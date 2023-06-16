Неожиданный вывод ученых: Неравный брак - залог семейного счастья

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Вот вы чем собираетесь заниматься на пенсии? А 83-летний голливудский актер Аль Пачино и его 29-летняя избранница Нур Альфаллах объявили, что ждут ребенка (подруга звезды на 8-м месяце беременности). Ранее о рождении седьмого отпрыска отрапортовал 79-летний Роберт Де Ниро, которому 45-летняя Тиффани Чен подарила девочку.

Изрядная часть общества такое прочтение пушкинской фразы «Любви все возрасты покорны» воспринимает с негодованием. Мол, девки совсем стыд потеряли, вешаются на стариков из-за денег. И мужики хороши: выкидывать в старости такие фортели не к лицу даже звездам Голливуда! Вместо того чтобы перебирать в шкафу смертное и еженедельно переписывать завещание - строгать детей!?

Но погодите осуждать. Вот удивительное исследование ученых из Университета Дикина в Австралии. Без тени смущения на лице ученые мужи утверждают: согласно опросам, пары, у которых разница в возрасте 20 и более лет, более счастливы, чем ровесники.

«Более 75 процентов пар, в которых молодые женщины встречаются с возрастными мужчинами, удовлетворены своими романтическими отношениями», - пишет профессор Гери Каранцас.

Уже не лотерея

Аль Пачино. Фото: Cover Images/Global Look Press

Этого не может быть, потому что не может быть никогда, скажете вы. Но исследователи нашли феномену вполне научное объяснение. Дело в том, что интерес женщин к видавшим виды мужчинам имеет эволюционный смысл. Ведь такие джентльмены, как правило, обладают высоким социальным статусом и ресурсами (они ведь появляются с возрастом). Следовательно, рожая детей от такого супруга, молодая барышня гарантирует себе и потомству безбедную жизнь. А брак с ровесником - лотерея: не факт, что пылкий юноша чего-то добьется в жизни.

Мужчины в первую очередь ценят в женщинах совсем другое - физическую привлекательность и молодость: это верный знак того, что избранница способна выносить и родить ребенка. В итоге потрепанный жизнью денежный мешок и юная золушка заключают взаимовыгодную сделку. Ученые напоминают, что такая практика была широко распространена в прошлые века: например, в XIX веке никого не удивляло, что знаменитый химик Дмитрий Менделеев в 43 года женился на 17-летней казачке, а поэт Николай Некрасов в 48 лет связал свою жизнь с 23-летней крестьянкой. Это уже в наши времена, когда женщины стали зарабатывать больше и гораздо чаще занимать командные высоты в экономике и госслужбе, на такие браки начали смотреть косо. А, например, в ряде африканских стран доля супружеских пар с большой разницей в возрасте и сегодня составляет больше 30 процентов.

До встречи с Аль Пачино Нур уже имела пожилых любовников - среди них, например, рокер Мик Джаггер: ему тогда было 74 года, а ей 22. Фото: Соцсети

Вы спросите: а как разница в возрасте влияет на качество отношений? Оказалось, что самым положительным образом. Дело в том, что бывалые мужчины и их молодые партнерши счастливо минуют гормональный период отношений, когда эйфория держится за счет физиологии. Его коварство заключается в том, что тестостероновый допинг рано или поздно заканчивается и ровесники осознают: в основе отношений должно лежать нечто большее, чем секс. Часто молодые любовники не находят новой опоры, разочаровываются друг в друге и расстаются. У «возрастных» пар иллюзий не возникает изначально: они сразу понимают, чего хотят друг от друга. Она получает уверенность в завтрашнем дне, а он - ребенка (если повезет) или хотя бы возможность почувствовать себя крутым мачо на старости лет.

Будет что вспомнить

Означает ли это, что прагматичный брак по расчету связывает прочнее, чем омут шекспировских страстей, в которых тонули Ромео и Джульетта? А вот здесь ученые не готовы дать однозначный ответ.

Большая разница в возрасте по-разному сказывается на отношениях в разные этапы брака, утверждает профессор Гери Каранцас. В таких парах партнеры ключевые стадии своей жизни переживают не синхронно. Например, разрыв в возрасте в 25 лет по-разному сказывается на отношениях, когда ей 30, а ему 55. И совсем другая история, если ей еще 53, а ему уже 78 (как, например, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас). Когда перед супругами возникают совсем уж разные жизненные задачи, брак может быть уязвим.

- Но счастье и не бывает навсегда. Иногда это яркая вспышка, пьянящее мгновение, - объясняет профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Николай Пряжников. - Да, любовное приключение в преклонном возрасте сопряжено с риском, что отношения в итоге могут не сложиться. Но человек испытал ощущение счастья, понимает, что такого у него больше не будет, и это дает ему силы жить этим чувством оставшиеся годы. А это не так уж мало.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась молодая любовница - известная красавица-актриса Валентина Серова. В связи с этим партии и правительству необходимо принять какие-то меры.

- Что делать будем, Иосиф Виссарионович? - деловито поинтересовались представители компетентных органов.

Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: «Что делать, что делать... завидовать будем!».