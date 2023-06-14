Дочь Заворотнюк срочно покидает Дубай и летит к матери в Москву

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в прошлом году переехала жить в Дубай. За это время 27-летняя наследница звезды навестила своих родных в России лишь однажды. И вот теперь Анна в соцсетях сообщила, что взяла билеты в Москву и совсем скоро вылетит на родину. О причинах своего внезапного отъезда девушка не сообщает.

Подписчики Анны встревожились, связав эту новость с болезнью Анастасии Заворотнюк. По их версии, состояние больной раком артистки могло ухудшиться, и именно по этой причине Анна решила спешно вернуться домой.

Поклонников актрисы насторожил еще один факт: дочь звезды рассказала, что собирается купить новую квартиру в Москве. Девушка рассказала, что хотела бы поселиться в центре столицы, чтобы всегда быть в гуще событий. Вероятно, Заворотнюк-младшая решила вновь вернуться в Россию, чтобы побыть вместе с мамой. В свое время девушка, узнав о болезни матери, бросила учебу в США, где она изучала менеджмент, и вернулась домой. А потом Анна долгое время откладывала свадьбу со своим женихом, посчитав, что, пока мама болеет, не время для пышных торжеств.

О состоянии звезды «Моей прекрасной няни» мало что известно. Родственники Анастасии не делятся новостями о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк борется с глиобластмой – опухолью головного мозга. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, лечилась за границей и в России. Отечественные врачи применили для ее лечения инновационный препарат, сотворивший чудо: актрисе стало лучше, у нее началась ремиссия. В прошлом году Анастасия провела несколько месяцев в частной онкологической клинике в центре Москвы. За ее лечение близкие актрисы отдали 500 тысяч рублей: из этих денег оплачивались процедуры, операции и медикаменты. Осенью прошлого года Заворотнюк выписали из больницы, и она вернулась домой.

Впрочем, помимо здоровья матери есть еще одна причина, по которой дочь актрисы могла спешно покинуть Дубай. Еще весной Анна жаловалась на невыносимую жару, накрывшую Эмираты. Днем в Дубае столбик термометра поднимается до сорока градусов, и находиться на улице практически невозможно. Наследница звезды жаловалась, что плохо переносит зной и старается поменьше выходить из дома. Возможно, Анна решила уехать на время из Дубая и провести летние месяцы в более прохладном климате.

В ОАЭ девушка отправилась вслед за мужем, который получил предложение о работе за границей. Личность своего спутника жизни Анна скрывает. По ее словам, любимый не хочет публичности, поэтому предпочитает не светиться в соцсетях.