В цене старая посуда, фотоаппараты, мебель: сколько можно заработать на хламе времен СССР

А это - советский пылесос «Буран» ориентировочно 1967 года выпуска. Его стоимость в хорошем состоянии - от 2000 до 4000 рублей. Фото: Shutterstock

Надо было дожить до своих лет, чтобы усвоить простую истину – нельзя разбазаривать добро. В моем случае речь идет о тех самых вещах, которые лежали в закромах еще с советских времен. Помню, с какой легкостью мы с братом расчехляли квартиру мамы перед продажей, вынося на мусорку и посуду, и старую мебель, ковры и прочее барахло. Невдомек было, что все это стоит денег, а в некоторых случаях – немалых.

ОТ СТАРЬЕВЩИКОВ ДО ВИНТАЖА

Винтажный салон «Ретро» расположился на территории бывшего завода «Кристалл» на улице Самокатной. В подвальном помещении несколько комнат, в каждой свой товар. Обстановка слегка напоминает советские универмаги, где одежда на вешалках в одном отделе, посуда – в другом, книги – в третьем.

Чашки, ложки, будильники, игрушечные машинки, майки, платья, хрусталь… Не магазин, а ностальгия по тому времени, когда деревья были большими. Вот часы-ходики – точно такие же были и у нас. Помню, стояли в коридоре на комоде, рывками и чуть хрипло отсчитывая секунды. Мне было лет 9, когда я помогла им уйти из жизни, разобрав на детальки. Хотелось посмотреть, что там внутри. Обратно, понятное дело, собрать не получилось даже папе.

100 рублей. Именно столько сейчас стоят такие часы. В «Ретро» куча вещей по сотне, а то и по 50 рублей. Можно набрать для дома полный комплект. И ведь берут люди. Покупают и книги по 100 рублей, и ковры (да-да, те самые узорчатые) по 3-5 тысяч.

- Многим именно советское качество нравится, - рассказывает консультант и показывает мне набор из шести мельхиоровых вилок в коробочке. Такие обычно в советских семьях доставали из шкафов только по праздникам. 2000 рублей. Если без коробочки – 1500.

Вещи попадают на эту и другие барахолки по-разному. Например, купил кто-то квартиру с «бабушкиным» интерьером. Куда его девать? Можно позвонить в такой магазин, сотрудники сами приедут и вывезут все, что покажется им нужным. Раньше таких людей называли старьевщиками. Слово ушло в прошлое, а сервис остался. Теперь его называют «винтаж».

- Нам интересны все вещи производства до 1990 года, - поясняет консультант. – Другое дело, что цена у них может быть низкой.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

Ценообразование на рынке советских раритетов – отдельная тема. Если вещь массового производства, стоимость низкая. Как, например, у граненых стеклянных стопок под водку или у эмалированных кастрюль. Такие товары обычно продают по 50-100 рублей.

А вот хрусталь, богемское стекло или сервизы (например, «Вербилки», «Дулево») стоят намного дороже. Этот товар уже дефицитный, еще несколько лет и в обороте останутся единичные экземпляры. Поэтому набор популярного в СССР чешского хрусталя обойдется примерно от 2 до 5 тысяч рублей. Это средняя цена на рынке. Но может быть и дороже, все зависит от состояния товара.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Можно ли на этом заработать? Купить, скажем, набор из трех хрустальных стаканчиков по 3 тысячи, а продать по 6 тысяч? Продавец Аскар на одном из блошиных рынков сказал, что встречаются такие дельцы. Но быстро сдуваются. Цены на советские раритеты годами «не трогаются с места». Поэтому на перепродаже можно заработать лишь в том случае, если вещь досталась за бесценок.

Продать раритет через магазин проще. Принес товар, его оценили, если цена устраивает обе стороны, то продавцу 30% от стоимости, а товар на витрину – ждать покупателя.

- Но почему всего 30%? – спрашиваю я консультанта.

- Потому что продавец от вещи избавился и деньги за нее получил, а у нас она будет стоять месяцами, а то и не один год, - звучит в ответ. – Но бывают случаи, когда мы понимаем, что вещь уйдет в течение недели, тогда выплачиваем продавцу 50-60%. Все честно.

Хотя некоторым владельцам раритетов такой вариант не нравится, они узнают настоящую цену товара и пытаются продать его самостоятельно.

Мелочь особо не ценится: если только это не редкие монеты. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ИСТОРИИ НЕ МЕСТО НА СВАЛКЕ

У предпринимателя Дмитрия Киреева дома скопилась приличная советская коллекция. Зачем она ему?

- Я не рассматриваю это как вложение капитала, - объясняет Дмитрий. – Нравится, вот и собираю. Хотя очевидно, что это сейчас еще советских вещей много, а спустя пару десятков лет будет в разы меньше. И какие-то экземпляры точно вырастут в цене.

Часть коллекции самоваров и утюгов Дмитрия Киреева. Фото: Личный архив

Есть у Дмитрия ГАЗ 1937 года выпуска. Он его когда-то взял за 140 тысяч рублей. Отмыл, отреставрировал. Сейчас с таким автомобилем впору фотосессии устраивать. Такая же история и с «Запорожцем». А еще в молодости выменивал водку, которую выдавали по талонам, на самовары. Сейчас их у него около 50 штук. Есть угольные утюги, старый телевизор, статуэтка гипсовая «Василий Теркин» с баяном, балалайка, примус, фонарик 1956 года, ручная машинка для стрижки волос, радиоприемники…

- Это же история нашей страны, нельзя просто так взять и выкинуть ее на свалку, - говорит Дмитрий.

Дмитрий Киреев и его ГАЗ выпуска 1937 года. Фото: Личный архив

ТРИ ПРИЧИНЫ ВСПЛЕСКА МОДЫ НА РЕТРО

- Мода на ретро-вещи сейчас переживает второе рождение, - говорит Илья Адамский, руководитель макрокатегории «Мебель и строительство» платформы «Авито». - Весной этого года пользователи приобретали вещи в ретро-стиле на 32% чаще, чем в прошлом году.

Причин для такого роста, по словам эксперта, несколько.

1. В тренде ныне ностальгия. Возможность купить сервиз, который вы в детстве видели у бабушки, или за которым семья охотилась в годы дефицита, но так и не купила, сама по себе много значит.

Винтажный салон «Ретро» на территории бывшего завода «Кристалл». Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

2. Популярность ретро-мотивов в интерьере. Сейчас идет настоящая охота за венскими стульями, комодами и трюмо времен СССР, на платформе мы видим большой рост популярности предметов интерьера тех лет. За ними охотятся как профессиональные дизайнеры, так и обычные люди, которые обставляют квартиру. Существует отдельная ниша – профессиональные реставраторы, которые восстанавливают мебель СССР и продают ее на платформе в идеальном состоянии.

Продается всё: и одежда, и обувь, и сумочки. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

3. Коллекционирование. Есть коллекционеры, которые специализируются именно на посуде времен СССР или отдельных ее предметах (например, хрустальных графинов). С помощью интернета и сервисов доставки охотиться сейчас за нужной вещью стало удобнее, причем, не важно, где она находится. Сделки совершаются по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

Хрустальные витрины до боли напоминают советские времена. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ТОП САМЫХ ДОРОГИХ СОВЕТСКИХ РАРИТЕТОВ

(по данным платформы «Авито»)

- Монеты времен СССР - за последний год их продажи выросли на 23%. Цены - от 50 рублей до нескольких сотен тысяч. Чем реже и «неправильнее» (с каким-то заводским дефектом) монеты, тем они дороже. Особенно редкими считается двухкопеечная монета 1927 года. За одну штуку можно выручить 150 тысяч.

Столовые приборы сегодня пользуются большим спросом. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Ретро-телевизоры тоже пользуются большим спросом — в этом году на «Авито» их приобретали на 27% чаще, а средняя цена составила 6 740 рублей. Стоимость техники зависит от ее комплектации, возраста и состояния (особенно ценятся работающие модели). Например, модель «Березка» на ножках можно продать за 5-10 тысяч рублей, а за первый советский телевизор «КВН» можно выручить более 50 тысяч рублей.

Книги из собраний сочинений продаются, в основном, по 100 рублей. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Грампластинки стали покупать на 71% чаще, чем в прошлом году. Продать виниловый диск можно в среднем за 2 680 рублей.

- Пленочные фотоаппараты. За год их продажи выросли на 30%, а фотопленки к ним — на 37%. В среднем за них можно выручить 4 260 и 1 330 рублей.

При желании на блошиных рынках можно найти все, чтобы обставить квартиру в духе СССР. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Мебель, особенно модели 1960-х годов. В то время в моде были простота и функциональность, поэтому предметы интерьера той эпохи отличают натуральные материалы, элегантность и изящность. За шкафы, комоды и стеллажи в стиле ретро можно получить в среднем 5 610 рублей, их продажи выросли на 47%.

Мелочевка, выпускаемая как ширпотреб, сегодня стоит по 50 или 100 рублей за штуку. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Мягкую мебель в хорошем состоянии можно продать за 8 890 рублей. На 41% выросли продажи кресел и диванов времен СССР.

- Советские лампы и светильники, в среднем, уходят за 3 260 рублей.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Пока писала заметку, собрали с мужем годами пылящиеся раритеты в деревенском доме. Вдруг это целое состояние? Оценила сама с помощью сервиса «Онлайн-мешок». Очень удобный. Вбиваешь в строку поиска название вещи и в ответ несколько вариантов с ценами в зависимости от состояния.

Итак…

Коса для покоса 500 руб.

Швейная машинка 4000 руб.

Бутыль малая - по 1000 руб.

Бутыль большая 2000 руб.

Радиоприемники - по 1000 рублей руб.

Валенки 500 руб.

Туесок берестяной 300 руб.

Шкатулка из капокорня 1500 руб.

Чугунок 3000 руб.

Стабилизатор напряжения для телевизора 1500 руб.

В итоге, даже по самым примерным прикидкам, стоимость вещей, завалявшихся в нашем деревенском домике – около 15 тысяч. И такие деньги лишними не бывают. Поэтому не спешите выкидывать не нужный хлам, сначала хотя бы ради интереса узнайте его цену.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Штучный товар всегда дороже

- Все зависит от того, массовое было производство или нет, - объясняет вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров России Марина Молчанова. – Возьмем, например, фарфор. Если это изделия (чашки, тарелки) советского периода 30-50-х годов, они уже имеют ценность. Работы эпохи второго русского авангарда 1960-х тоже прилично стоят. Но еще дороже оцениваются изделия, подписанные конкретными именами мастеров. Они будут еще больше расти в цене со временем.

Грампластинки – совершенно особая сфера, которая тоже, безусловно, будет дорожать, потому что они исчезли из нашего потребления. И уже к концу XXI века они будут рассматриваться как дорогой антиквариат.

Что касается ширпотреба, то он обезличен. Скажем, те же тарелки, которые выпускались миллионами. Стоимость таких ретро-изделий практически нулевая. Если они и будут стоить дорого, то только через несколько веков.