Лучшая встреча с Дедом Морозом – летом: почему стоит посетить Великий Устюг, не дожидаясь зимы

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Путешествие на вотчину Деда Мороза - это был мой незакрытый гештальт. Но в зимние каникулы выбраться туда у нас нет никакой возможности. Дети - спортсмены, у них плотный график тренировок. И я сделала отчаянную попытку - вытащила семью в Великий Устюг летом!

Квартиру посуточно мы сняли в самом городе на популярном сайте частных объявлений. Летом предложений масса. И это плюс по сравнению с зимой, когда бронировать приходится за несколько месяцев вперед.

Дети, жду вас в любую погоду. Я не сахарный, не растаю! Фото: vk.com/votchinadm35

Великий Устюг - город в Вологодской области. Добраться до него можно на поезде, но с пересадкой на станции Котлас. На самолете - тоже с пересадкой в Вологде или Череповце. Мы ехали на своем авто. От Москвы - почти 1000 км. На машине - 13 - 16 часов. На ночевку по пути можно остановиться в Костроме.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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ВАЛУН С НЕБА

Великий Устюг велик только по названию. Нам хватило полдня, чтобы познакомиться с его красотой.

Для начала прогулялись по набережной реки Сухоны. Здесь расположены самые главные достопримечательности. Например, собор Прокопия Устюжского. Слева от входа лежит «счастливый» валун. На него нужно сесть, чтобы получить помощь в делах. По преданиям, в XII веке на город надвигалась огромная туча. Но молитвы блаженного Прокопия сдвинули ее в сторону, где она пролилась каменным дождем. Один валун, упавший с неба, привезли в город и заложили в основание этой церкви.

Вообще церквей здесь очень много. Можно посетить Михайло-Архангельский монастырь XII века с экскурсией. Можно на колокольню Успенского собора забраться и с высоты 50 метров увидеть панораму города.

АВТОГРАФ ВОЛШЕБНИКА

И пусть камень на Тропе сказок - каркас, затянутый полотном, - выбор пути от этого проще не становится. Фото: Ольга КОЧУРОВА

Но нас в первую очередь интересует сказка. Поэтому отправляемся… в церковь. В бывшей церкви жен-мироносиц теперь работает Музей новогодней и рождественской игрушки. Такого количества одновременно наряженных елок вряд ли где еще увидишь. Каждая украшена игрушками определенного времени. Цены тоже сказочные: всего 140 руб. за полный билет.

Продолжаем сказку - и вот мы гуляем около городской резиденции Деда Мороза. Здесь можно взять экскурсионную программу и узнать от Хранительницы времени об истории новогоднего праздника.

Нас больше интересовала почта Деда Мороза. Скорее это канцелярия главного волшебника. Ежегодно сюда стекаются до 200 тысяч писем, бандеролей и посылок со всей страны. Помощники сортируют корреспонденцию, раскладывают по полочкам, чтобы потом ответить отправителям. Детей учат этике написания писем. Отсюда можно отправить письмо с автографом и штампом Деда Мороза - и оно обязательно придет адресату накануне Нового года.

Еще в Великом Устюге есть Дом моды Деда Мороза. Именно здесь находятся швейные мастерские по пошиву его нарядов. А их у него!.. Позже мы побывали в гардеробной волшебника в тереме. Одежда на все случаи жизни: парадная, самая парадная, не очень парадная, для лета, для катания на мотоцикле… И различные варежки, и шапки, и валенки. Дед Мороз - настоящий модник.

Все экскурсии можно забронировать заранее на сайте Дома Деда Мороза dom-dm.ru.

ВОТ, ВСТАЛИ В ХОРОВОД

От города до вотчины - 12 км. А можно забронировать домик на самой территории усадьбы Деда и жить в самом центре сказки (от 3500 руб. за номер).

Мы купили билеты сразу на входе. Никакого ажиотажа. Минимальный пакет, куда входит путешествие по Тропе сказок, экскурсия по терему Деда Мороза и общение с ним, за взрослого - 1600 руб., за ребенка с 6 до 17 лет - 1450 руб., дети с 3 до 5 лет - 1100 руб. Напоминаю, сейчас не сезон и цены ниже. С октября за взрослого придется заплатить 1900 руб., за детей с 6 до 17 лет - 1750 руб., дети с 3 до 5 лет - 1200 руб.

На Тропе сказок то Баба-яга не пускает дальше, пока задания не выполнишь, то Кощей выходит, костями гремит… А вокруг настоящий лес! Все такое милое, уютное: скульптуры, домики, качели.

И вот, как в сказке, терем показался между деревьями. Перед ним - огромная елка. Стоит, мигая огоньками. В разгар лета!

Представляю, какие толпы народа здесь ходят в новогодние праздники. А мы все спокойно посмотрели, потрогали, пообщались. В тереме обошли все 17 комнат, где есть и рабочий кабинет, и гардеробная, и спальня, и библиотека.

В конце водили хоровод вокруг елки. И рассказывали стихи тому самому главному Деду Морозу. И получили от него подарки! Но надо купить их заранее в сувенирной лавке, отдать организаторам и предупредить, кого Дед Мороз должен подозвать к себе. Мои старшие, подростки, сразу заявили, что в этом не участвуют. А вот 7-летняя дочь с восторгом читала Дедушке стих.

Минус летнего посещения мы нашли только один - не работали все заявленные мастер-классы. Но на огромной территории было чем заняться и без этого. Тут и зоосад, и ледник, и зимний сад, и кузница. Билеты туда надо покупать дополнительно (500 руб. - за взрослого и 250 руб. - за ребенка). Есть веревочный парк и большой детский городок. Пообедать можно в кафе или ресторане тут же, в вотчине.

В общем, если хочешь подарить сказку ребенку (и себе), необязательно ждать Нового года.

КОНКРЕТНО

Чтобы главный волшебник получил письмо от вас, на конверте достаточно написать: 162390, Великий Устюг, Деду Морозу.