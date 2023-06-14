Концерты Веры Брежневой в Европе отменяют один за другим

Вера Брежнева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В феврале прошлого года Вера Брежнева и ее муж, продюсер Константин Меладзе, переехали в Италию. С тех пор карьера экс-«ВИА Гры» заметно буксует. Почти полгода певица не выступала, и лишь несколько месяцев назад снова начала давать концерты. Артистка пыталась записывать песни на украинском языке, но они не снискали успеха. Поэтому Вера продолжает петь на русском.

Если в России жена Константина Меладзе получала за корпоративы самые высокие гонорары, то в Европе ее гастроли идут с переменным успехом. Недавно Брежнева дала несколько концертов в Прибалтике, где начинала свое выступление со слов «я – украинка» и сообщала, что перечисляет все заработанные деньги в поддержку ВСУ. А вот в Западной Европе ее концерты отменяют один за другим. В соцсетях Брежнева сообщила, что ее выступления в Испании и в Португалии откладываются.

О причинах переноса концертов исполнительница не сообщила, и лишь призналась, что очень расстроена.

«В это время я должна была радовать жителей Португалии, но все пошло не по плану. Я расстроена, но надеюсь, вопрос урегулируется, и мне удастся в другое время приехать к моим поклонникам в Аликанте, Марбелье, Барселоне», - пояснила Брежнева.

Артистка рассказала, что ее концерты поставили на паузу из-за «обстоятельств неопределенной силы». И пообещала вернуть все деньги за купленные билеты.

Судя по всему, организаторы концертов просто не смогли продать достаточное количество билетов, чтобы заполнить залы. И потому решили отменить шоу.

Лишившись доходов в России, продюсер и певица больше не живут на широкую ногу. Брежнева и Меладзе рассчитывала получить кругленькую сумму, продав свой подмосковный дом. Роскошный особняк в элитном поселке «Миллениум парк», что в Истринском районе Подмосковья, они выставили на продажу несколько месяцев назад. Вот только покупателя на дорогую недвижимость так и не нашлось.

Чтобы дом приносил хоть какие-то деньги, Брежнева и Меладзе решили сдать его в аренду. Супруги готовы пустить в свой дом жильцов за 1,8 миллиона рублей в месяц. Но если арендатор найдется быстро, они могут сделать скидку и снизить цену – до полутора миллионов рублей в месяц. Неизвестно, планирует ли Вера и эти деньги отдавать на поддержку Украины, или все-таки положит доход от российской недвижимости в свой карман.

Сама артистка сейчас живет в Риге. Об этом проговорилась певица Лайма Вайкуле. По ее словам, Брежнева собирается принять участие в местном фестивале. Вероятно, Вера решила провести лето в Латвии и хоть немного заработать. Ведь Прибалтика пока остается единственным местом, где русофобски настроенные зрители продолжают слушать уехавших из России звезд.