Детский чепчик Брухуновой и модный провал Собчак: Самые странные и яркие шляпки звезд

Татьяна Брухунова. Фото: Соцсети

В свое время Коко Шанель говорила: настоящая женщина должна из ничего уметь делать три вещи: шляпку, салат и скандал. Все это с легкостью удается 74-летней Алле Пугачевой, которая нагрянула в Россию с коротким визитом на похороны Валентина Юдашкина. Светские сплетники на все лады обсудили шляпку-кашпо Аллы Борисовны за 22 тысячи рублей. Этот аксессуар, мелькнувший в похоронной хронике, вмиг смели из известного интернет-магазина. И вот уже шляпа - тренд сезона! Головные уборы звезд для «КП» прокомментировал стилист Омар Байрамов.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Соцсети

- Думаю, любовь к шляпам Филиппу привила его бывшая жена Алла Пугачева. Шляпы у Филиппа не эпатажные, классические, но весьма дорогие, дизайнерские. Не удивлюсь, что некоторые головные уборы декорированы бриллиантами, а значит, стоят, как столичная однушка. И по цветовой гамме Киркоров выбирает трендовые головные уборы. Сегодня в топе классика, не кричащие, а элегантные головные уборы. Киркоров, как всегда, следует мировым трендам.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: Соцсети

- Почему молодая жена Евгения Петросяна вдруг решила, что чепчики - это стильно? - вздыхает наш эксперт. - Это какой-то несочетаемый ни с чем аксессуар. Давайте оставим чепчики для кукол и деток, а взрослый человек подберет себе что-то по возрасту. Да, можно придумать какую-то фишку для хайпа. Но даже самый необразованный стилист вам скажет, что под пиджак свободного кроя выбрать черный детский чепчик - просто испортить весь образ. Продвигать это в массы и преподносить как что-то модное - преступление против стиля!

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

- Очень странный образ, учитывая, как Ксения Анатольевна следит за модными трендами. Собчак в свое время удачно трансформировалась из «блондинки в шоколаде» в леди, а сейчас решила эпатировать всем, что под руку попадется? Чепчик весьма нелепый. Возможно, Ксения хотела выделиться на светском рауте, но какой в этом смысл? Думаю, в ее жизни и так полно событий, которыми можно удивить народ. Если бы в этом чепчике появилась Татьяна Брухунова, я бы не удивился. А тут 41-летняя законодательница стиля Собчак... Модный провал, не иначе.

Сергей Зверев

Сергей Зверев. Фото: Соцсети

- Сложно представить Зверева без шляпы - это уже неотъемлемая часть его имиджа. Как любит говорить сам стилист: «Как можно забыть надеть бусы? Можно забыть надеть трусы, а бусы нельзя!» Полагаю, он про головные уборы тоже так думает. Огромная шляпа, в два раза больше, чем его голова, - это продолжение образа Зверева.

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Образы Пугачевой всегда были дополнены шляпами. Самая знаменитая - шляпа-бублик с отверстием посредине головы, - вспоминает наш модный эксперт. - Думаю, Алла Борисовна скопировала этот образ из фильма «Грязные танцы», тогда такая шляпа была мировым хитом. Вслед за Пугачевой такую же шляпку вскоре надела Маша Распутина. И сейчас Алла Борисовна, сидя на своей израильской вилле, продолжает следить за трендами. В прошлом году в моде были панамы. А в этом на подиумах правят бал классические кашпо - такая же модель, как у Пугачевой на похоронах Юдашкина. Шляпа модная и, главное, подобрана по статусу. Она часть стиля, а не эпатажа.

Ева Польна

Ева Польна. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В последние годы певица прячется под самыми невероятными шляпами. Честно говоря, в таких головных уборах Ева не похожа на эстрадную диву - скорее напоминает циркового конферансье. Да, все эти перья и шляпы выглядят ярко, но нельзя сказать, что гармонично. Скорее эпатажно и комично.

Маша Распутина

Маша Распутина. Фото: Соцсети

- Если Распутина надевает ковбойские шляпы, это сценически гармонично и классно. Выдержан определенный стиль сексуальной подружки ковбоя. Маша вообще женщина-огонь, ей идут такие дерзкие образы. А вот цилиндр (на фото слева) смотрится на Распутиной не так прекрасно. При ярком макияже и такой укладке он выглядит по-клоунски.