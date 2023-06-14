Аллу Пугачеву оставят без пенсии в Израиле из-за Максима Галкина*

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Страшные слухи гуляют по блогам и соцсетям. Мол, переехавшая жить в Израиль Алла Пугачева осталась там без местной «пенсии по старости». И будете смеяться — якобы потому, что у нее слишком высокая российская пенсия (с надбавками за звание народной артистки получается больше 50 тысяч рублей). Неужто правда?

Сайт KP.RU попробовал выяснить, на какое соцобеспечение имеют право в «стране обетованной» перебравшиеся туда немолодые российские звезды — как впрочем и любые другие пожилые наши граждане, поселившиеся в Израиле, но сохранившие, как и Пугачева, российское гражданство. Ведь есть устоявшееся мнение, что уж там-то всех обеспечат с лихвой за счет государства. Включая и совсем не бедных граждан.

«ОСОБОЕ ПОСОБИЕ» ДЛЯ ПЕРЕЕХАВШИХ ПЕНСИОНЕРОВ

- Пожилые жители Израиля при соблюдении определенных условий могут претендовать на получение ежемесячного пособия по старости. Для людей, переехавших в Израиль после достижения возраста выхода на пенсию и не застрахованных по старости по израильскому законодательству, предусмотрено особое пособие, - объясняет KP.RU генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

В какой-то мере эта система похожа на российскую. У нас тоже люди, которые не заработали обычную страховую пенсию (оказалось недостаточно страхового пенсионного стажа или вообще ни дня не трудились), пенсию все равно получат. Но социальную, по старости. Она скромнее по размеру (сейчас это чуть больше 7 тысяч рублей), и начинает выплачиваться на пять лет позднее обычной.

В Израиле, чтобы иметь право на социальное «особое пособие по старости» для переехавших в эту страну уже в пенсионном возрасте, нужно иметь статус жителя (гражданство не обязательно). Житеель - это человек, «центр жизненных интересов которого именно в Израиле», поясняет наш эксперт. Например, это может быть постоянное место жительства, место проживания семьи, место основной работы и т. д.

- Размер пособия зависит от возраста пенсионера и количества человек в семье, - говорит Сергей Гебель. - Например, на одного человека выплачивается в пересчете на рубли порядка 35 тысяч рублей, а на супружескую пару с двумя и более детьми - около 80 тысяч.

Как видим, вариант Пугачевой и Галкина* (если б он был уже пенсионером) с малолетними детьми на руках социальной системой Израиля вполне себе предусмотрен.

Но… есть еще ряд дополнительных условий. И они касаются доходов.

- Так, доход семьи не от работы, включая супруга, не должен существенно превышать размер пособия по старости вместе с надбавкой по обеспечению прожиточного минимума. Доходы от работы не должны превышать максимальную заработную плату (это такая условная величина, — Ред.), умноженную на три, - продолжает Сергей Гебель.

Система довольно сложная, на сайтах для репатриантов есть специальные таблички для расчетов, и цифры периодически меняются. В доходах «не от работы» учитывается, например, прибыль от инвестиций или от недвижимости. Но сразу можно сказать, что речь идет о суммах «превышения», вполне пристойных по меркам израильского уровня жизни — не о паре десятков тысяч рублей.

МЕШАЮТ ЗАРАБОТКИ ГАЛКИНА*

Так что же все это значит для Аллы Борисовны? Как видим, для израильского особого пособия по старости «для переехавших» учитывается не просто личный доход пенсионера, а семейный доход. И тут, очевидно, не российская пенсия Аллы Борисовны в 50 с чем-то тысяч рублей представляет проблему. Ведь у нее есть молодой и активный муж-иноагент, который колесит по миру с концертами. И, скорее всего, зарабатывает больше «потолка», определенного социальной службой Израиля. О чем можно судить хотя бы по тому, что на новом месте звездная чета обосновалась в одном из самых дорогих районов — Кейсарии, где и траты «на жизнь» соответствующие.

Конечно, возникает сопутствующий вопрос — а как социальная служба Израиля узнает о доходах Галкина* от концертов в США или Турции? Или, например, по банковским счетам в России, если они вдруг остались из-за сложностей с выводом денег?

- Между Россией и Израилем действует соглашение о финансовой прозрачности. Его сущность сводится к тому, что страны обмениваются информацией о том, какие выплаты там получает тот или иной человек, - поясняет Сергей Гебель. - Это означает, что гражданин РФ, имеющий высокие доходы от работы или имущества в России, не сможет получать особое пособие по старости в Израиле, даже если он соответствует всем остальным критериям.

Но такие соглашения у Израиля заключены и со многими другими странами. Так что скрыть какие-то «неизраильские» заработки и доходы шансов немного.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А КАКИЕ ШАНСЫ НА ВЫПЛАТЫ У МАКАРЕВИЧА*?

Андрей Макаревич* с молодой супругой и совсем маленьким сыном тоже находятся в Израиле. Музыканту скоро исполнится 70. Но он продолжает давать концерты — теперь за рубежом, включая сам Израиль. Судя хотя бы по гонорарам за выступления его группы Yo5 на частных мероприятиях (называются суммы от 50 тысяч евро), на особое пособие по старости он вряд ли сможет претендовать — да оно ему и не слишком нужно.

А вот его супруга Эйнат Кляйн (ранее Инна Калинина), гражданка Израиля, вполне имеет шансы заработать себе полноценную израильскую пенсию. Если собирается работать или вести бизнес в этой стране и законопослушно делать соответствующие отчисления. Ибо какие ее годы — 37 лет. Кстати, средний размер обычной пенсии в Израиле сейчас в пересчете на рубли — более 90 тысяч.

КСТАТИ

СОХРАНИТСЯ ЛИ У ЗВЕЗД РОССИЙСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СТАРОСТИ

Теоретически с этим — никаких проблем.

- Вопрос пенсионного обеспечения граждан России, переехавших на постоянное жительство в Израиль, регулируется Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения от 6 июня 2016 года и Административным соглашением от 11 июля 2017 года о применении вышеуказанного Договора, - разъясняет Сергей Гебель.

По этому соглашению, россияне, переехавшие в Израиль, могут продолжать получать там любые виды российских страховых пенсий (по старости, инвалидности, потере кормильца). Не выплачивается за пределами РФ только социальная пенсия, о которой мы тут говорили выше.

Правда, есть маленькое «но» - санкции, которые сильно затруднили переводы за рубеж, в том числе и в израильские банки.

- Для того, чтобы обойти эти ограничения, в 2023 году был установлен новый порядок выплаты пенсий гражданам, проживающим за рубежом, - говорит наш эксперт. - Пенсии и другие положенные выплаты перечисляются на открытые счета в рублях. Перед этим пенсионеру нужно подать заявление с указанием реквизитов такого счета. Если этого не сделать, то выплаты приостановят, однако возобновят сразу после снятия санкций.

*Признаны иностранными агентами в РФ.