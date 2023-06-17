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Общество17 июня 2023 0:00

В цене старая посуда, фотоаппараты, мебель: сколько можно заработать на хламе времен СССР

Не спешите выбрасывать старье с чердака – советские раритеты можно выгодно продать
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
А это - советский пылесос «Буран» ориентировочно 1967 года выпуска. Его стоимость в хорошем состоянии - от 2000 до 4000 рублей.

А это - советский пылесос «Буран» ориентировочно 1967 года выпуска. Его стоимость в хорошем состоянии - от 2000 до 4000 рублей.

Фото: Shutterstock

Надо было дожить до своих лет, чтобы усвоить простую истину – нельзя разбазаривать добро. В моем случае речь идет о тех самых вещах, которые лежали в закромах еще с советских времен. Помню, с какой легкостью мы с братом расчехляли квартиру мамы перед продажей, вынося на мусорку и посуду, и старую мебель, ковры и прочее барахло. Невдомек было, что все это стоит денег, а в некоторых случаях – немалых.

ОТ СТАРЬЕВЩИКОВ ДО ВИНТАЖА

Винтажный салон «Ретро» расположился на территории бывшего завода «Кристалл» на улице Самокатной. В подвальном помещении несколько комнат, в каждой свой товар. Обстановка слегка напоминает советские универмаги, где одежда на вешалках в одном отделе, посуда – в другом, книги – в третьем.

Чашки, ложки, будильники, игрушечные машинки, майки, платья, хрусталь… Не магазин, а ностальгия по тому времени, когда деревья были большими. Вот часы-ходики – точно такие же были и у нас. Помню, стояли в коридоре на комоде, рывками и чуть хрипло отсчитывая секунды. Мне было лет 9, когда я помогла им уйти из жизни, разобрав на детальки. Хотелось посмотреть, что там внутри. Обратно, понятное дело, собрать не получилось даже папе.

100 рублей. Именно столько сейчас стоят такие часы. В «Ретро» куча вещей по сотне, а то и по 50 рублей. Можно набрать для дома полный комплект. И ведь берут люди. Покупают и книги по 100 рублей, и ковры (да-да, те самые узорчатые) по 3-5 тысяч.

- Многим именно советское качество нравится, - рассказывает консультант и показывает мне набор из шести мельхиоровых вилок в коробочке. Такие обычно в советских семьях доставали из шкафов только по праздникам. 2000 рублей. Если без коробочки – 1500.

Вещи попадают на эту и другие барахолки по-разному. Например, купил кто-то квартиру с «бабушкиным» интерьером. Куда его девать? Можно позвонить в такой магазин, сотрудники сами приедут и вывезут все, что покажется им нужным. Раньше таких людей называли старьевщиками. Слово ушло в прошлое, а сервис остался. Теперь его называют «винтаж».

- Нам интересны все вещи производства до 1990 года, - поясняет консультант. – Другое дело, что цена у них может быть низкой.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

Ценообразование на рынке советских раритетов – отдельная тема. Если вещь массового производства, стоимость низкая. Как, например, у граненых стеклянных стопок под водку или у эмалированных кастрюль. Такие товары обычно продают по 50-100 рублей.

А вот хрусталь, богемское стекло или сервизы (например, «Вербилки», «Дулево») стоят намного дороже. Этот товар уже дефицитный, еще несколько лет и в обороте останутся единичные экземпляры. Поэтому набор популярного в СССР чешского хрусталя обойдется примерно от 2 до 5 тысяч рублей. Это средняя цена на рынке. Но может быть и дороже, все зависит от состояния товара.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Можно ли на этом заработать? Купить, скажем, набор из трех хрустальных стаканчиков по 3 тысячи, а продать по 6 тысяч? Продавец Аскар на одном из блошиных рынков сказал, что встречаются такие дельцы. Но быстро сдуваются. Цены на советские раритеты годами «не трогаются с места». Поэтому на перепродаже можно заработать лишь в том случае, если вещь досталась за бесценок.

Продать раритет через магазин проще. Принес товар, его оценили, если цена устраивает обе стороны, то продавцу 30% от стоимости, а товар на витрину – ждать покупателя.

- Но почему всего 30%? – спрашиваю я консультанта.

- Потому что продавец от вещи избавился и деньги за нее получил, а у нас она будет стоять месяцами, а то и не один год, - звучит в ответ. – Но бывают случаи, когда мы понимаем, что вещь уйдет в течение недели, тогда выплачиваем продавцу 50-60%. Все честно.

Хотя некоторым владельцам раритетов такой вариант не нравится, они узнают настоящую цену товара и пытаются продать его самостоятельно.

Мелочь особо не ценится: если только это не редкие монеты.

Мелочь особо не ценится: если только это не редкие монеты.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ИСТОРИИ НЕ МЕСТО НА СВАЛКЕ

У предпринимателя Дмитрия Киреева дома скопилась приличная советская коллекция. Зачем она ему?

- Я не рассматриваю это как вложение капитала, - объясняет Дмитрий. – Нравится, вот и собираю. Хотя очевидно, что это сейчас еще советских вещей много, а спустя пару десятков лет будет в разы меньше. И какие-то экземпляры точно вырастут в цене.

Часть коллекции самоваров и утюгов Дмитрия Киреева.

Часть коллекции самоваров и утюгов Дмитрия Киреева.

Фото: Личный архив

Есть у Дмитрия ГАЗ 1937 года выпуска. Он его когда-то взял за 140 тысяч рублей. Отмыл, отреставрировал. Сейчас с таким автомобилем впору фотосессии устраивать. Такая же история и с «Запорожцем». А еще в молодости выменивал водку, которую выдавали по талонам, на самовары. Сейчас их у него около 50 штук. Есть угольные утюги, старый телевизор, статуэтка гипсовая «Василий Теркин» с баяном, балалайка, примус, фонарик 1956 года, ручная машинка для стрижки волос, радиоприемники…

- Это же история нашей страны, нельзя просто так взять и выкинуть ее на свалку, - говорит Дмитрий.

Дмитрий Киреев и его ГАЗ выпуска 1937 года.

Дмитрий Киреев и его ГАЗ выпуска 1937 года.

Фото: Личный архив

ТРИ ПРИЧИНЫ ВСПЛЕСКА МОДЫ НА РЕТРО

- Мода на ретро-вещи сейчас переживает второе рождение, - говорит Илья Адамский, руководитель макрокатегории «Мебель и строительство» платформы «Авито». - Весной этого года пользователи приобретали вещи в ретро-стиле на 32% чаще, чем в прошлом году.

Причин для такого роста, по словам эксперта, несколько.

1. В тренде ныне ностальгия. Возможность купить сервиз, который вы в детстве видели у бабушки, или за которым семья охотилась в годы дефицита, но так и не купила, сама по себе много значит.

Винтажный салон «Ретро» на территории бывшего завода «Кристалл».

Винтажный салон «Ретро» на территории бывшего завода «Кристалл».

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

2. Популярность ретро-мотивов в интерьере. Сейчас идет настоящая охота за венскими стульями, комодами и трюмо времен СССР, на платформе мы видим большой рост популярности предметов интерьера тех лет. За ними охотятся как профессиональные дизайнеры, так и обычные люди, которые обставляют квартиру. Существует отдельная ниша – профессиональные реставраторы, которые восстанавливают мебель СССР и продают ее на платформе в идеальном состоянии.

Продается всё: и одежда, и обувь, и сумочки.

Продается всё: и одежда, и обувь, и сумочки.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

3. Коллекционирование. Есть коллекционеры, которые специализируются именно на посуде времен СССР или отдельных ее предметах (например, хрустальных графинов). С помощью интернета и сервисов доставки охотиться сейчас за нужной вещью стало удобнее, причем, не важно, где она находится. Сделки совершаются по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

Хрустальные витрины до боли напоминают советские времена.

Хрустальные витрины до боли напоминают советские времена.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ТОП САМЫХ ДОРОГИХ СОВЕТСКИХ РАРИТЕТОВ

(по данным платформы «Авито»)

- Монеты времен СССР - за последний год их продажи выросли на 23%. Цены - от 50 рублей до нескольких сотен тысяч. Чем реже и «неправильнее» (с каким-то заводским дефектом) монеты, тем они дороже. Особенно редкими считается двухкопеечная монета 1927 года. За одну штуку можно выручить 150 тысяч.

Столовые приборы сегодня пользуются большим спросом.

Столовые приборы сегодня пользуются большим спросом.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Ретро-телевизоры тоже пользуются большим спросом — в этом году на «Авито» их приобретали на 27% чаще, а средняя цена составила 6 740 рублей. Стоимость техники зависит от ее комплектации, возраста и состояния (особенно ценятся работающие модели). Например, модель «Березка» на ножках можно продать за 5-10 тысяч рублей, а за первый советский телевизор «КВН» можно выручить более 50 тысяч рублей.

Книги из собраний сочинений продаются, в основном, по 100 рублей.

Книги из собраний сочинений продаются, в основном, по 100 рублей.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Грампластинки стали покупать на 71% чаще, чем в прошлом году. Продать виниловый диск можно в среднем за 2 680 рублей.

- Пленочные фотоаппараты. За год их продажи выросли на 30%, а фотопленки к ним — на 37%. В среднем за них можно выручить 4 260 и 1 330 рублей.

При желании на блошиных рынках можно найти все, чтобы обставить квартиру в духе СССР.

При желании на блошиных рынках можно найти все, чтобы обставить квартиру в духе СССР.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Мебель, особенно модели 1960-х годов. В то время в моде были простота и функциональность, поэтому предметы интерьера той эпохи отличают натуральные материалы, элегантность и изящность. За шкафы, комоды и стеллажи в стиле ретро можно получить в среднем 5 610 рублей, их продажи выросли на 47%.

Мелочевка, выпускаемая как ширпотреб, сегодня стоит по 50 или 100 рублей за штуку.

Мелочевка, выпускаемая как ширпотреб, сегодня стоит по 50 или 100 рублей за штуку.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Мягкую мебель в хорошем состоянии можно продать за 8 890 рублей. На 41% выросли продажи кресел и диванов времен СССР.

- Советские лампы и светильники, в среднем, уходят за 3 260 рублей.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Пока писала заметку, собрали с мужем годами пылящиеся раритеты в деревенском доме. Вдруг это целое состояние? Оценила сама с помощью сервиса «Онлайн-мешок». Очень удобный. Вбиваешь в строку поиска название вещи и в ответ несколько вариантов с ценами в зависимости от состояния.

Итак…

Коса для покоса 500 руб.

Швейная машинка 4000 руб.

Бутыль малая - по 1000 руб.

Бутыль большая 2000 руб.

Радиоприемники - по 1000 рублей руб.

Валенки 500 руб.

Туесок берестяной 300 руб.

Шкатулка из капокорня 1500 руб.

Чугунок 3000 руб.

Стабилизатор напряжения для телевизора 1500 руб.

В итоге, даже по самым примерным прикидкам, стоимость вещей, завалявшихся в нашем деревенском домике – около 15 тысяч. И такие деньги лишними не бывают. Поэтому не спешите выкидывать не нужный хлам, сначала хотя бы ради интереса узнайте его цену.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Штучный товар всегда дороже

- Все зависит от того, массовое было производство или нет, - объясняет вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров России Марина Молчанова. – Возьмем, например, фарфор. Если это изделия (чашки, тарелки) советского периода 30-50-х годов, они уже имеют ценность. Работы эпохи второго русского авангарда 1960-х тоже прилично стоят. Но еще дороже оцениваются изделия, подписанные конкретными именами мастеров. Они будут еще больше расти в цене со временем.

Грампластинки – совершенно особая сфера, которая тоже, безусловно, будет дорожать, потому что они исчезли из нашего потребления. И уже к концу XXI века они будут рассматриваться как дорогой антиквариат.

Что касается ширпотреба, то он обезличен. Скажем, те же тарелки, которые выпускались миллионами. Стоимость таких ретро-изделий практически нулевая. Если они и будут стоить дорого, то только через несколько веков.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ