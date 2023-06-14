Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила ребенка в Аргентине ради зарубежного гражданства

Варвара и ее избранник - диджей Даниил Радлов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Варвара Шмыкова на днях стала мамой второй раз. Звезда сериала «Чики» и фильма «Петровы в гриппе» родила сына от диджея Даниила Радлова. Мальчик, которого родители назвали Лукой, появился на свет в Аргентине. Шмыкова специально уехала рожать за границу, чтобы получить гражданство южноамериканской страны. В 2022 году артистка осудила спецоперацию России на Украине и покинула Москву. Теперь Варвара вместе со своим избранником подготовила себе «запасной аэродром» для жизни в эмиграции.

Супруги целенаправленно выбрали именно Аргентину, поскольку в этой стране роженицам проще всего получить новый паспорт. Родители-иностранцы, родившие здесь ребенка, могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство. Ребенок же автоматически становится гражданином Аргентины сразу после рождения.

Актриса и диджей сообщили в соцсетях, что роды прошли благополучно.

«Всё произошло именно так, как мы себе это представляли и ровно так, как нам хотелось. Мы всё время были рядом, держались за руки и не отпускали друг друга до самого появления Луки, которого в тёплом приглушенном свете и под красивую любимую музыки встретили наши с Варей бережные объятия», - сообщил на своей странице Даниил.

Сын Варвары Шмыковой и Даниила Радлова появился на свет в Аргентине. Фото: соцсети.

Шмыкова воспитывает еще одного мальчика, которого она родила в браке с кинооператором Евгением Козловым. У первенца Варвары также есть иностранное гражданство. Сын актрисы Корней родился в 2017 году в Лос-Анджелесе и сразу после рождения стал гражданином США. С отцом ребенка Шмыкова рассталась через пять лет отношений. Еще будучи в браке актриса стала появляться на светских мероприятиях с Даниилом Радловым. По словам актрисы, развод прошел мирно, и оба родителя пообещали заботиться о Корнее.

Роды в Аргентине – довольно популярная тема для уехавших россиянок. Кроме возможности получить гражданство их манит еще и бесплатная медицина. Система здравоохранения Аргентины предоставляет бесплатную медицинскую помощь всем, включая туристов. Возможность рожать за счет бюджета чужой страны привлекает многих эмигранток, которые не в состоянии оплатить роды за рубежом.

В прошлом году ради гражданства в Буэнос-Айресе рожала звезда сериала «Ранетки» Елена Третьякова. Своего сына она назвала Лионель Кристиан. Через несколько месяцев после рождения мальчика Елена начала жаловаться на ужасные бытовые условия, в которые она попала. Жизнь в эмиграции оказалась не такой уж приятной, какой ее себе представляла экс-«Ранетка». Актриса сняла квартиру с тараканами, и ее первенец жил в антисанитарных условиях. В итоге Елена была вынуждена съехать из съемного жилья и ночевать на улице в машине.