прямого эфира озвучила, что у нее есть мечта – прыгнуть с парашютом. И надо же было такому случится, что эти слова услышали в аэроклубе. Пригласили нас к себе. Мы в тайне от Сергея почти всем коллективом решили ехать – почему в тайне – ведь в рабочее время. Мало кому из владельцев такое бы понравилось. На телефоне для прикрытия оставили одну девушку. Сергей достаточно редко приезжал в офис, а тут как назло нагрянул. Девушку эту он буквально поставил к стенке, и она все рассказала. Ну а дальше, как в сказке. Мы всем коллективом стоим на остановке, ждем транспорт, чтобы ехать в аэроклуб. Перед нами останавливается машина, в ней Цыганов. Мы понимаем, что сейчас будет скандал. А он говорит: «Садитесь, поехали». Мы в ответ: «Куда мол?» А он: «Как куда? В аэроклуб. Прыгать» Вот так для него все и началось.

ВЕРСИИ: ОШИБКИ ПРИ ПРИЗЕМЛЕНИИ ИЛИ ДРУГОЙ ПАРАШЮТ

Роковой прыжок Сергей Цыганов выполнял 11 июня из вертолета Ми-8 со стандартных четырех тысяч метров. На посадке на большой скорости врезался в землю, его срочно доставили в больницу, но, увы, врачи оказались бессильны… Жесткая посадка попала на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как Сергей заходит на посадку, выполняет разворот, а затем с большой вертикальной скоростью врезается в землю.

Инструктор-парашютист с многолетним стажем на основании увиденной видеозаписи рассказал KP.RU, какие ошибки привели к трагедии:

- По кадрам видно, что при снижении парашютист сделал резкий и очень низкий разворот. Не тянул стропы управления: ни свободные концы, ни задние стропы. Дальше не перевел купол в планирование над землей. А так как он снижался на большой скорости, горизонтальная скорость также возросла. При планировании не была учтена аэродинамика крыла, поэтому все эти факторы, ошибки в совокупности и привели к трагедии, - говорит эксперт. - Парашют, с которым совершал прыжок Сергей Цыганов относится к классу спортивных, хорошо управляемых. Предназначен для опытных парашютистов. Его особенностью является то, что парашют имеет маленькую площадь купола и развивает большую скорость, как вертикальную, так и горизонтальную.

Версии, что гибель произошла из-за ошибки, придерживается и другой инструктор по парашютному спорту, спортсмен-парашютист Роман Лабунец. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»:

- Сергей Цыганов - спортсмен из старой гвардии, достаточно известный в определенных кругах. Насколько я знаю, у него опыт - в районе 1800 прыжков, достаточно серьезный, который позволяет прыгать на том высокоскоростном парашюте маленького размера. У него был соревновательный купол модели Лея, площадью 81 фут. На таком соревнуются в скоростных дисциплинах. Чтобы на таком летать, нужны особые умения, компетенции, новичка с таким прыгать не пустят. На таких куполах прыгает большое количество спортсменов взрослых и опытных.

По этому маленькому видео можно сказать, что спортсмен некорректно выполнил разворот, который завершался достаточно низко. Есть требования безопасности: спортсмен приземляющий купол должен лететь по прямой, разворот, который выполняет спортсмен на этом видео, заканчивается низко и спортсмен не успевает выйти из разворота. Он сталкивается с землей в вертикальном полете. Почему так произошло, судить сложно, если быть откровенными, то низкие развороты одна из самых частых причин гибели спортсменов. Почему настолько опытный спортсмен выполнил разворот так низко, не понятно. Такое бывает в начале сезона, когда возвращаются к прыжкам после зимнего перерыва. Теряются навыки и в управлении телом в свободном падении, и в управлении парашютом. Нужно начинать сезон на куполах большего размера, чем ты закончил сезон. Но я повторюсь, что не знаю, какой был прыжок в сезоне у этого спортсмена. Вообще, это одна из загадок парашютного спорта, почему люди совершают эту ошибку и опытные, и неопытные. Он точно знал, что так делать нельзя, нельзя выполнять низкие развороты. Почему выполнил - вопрос.

Кроме ошибки при приземлении рассматривается еще одна причина гибели. Появилась информация о том, что во время второго прыжка мужчина подменил парашют – взял другого типа, не тот, что был изначально заявлен по документам.

Прыжок Сергей совершал в аэроклубе «Аэроград», имеющем хорошую репутацию в профессиональной среде. После происшествия аэроклуб запретил выполнение прыжков спортсменам всех категорий. Сейчас в деталях трагического происшествия разбираются следователи СК.

НЕУДАЧНЫЕ ПРЫЖКИ СЛУЧАЛИСЬ И РАНЬШЕ

Друзья и знакомые выражают соболезнования семье погибшего и делятся воспоминаниями о нем.

Андрей Смирнов, коллега, известный киножурналист, программный директор Киноклуба «Синемафия», куратор программ многочисленных кинофестивалей в Санкт-Петербурге:

- Большой шок и потрясение от новости о том, что Сергей Константинович погиб. Сейчас вокруг говорят Сергей Цыганов. А для меня он всегда был, есть и будет Сергей Контантиновичем. Потому что он был директором радиостанции «Европа плюс - Рязань», куда я пришел впервые в жизни работать, будучи студентом первого курса. Он взял меня на работу, и я проработал 7 лет. Он поверил в мои силы и в способности. Я его помню человеком таким безумно прогрессивным, очень легким на подъем. В те далекие годы он уже устраивал выезды, пикники, тимбилдинги для сотрудников радиостанции. Он это делал легко и непринужденно. Он хорошо разбирался в музыке, в культурных трендах, при этом увлекался парашютным спортом.

Я помню, что он увлекся парашютным спортом только тогда, когда это начинало набирать обороты. Давно было. Он прыгал часто, был фанатом.

Помню эпизод один. Он в очередной раз прыгнул с парашютом. И очень неудачно приземлился. Долго лежал в больнице. У него серьезные травмы ног были. Даже аппарат Илизарова ставили. Тогда мы всем коллективом часто ездили к нему в больницу. И вот он снова неудачно приземлился…

Он часто давал своим подчиненным шанс, помогал развиваться в профессии.

Помню как-то я приехал в Рязань из Петербурга, шел по Астраханской улице. И тут около меня останавливается машина, из нее выходит Сергей Константинович. С радостью, с распростертыми объятиями, с множеством вопросов и разговоров о жизни подошел ко мне. Вот такая короткая, но очень яркая встреча.

Надеюсь, что он останется в сердцах родных таким же светлым человеком.

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