Россияне возмущены скандальным срывом телеведущего Александра Васильева

Историк моды Александр Васильев оскандалился в Казани. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Александр Васильев оскандалился в Казани. Историк моды кричал проклятия в адрес сотрудницы аэропорта из-за бутылки льняного масла. Телеведущий пытался пронести запретную жидкость в самолет. Россияне пристыдили знаменитость за неподобающее поведение.

Александр Васильев после увольнения с Первого канала не сидит без дела. Историк моды колесит по России с лекциями об искусстве и культуре. Однако на днях мужчина угодил в скандал.

Он возвращался из Казани в Москву. На досмотре в аэропорту он пытался пронести в самолет бутылку льняного масла. Когда сотрудница аэропорта указала Васильеву на нарушение, тот в порыве ярости напал на женщину.

Шоумен кричал, что масло является подарком от поклонников. Мол, он не стал сразу распаковывать презент, потому и узнал, что внутри, только перед вылетом из Казани. "Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти. До свидания", - вопил мужчина.

Как бы то ни было, масло пришлось выбросить. Зато колбасу Васильев съел на глазах у изумленных очевидцев происходящего. "А колбаску я съел. Чак-чак очень застревает в зубах, и надо сразу идти к зубному врачу. Я чак-чак не рекомендую всем есть", - сообщил шоумен.

При этом Александр возмущен еще и тем, что сотрудница аэропорта не узнала его. «Она говорит: ''Я вас не знаю». Может быть, эта действительно не смотрела телевизор, не знает. Но даже при чем здесь это? Это были не те дозы, которые нельзя провозить в самолете", - гневался он.

Меж тем простые россияне осудили Васильева. "Как не стыдно себя так вести с женщиной", "То есть за то, что сотрудница аэропорта профессионально выполнила свои обязанности, Васильева порвало. Стыдно, дядя, вряд ли во Франции ты бы позволил себе такой хай а у нас все можно, что ли?", "Сотрудница аэропорта повела себя профессионально. Она следовала правилам", "Васильев повел себя безответственно. Он должен проверять, с чем в самолет садится. Вдруг там запрещенные вещества ему положили", "Не по-мужски. Проклинать женщину, кричать.. И ладно бы, принес свои извинения сотруднице. Так нет, он продолжал ее обвинять", "Звезду словил. Все его знать должны? Возомнил о себе", "Странно что он считает себя таким знаменитым и узнаваемым. Испортил работнице аэропорта настроение на весь день. Хабал", "Васильев хамом оказался", - пишут обыватели.

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