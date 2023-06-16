Неожиданный вывод ученых: Неравный брак - залог семейного счастья

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Вот вы чем собираетесь заниматься на пенсии? А 83-летний голливудский актер Аль Пачино и его 29-летняя избранница Нур Альфаллах объявили, что ждут ребенка (подруга звезды на 8-м месяце беременности). Ранее о рождении седьмого отпрыска отрапортовал 79-летний Роберт Де Ниро, которому 45-летняя Тиффани Чен подарила девочку.
Изрядная часть общества такое прочтение пушкинской фразы «Любви все возрасты покорны» воспринимает с негодованием. Мол, девки совсем стыд потеряли, вешаются на стариков из-за денег. И мужики хороши: выкидывать в старости такие фортели не к лицу даже звездам Голливуда! Вместо того чтобы перебирать в шкафу смертное и еженедельно переписывать завещание - строгать детей!?
Но погодите осуждать. Вот удивительное исследование ученых из Университета Дикина в Австралии. Без тени смущения на лице ученые мужи утверждают: согласно опросам, пары, у которых разница в возрасте 20 и более лет, более счастливы, чем ровесники.
«Более 75 процентов пар, в которых молодые женщины встречаются с возрастными мужчинами, удовлетворены своими романтическими отношениями», - пишет профессор Гери Каранцас.
Аль Пачино. Фото: Cover Images/Global Look Press
Этого не может быть, потому что не может быть никогда, скажете вы. Но исследователи нашли феномену вполне научное объяснение. Дело в том, что интерес женщин к видавшим виды мужчинам имеет эволюционный смысл. Ведь такие джентльмены, как правило, обладают высоким социальным статусом и ресурсами (они ведь появляются с возрастом). Следовательно, рожая детей от такого супруга, молодая барышня гарантирует себе и потомству безбедную жизнь. А брак с ровесником - лотерея: не факт, что пылкий юноша чего-то добьется в жизни.
Мужчины в первую очередь ценят в женщинах совсем другое - физическую привлекательность и молодость: это верный знак того, что избранница способна выносить и родить ребенка. В итоге потрепанный жизнью денежный мешок и юная золушка заключают взаимовыгодную сделку. Ученые напоминают, что такая практика была широко распространена в прошлые века: например, в XIX веке никого не удивляло, что знаменитый химик Дмитрий Менделеев в 43 года женился на 17-летней казачке, а поэт Николай Некрасов в 48 лет связал свою жизнь с 23-летней крестьянкой. Это уже в наши времена, когда женщины стали зарабатывать больше и гораздо чаще занимать командные высоты в экономике и госслужбе, на такие браки начали смотреть косо. А, например, в ряде африканских стран доля супружеских пар с большой разницей в возрасте и сегодня составляет больше 30 процентов.
До встречи с Аль Пачино Нур уже имела пожилых любовников - среди них, например, рокер Мик Джаггер: ему тогда было 74 года, а ей 22. Фото: Соцсети
Вы спросите: а как разница в возрасте влияет на качество отношений? Оказалось, что самым положительным образом. Дело в том, что бывалые мужчины и их молодые партнерши счастливо минуют гормональный период отношений, когда эйфория держится за счет физиологии. Его коварство заключается в том, что тестостероновый допинг рано или поздно заканчивается и ровесники осознают: в основе отношений должно лежать нечто большее, чем секс. Часто молодые любовники не находят новой опоры, разочаровываются друг в друге и расстаются. У «возрастных» пар иллюзий не возникает изначально: они сразу понимают, чего хотят друг от друга. Она получает уверенность в завтрашнем дне, а он - ребенка (если повезет) или хотя бы возможность почувствовать себя крутым мачо на старости лет.
Означает ли это, что прагматичный брак по расчету связывает прочнее, чем омут шекспировских страстей, в которых тонули Ромео и Джульетта? А вот здесь ученые не готовы дать однозначный ответ.
Большая разница в возрасте по-разному сказывается на отношениях в разные этапы брака, утверждает профессор Гери Каранцас. В таких парах партнеры ключевые стадии своей жизни переживают не синхронно. Например, разрыв в возрасте в 25 лет по-разному сказывается на отношениях, когда ей 30, а ему 55. И совсем другая история, если ей еще 53, а ему уже 78 (как, например, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас). Когда перед супругами возникают совсем уж разные жизненные задачи, брак может быть уязвим.
- Но счастье и не бывает навсегда. Иногда это яркая вспышка, пьянящее мгновение, - объясняет профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Николай Пряжников. - Да, любовное приключение в преклонном возрасте сопряжено с риском, что отношения в итоге могут не сложиться. Но человек испытал ощущение счастья, понимает, что такого у него больше не будет, и это дает ему силы жить этим чувством оставшиеся годы. А это не так уж мало.
Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась молодая любовница - известная красавица-актриса Валентина Серова. В связи с этим партии и правительству необходимо принять какие-то меры.
- Что делать будем, Иосиф Виссарионович? - деловито поинтересовались представители компетентных органов.
Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: «Что делать, что делать... завидовать будем!».